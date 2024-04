Huelga de hambre indefinida y cadena humana en Tenerife para exigir un nuevo modelo en Canarias

Centenares de personas han arropado en la tarde de este jueves a un grupo de activistas que ha iniciado en Tenerife una huelga de hambre indefinida para exigir la aprobación de una moratoria turística inmediata en Canarias.

Los manifestantes, concentrados junto a la Iglesia de La Concepción de La Laguna, solicitan también la paralización de las obras de construcción de un hotel en las inmediaciones de la playa de La Tejitay el proyecto de urbanización turística Cuna del Alma, cerca del Puertito de Adeje, y la creación de asambleas ciudadanas permanentes para definir el futuro modelo de desarrollo del Archipiélago.

Han leído un manifiesto en el que han advertido de que "Canarias se agota", lo mismo que la "paciencia" de los ciudadanos, y entiende que la manifestación del próximo sábado 20 de abril será un "punto de inflexión" para cambiar un modelo turístico "suicida e insostenible" caracterizado por "sueldos de miseria", falta de vivienda y "deterioro" del medio ambiente.

Así, han incidido en que "la clase política" ha empezado a "temblar" ante un movimiento "potente e imparable" y han cargado contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que quiere "hacer creer" a la sociedad isleña que secunda la manifestación cuando en realidad se favorece el desarrollo de proyectos turísticos, se intenta impedir la demolición del hotel RIU en Fuerteventura o se destinan 20 millones en ayudas para fomentar el turismo.

Parte de la cadena humana que apoyó este jueves el inicio de la huelga de hambre de varios activistas por un nuevo modelo de desarrollo. / Andrés Gutiérrez

Han indicado también que los ciudadanos quieren "participar de un proceso de cambio real" dado que los políticos llevan a la sociedad "al precipicio", y aunque han rechazado la 'turismofobia' sí han reconocido que han tenido que "concienciar" a los turistas sobre la situación del archipiélago porque la clase política les "invisibiliza".

En esa línea, han tildado de "histórica" la huelga de hambre a las que les han abocado los políticos con sus políticas "suicidas" e inacción, que ha llevado tanto al territorio como a los habitantes de las islas a una "situación límite".

El manifiesto finaliza cargando contra un "modelo depredador obsoleto" y una defensa del valor de los huelguistas. "Ponemos la vida para parar la muerte", resume.

Víctor Martín, portavoz de la plataforma 'Canarias se agota', ha lamentado que el Gobierno de Canarias no se haya abierto a negociar tras el ultimátum de diez días cursado la semana pasada y ha señalado que la huelga de hambre se paralizará si hay garantías "por escrito" de que se paralizan los proyectos de La Tejita y el Puertito de Adeje y se acomete una moratoria inmediata.

Con respecto a esos dos proyectos concretos ha afirmado que "es un tema de voluntad política, no es un tema de legalidad, ni de normativa, ni de leyes", entre otras cosas porque en el caso de La Tejita "se está incumpliendo" la ley ya que "han invadido el espacio público marítimo terrestre y la Demarcación de Costas dice que no tienen poder habitante para las obras y las han iniciado" --la empresas promotora esgrime hasta tres sentencias del TSJC para reiniciar los trabajos--.

Sobre Cuna del Alma ha lamentado que el Ejecutivo ha tratado de "desviar la atención" hacia el Ayuntamiento de Adeje dejando caducar dos de las tres paralizaciones y dejando la responsabilidad a un consistorio que, en connivencia con el Cabildo, ha hecho del planeamiento "un instrumento de especulación en el sur de Tenerife".

Martín ha resaltado que Canarias "no puede seguir por este camino", con crisis energética, climática e hídrica y sostiene que hay que "paralizar" la actividad para definir el futuro con "tranquilidad".

La bandera de las siete estrellas verdes, emblema del independentismo, muy presente en la concentración de este jueves en La Laguna. / Europa Press

En cuanto a la moratoria turística ha señalado que "tiene que ser con la máxima participación ciudadana", es decir, con asambleas populares y que "no sea una reunión simplemente de especialistas y de políticos por un lado", y en paralelo, que se vea que el Gobierno autónomo está por "paralizar este crecimiento desorbitado" que a espacios naturales, ecosistemas y calidad de vida de los residentes.

Los manifestantes, que han hecho una cadena humana de apoyo a los huelguistas, han gritado mensajes como "Canarias no se vende, se ama y se defiende", "el cemento no se come", "el capitalismo es el que vive del turismo" o "políticos corruptos fuera de Canarias".