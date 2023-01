Mercadona vende todo tipo de productos para la limpieza del hogar, unos artículos de gran calidad a precios asequibles. En sus lineales se puede encontrar una gran variedad de ambientadores con diversos aromas que mejoran el ambiente de cualquier estancia del hogar. Sin embargo, el hecho de que la cadena de supermercados valenciana haya realizado un pequeño cambio en uno de sus productos de limpieza, ha provocado quejas entre su clientela.

Un usuario de Twitter ha preguntado en la cuenta de Mercadona si se ha producido algún tipo de error en uno de los ambientadores más vendidos de Bosque Verde, la marca blanca de Mercadona. Se trata del ambientador multifragancia, combina 6 fragancias distintas y se puede adquirir en dos versiones: aromas de spa y fragancias del mundo. Además, este ambientador cuenta con un temporizador que permite regular su funcionamiento y evitar que se gaste más producto.

Hola, Fran. El responsable nos indica que nuestro difusor actual funciona 24h. El cambio se realizó como mejora para evitar que se consumieran unos perfumes antes que otros.

Con el dispositivo actual puede posicionar el ambientador en posición MAX/MIN/OFF. — Mercadona (@Mercadona) 13 de enero de 2023

Este usuario de Twitter y cliente de Mercadona no solo se ha dado cuenta de que la opción del temporizador ya no funciona, sino que ahora expulsa aroma de manera constante. Tras lanzar la pregunta de si se ha producido un error, Mercadona ha respondido que "nuestro difusor actual funciona 24 horas. El cambio se realizó como mejora para evitar que se consumieran unos perfumes antes que otros". No obstante, desde Mercadona se aclara que "con el dispositivo actual puede posicionar el ambientador en MAX/MIN/OFF".