El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide ha presentado el programa cultural denominado “Teatro, Danza, Música … y Más 2023”, que se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en diferentes espacios culturales del municipio y que acogerá numerosos espectáculos dirigidos a todos los públicos.

Así pues, el próximo viernes 20 de octubre, a partir de las 19:00 horas, el Centro Social La Vigilia II de Puerto de Santiago acogerá el espectáculo denominado “Tuberosum” de la compañía Medio Almud Teatro. Al día siguiente, el sábado 21 de octubre en el mismo lugar y a partir de las 18:30 horas la compañía Badabadum traerá el espectáculo teatral “Mi Camino”.

El 4 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el Centro Social de Tamaimo, se podrá disfrutar de un espectáculo musical en el que se tributará un homenaje a la figura de Raffaella Carrá a cargo de Miriam Reyes. Gador Producciones. El 23 de noviembre, a partir de las 18:30 horas en el Centro Cultural de Arguayo, habrá un espectáculo de narración oral escénica titulado “Rodando Rodari” con interpretación en Lengua de Signos Española.

El 24 de noviembre la compañía Jaster y Luis llevarán hasta el Centro Cultural de Arguayo desde las 18:30 horas el espectáculo teatral titulado “To Wine or no To Wine” mientras que el 25 de noviembre habrá un concierto musical en honor a Santa Cecilia que se celebrará en la plaza Buganvilla de Los Gigantes a partir de las 19:00 horas contando con la participación de la Banda Municipal y la colaboración de Olé Flamenco Show By Fran Chafino.

El 30 de noviembre la compañía Teatrapa Plus traerá hasta el Centro Social de Tamaimo el espectáculo de títeres titulado “ Títeres en Concierto” desde las 18:30 horas mientras que el 2 de diciembre concluirá en el Centro Social de Tamaimo desde las 17:00 horas esta nueva edición del programa con el espectáculo teatral “ Los Tonguetwister Christmas Time” de la compañía AM Artes Escénicas.