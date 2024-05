El agasajo insular a los seis tinerfeños distinguidos adelanta el Día de Canarias

Cuatro hombres y dos mujeres de reconocido prestigio por su trayectoria en el ámbito profesional o voluntario donde han desarrollado actividad durante décadas, dos de los tres Premio Canarias 2024 (faltó el artista Gonzalo González) y las tres Medallas de Oro de la Comunidad, todos nacidos en la Isla, recibieron ayer el agasajo del Cabildo de Tenerife en la figura de su presidenta, Rosa Dávila, quien valoró la contribución de los galardonados a la sociedad.

En un acto celebrado en el Salón Noble, Dávila ejerció de anfitriona con los premiados en la categoría de Patrimonio Histórico, Eduardo Aznar Vallejo e Investigación e Innovación, Basilio Valladares Hernández -González lo es en Bellas Artes- y las Medallas de Oro de Canarias Antonia Varela Pérez, Goya Alonso Jiménez y Amid Achí Fadul.

Rosa Dávila valoró la importante trayectoria desempeñada los homenajeados: «Es un honor recibir a nuestros Premios Canarias, por primera vez tres tinerfeños, y queríamos darles las gracias por la contribución realizada a lo largo de sus larguísimas trayectorias a la vida social, la investigación, a patrimonio y a la identidad; también, por supuesto a las tres Medallas de Oro».

Alegría y satisfacción

Los distinguidos respondieron uno a uno para expresar su alegría y satisfacción por el agasajo.

El investigador y doctor en Farmacia Basilio Valladares, director del Instituto de Enfermedades Tropicales hasta su jubilación, agradeció el recibimiento: «Para mí este premio ha sido algo extraordinario porque no me lo esperaba». Añadió «Es algo especial y además, ninguno de nosotros trabaja para que nos premien, pero si al final de tu vida profesional te reconocen lo que has hecho es una gran satisfacción personal».

El catedrático y doctor en Historia, Eduardo Aznar Vallejo, indicó que «no se trabaja para obtener un premio, pero cuando viene, causa satisfacción personal y es un estímulo para seguir trabajando, eso es innegable». De hecho, subrayó, «lo continúo haciendo y es un reconocimiento que afecta a mi universidad, a mi equipo y a la familia a la que le hemos quitado tantas horas de atención».

Entre las 13 Medallas de Oro a título individual y colectivo de este año hay dos tinerfeñas y un tinerfeño de adopción. Antonia Varela Pérez, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), declaró sentirse «muy orgullosa y con una gran responsabilidad porque este reconocimiento se te da por el trabajo en pro de la sociedad y por la trayectoria científica». Sentenció: «La Medalla de Oro me va a permitir seguir trabajando en la visibilidad de las mujeres y el posicionamiento de Canarias como uno de los mejores lugares del mundo en las observaciones astronómicas».

Goya Alonso Jiménez, activista vecinal y social de Afur, en Anaga, «simplemente Goya», valoró que «para mí ha sido un honor muy grande y para mi gente también. Es un gran honor que se hayan acordado de una vecina de Anaga al igual que se han acordado el Cabildo con Ansina y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Me sale del alma ayudar y voy a seguir».

El empresario de origen sirio Amid Achí, por último, confesó que «no me lo esperaba, ha sido una sorpresa» y aseguró que se premia al comercio por «estar toda la vida intentando traer cosas buenas y venderlas baratas». Quiso compartir el galardón con «las 1.500 personas que trabajamos juntas en el grupo» que lidera.