El CAMP La Cuesta será un nuevo referente en la atención a la discapacidad en Tenerife

Calle Volcán de las Arenas en el barrio de El Sobradillo, al Suroeste de Santa Cruz de Tenerife. Es la dirección del nuevo CAMP La Cuesta. El edificio todavía está en construcción, aunque la ilusión de los padres y madres de los usuarios de este centro de atención a personas con discapacidad psíquica es que en algo más de un año cuenten ya con un espacio que sea referente en el ámbito sociosanitario de la Isla. La frase de Damián Melián, vicepresidente de la asociación, el AMPA, lo resume todo: «Queremos dejar a nuestros niños en buenas manos cuando faltemos». Melián, al que acompañan en los principales cargos de la junta directiva Luz María Morin (presidenta) y David Peña (secretario), asegura que «vi hace unos días trabajadores en el interior del inmueble y se me rayaron los ojos de la emoción».

Las familias

El actual CAMP La Cuesta, el de la calle Magistral Luis Pérez Reyes, en el populoso barrio lagunero, se ha quedado obsoleto. La lucha por la renovación ha sido «larga y dura, más de treinta años», asegura Melián, pero «vemos ahora la luz al final del túnel por la implicación del Cabildo que agradecemos». Pese a los retrasos que, afirma, «hay que olvidar». Damián valora a la anterior presidenta, la del inicio del proceso, Antonia Rojas, «una luchadora incansable que merece todas las consideraciones». Explica su propio caso:«Aquí tengo a mi hermana. Mary Carmen, de 59 años –él tiene 60– que es cien por cien dependiente». Mantener el nombre de CAMP La Cuesta no es algo baladí. Lo agradecen también al Cabildo porque la palabra minusválido está en evidente desuso y el centro no estará en La Cuesta. «Para nosotros, ese es su nombre» sentencia Damián Melián. Tres largas décadas suponen que «las familias se han deteriorado y, sobre todo, envejecido. La mayoría somos mayores e incluso casi ancianos». Por eso, añade, «insistimos en que cuando no estemos tengamos garantías de que reciban la mejor atención».

El personal

El personal del centro lo forman 60 profesionales tras recientes incorporaciones. «Una familia»valora el vicepresidente del AMPA para advertir que «habrá que aumentar la ratio en el nuevo centro». El antiguo «deberá dedicarse a otra cosa porque no reúne condiciones para este uso como las carencias en accesibilidad». Recalca «la excelente profesionalidad de una plantilla en la que los diferentes perfiles deben estar coordinados para una correcta atención a personas que a veces necesitan más de un cuidador específico». Explica que «un fisioterapeuta, un pedagogo y un psicólogo deben ponerse de acuerdo al tratamiento o las decisiones que afecten a un expediente». Otra característica que sobresale en la plantilla, señala, es «su carácter vocacional, del director al último integrante. Incluso sé que algunos han tenido ofertas mejores para irse y no lo han hecho». Valora: «Ante situaciones como las que se viven en este centro la humanidad y la sensibilidad son factores claves. Muchas veces no se tienen hasta que hay un caso cerca, normalmente en la familia; ni te lo planteas si no es así».

El proyecto

El nuevo CAMP de La Cuesta cuenta con una inversión superior a los siete millones de euros, lo que permitirá ampliar las plazas residenciales, al menos a 50 más 35 de atención diurna. También incorporar servicios como cocina, zonas al aire libre, lavandería y un vaso terapéutico. En el proyecto han participado familiares y profesionales para conseguir un diseño de unidades convivenciales lo más parecidas posible a un hogar. La actuación es altamente demandada al implicar un mayor apoyo al entorno, así como mejor atención especializada e incremento de la calidad de vida a los usuarios a través de servicios integrales. El proyecto está a punto de comenzar a ejecutarse. El nuevo CAMP La Cuesta se edificará sobre una superficie de 4.926 metros cuadrados e un plazo previsto de 17 meses. Está incluido en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Cabildo de Tenerife que emana de un convenio firmado con el Gobierno de Canarias. El área insular de Acción Social adelanta que el ritmo de ejecución del plan se incrementará de forma significativa este año. Damián Melián concluye: «La ilusión es que en algo más de un año podamos tener el nuevo centro. Luego habrá que luchar por el equipamiento y los recursos humanos y materiales. Pero esas serán ya otra historia y otra lucha».