Lope Afonso: «Los residentes no pagarán la tasa para la conservación de espacios naturales»

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, rechaza la implantación de la «mal llamada» ecotasa: «La isla y Canarias, en general, no necesitan un nuevo impuesto que grave las pernoctaciones turísticas y que también tendrían que pagar los canarios, pero sí hay que actuar donde hay problemas de congestión y de desorden, como sucede en nuestros espacios naturales más sensibles». Reconoció que hay zonas que se están tensionando, pudiendo afectar a la biodiversidad y a la singularidad de espacios como el Parque Nacional del Teide y los Parques Rurales de Anaga y Teno, «como adelantábamos meses atrás».

Aludió a que el Cabildo aprobó comenzar los trámites para establecer una tasa que responda a un fin verdaderamente ecológico. Esta gravaría «la prestación de nuevos servicios y la mejora de la conservación, que implica, entre otras cosas, la llegada ordenada de los flujos de visitantes, especialmente en aquellos momentos de mayor congestión por aumento de la demanda; el incremento de la vigilancia; la implementación de servicios de guías y autoguías; la digitalización de otros servicios para facilitar el recorrido individual y la mejora de la señalización de senderos y espacios singularmente protegidos».

Afonso detalló que los residentes no pagarían esta tasa porque «lleva tiempo con sus impuestos contribuyendo y facilitando la conservación de los espacios. Asumimos el reto, y lo marcamos como asunto prioritario, de que esté en vigor a comienzos de 2025, a pesar de lo complejidad de los trámites previos», remarcó.

En relación a las manifestaciones del pasado 20 de abril, el vicepresidente insular reconoció que «hay preocupación social por aquello que no funciona y que tiene que ver con problemas estructurales de la economía canaria y, particularmente, de la tinerfeña como son la movilidad y la vivienda». Por ello, se refirió a fracasos en la gestión o a la falta de decisiones: «Por estos motivos, no tenemos aún desarrolladas infraestructuras necesarias para la Isla que habrían contribuido a evitar el incremento desordenado de la población en determinados ámbitos, que también habrían mitigado antes el problema del colapso de movilidad. Y, por otra parte, la inacción en materia de vivienda, especialmente, en cuanto al desarrollo de las políticas de promoción de vivienda pública. Nos toca, por tanto, seguir poniendo orden en el desorden que nos encontramos en aspectos clave de la gestión del Cabildo».

Además, Lope Afonso añadió que «no se actuó ante el crecimiento desmesurado de la oferta del alquiler vacacional y ante la llegada al mercado de grandes tenedores foráneos, generando impacto en el incremento del precio del alquiler residencial y alimentando la sensación de que el turismo interviene negativamente en los problemas de los residentes, cuando, en mi opinión, ha sido y sigue siendo el principal factor de cohesión social que se ha dado en el Archipiélago». «Ahí es donde reside nuestra apuesta, en contribuir a que entre los sectores público y privado consigamos mejorar la calidad de la actividad turística que se genera en la Isla y, con ello, favorecer la mejora de la rentabilidad y las condiciones laborales para todos los trabajadores del sector», afirmó.

Sostenibilidad y calidad

El líder popular recalcó que se quiere «un turismo sostenible y de calidad» y recordó que «trabajamos con mayor intensidad con los mercados emisores, segmentando la promoción y el producto y dirigiéndola a un público objetivo que puede corresponderse con ese perfil de visitante concienciado y con capacidad de gasto, estrategia en la que se inserta, entre otras apuestas, la extensión a la temporada de invierno del vuelo directo entre Nueva York y Tenerife Sur». Para ello, comentó que «necesitamos del consenso de todos desde un diálogo abierto entre la administración, los representantes de la cadena de valor del sector y la sociedad civil».

Para Lope Afonso, «sin sostenibilidad no hay turismo de calidad y deben ir unidos para mantener nuestra principal fuente de ingresos y empleo haciéndolo de forma razonable con las características de nuestra Isla y con nuestra idiosincrasia». Reconoció que el motor de la economía tinerfeña es y seguirá siendo «inevitablemente» el turismo, ya que «no se ha planteado otra alternativa viable que, hasta la fecha, sea capaz de sustituirlo como actividad tractora de la economía insular, por muchos intentos que se han realizado de diversificarla». Asimismo, aseguró que «al menos por el momento, y gozando en los últimos años del desarrollo más amplio de nuestro REF, no hemos conseguido sino incrementar la dependencia del sector turístico. Por ello, hay que mantener la apuesta por diversificar y también trabajamos en esa línea, impulsando medidas que potencien la inversión y las condiciones en las que opera en Tenerife el sector industrial y el comercial, intentando que se asiente y tenga continuidad un sector tan necesario y castigado como es el primario, y favoreciendo que, a través de la tecnología y los incentivos fiscales, pueda anidar y crecer otro tipo de industria como está sucediendo con la audiovisual».

La Tejita y Cuna del Alma

Por otro lado, y en relación a las obras de Cuna del Alma y La Tejita, Afonso fue claro: «Se tiene que cumplir la legislación vigente generando seguridad jurídica, aunque es legítimo que haya quien se plantee que no son oportunas estas actuaciones». Afonso explicó que «estas parten de decisiones legítimas, las de dos ayuntamientos que, a su vez, para poner en marcha los procedimientos que han dado lugar a las autorizaciones de estos proyectos, han partido de cumplir las previsiones de su propio plan general, el instrumento de ordenación que la legislación les otorga para decidir, con plena autonomía, cómo quieren crecer, hacia dónde quieren orientar su desarrollo económico y también su población».

«Tanto Granadilla de Abona como Adeje decidieron que era la mejor forma de contribuir al bienestar de su población; si, con el paso del tiempo, entendieran que no siguieron un buen criterio, sólo corresponde a esos ayuntamientos replanteárselo», especificó. El vicepresidente insular afirmó que «no cabe otro planteamiento que no sea invocar esa autonomía municipal para que, quien quiera revertir lo que en su día se planificó, lo haga con todas las consecuencias legales» porque, aseguró, «de lo contrario, estaremos generando situaciones y precedentes que serían muy peligrosos, no solo de cara a la inversión empresarial, sino para la propia seguridad jurídica de nuestros residentes».

«En Tenerife hemos observado un fenómeno que ha seguido una tendencia general en Canarias, y es que los establecimientos alojativos convencionales, lejos de incrementar desde la pandemia, reducen el número de plazas que se ofertan en el mercado, fruto del proceso de reconversión y rehabilitación que le ha llevado a su recualificación e incremento de categoría», comentó.

Vivienda

En cuanto a la vivienda y la tensión creada en torno a ella, Lope Afonso garantizó que, en esta legislatura, «el Cabildo de Tenerife deja de ser espectador ante el mayor problema que sufren muchos tinerfeños y la institución pasa de ser sujeto pasivo a tener un papel activo refrendado con la suscripción de un importante convenio con el Icavi, que ha derivado, a su vez, en dos programas que viene desarrollando el área de Vivienda desde hace meses, como son el Activa Vivienda y el Activa Suelo».

El vicepresidente del Cabildo especificó que estos proyectos «van encaminados a participar activamente en el mercado inmobiliario para favorecer el incremento de la oferta de vivienda, siempre en régimen de protección pública, para que sean los ayuntamientos quienes puedan facilitar a sus vecinos el acceso a una vivienda digna mediante la fórmula del alquiler social».

Por ello, detalló que se sólo en este año 2024 se ponen a disposición de las corporaciones municipales que han concurrido al Activa Suelo más de 12,5 millones de euros para adquirir 227 viviendas. Afonso lo calificó de «claro éxito en la trayectoria del Cabildo en esta materia» y un «impulso para la institución insular, que se añade a las nuevas posibilidades que ofrece el decreto ley que ha promulgado el Gobierno de Canarias en febrero de este año y con el que podremos profundizar en otras acciones complementarias, con el objetivo de seguir participando activamente de las soluciones al que, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los problemas más importantes para muchos tinerfeños y tinerfeñas».