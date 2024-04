19 viviendas de las 150 afectadas por el oleaje en Tenerife permanecen desalojadas

La normalidad retornó ayer a la costa de El Rosario, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y Arico después de los daños que causó el fuerte oleaje registrado durante la madrugada del miércoles. Solo 19 de las 150 viviendas que fueron desalojadas de forma preventiva permanecen en esa situación, a la espera de los informes técnicos de inspección que garanticen su buen estado. Se trata de las más afectadas y todas están situadas en primera línea del litoral ariquero: 14, en Las Maretas; 5, en Las Arenas. Todos sus habitantes fueron reubicados con familiares o en otras viviendas (salvo uno). Sí retornaron los vecinos de cinco casas en Candelaria, 70 en Güímar y ya lo habían hecho anteayer los residentes de otras siete en Arafo.

La pleamar de la madrugada del jueves no causó daños en viviendas de la comarca Sureste. Sus efectos consistieron en depositar piedras y tierra en paseos, calles y carreteras. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias finalizó la alerta por el riesgo de inundaciones costeras a las 10:00 horas de ayer, mientras el Cabildo mantuvo activo el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) debido a la declaración de alerta por riesgo de inundación costera e incendio forestal.

19 viviendas de las 150 afectadas permanecen desalojadas / J. A. M.

Candelaria

El Plan de Emergencias Municipal de la Villa Mariana fue desactivado a primera hora de ayer. Al tiempo, comenzó la reapertura progresiva de las playas, excepto Playa La Viuda, cerrada debido a los desperfectos ocasionados en los accesos a la zona de baño, que suponen un riesgo para la población; el acceso a la playa de Punta Larga más próximo al complejo Tenerife Tour y un tramo de la Playa Los Guanches, desde uno de los accesos situado a mitad de la calle La Arena hasta la Plaza de la Patrona de Canarias.

El parking emplazado frente al Ayuntamiento y la Plaza de la Patrona de Canarias reabrieron a primera hora, mientras que el paseo de San Blas permanece cerrado al tránsito de personas y vehículos.

En Playa La Viuda se registró el retorno de los habitantes de las cinco viviendas desalojadas y permanece en pie la casa que dañó el fuerte oleaje en la madrugada del miércoles. Está deshabitada.

Arafo

En la colindante Playa de Lima, el Ayuntamiento arafero procede a la limpieza de la zona afectada por el mar, que causó desperfectos en el alumbrado y la propia calle Las Piteras.

Güímar

Horas de palas y de limpieza es lo que afronta desde ayer el litoral güimarero, donde las consecuencias del temporal de mar requerirán de una intervención más profunda en algunos puntos. Es el caso de la curva de la carretera TF-616, que discurre desde La Caleta hasta El Tablado, situada después de la cueva de Santa Lucía, en sentido Sur. La presencia de un bufadero hace sospechar que el mar horadó la vía. Hoy, los técnicos del Cabildo (administración titular de la carretera) inspeccionarán la zona.

El mar afectó de gravedad la escollera del Charco del Socorro así como la avenida de este barrio; inundó de piedras la piscina de Punta Prieta y «rompió parcialmente» el paseo anexo a la calle Edelmira Pérez Campos, en El Puertito de Güímar. El propósito del gobierno municipal es acometer trabajos para recuperar las zonas de baño desde El Socorro hasta El Tablado, actuación que el Ayuntamiento realizará durante los próximos 10 días, tal y como ya transmitió al Servicio Provincial de la Dirección General de la Costa y el Mar. En concreto, la pretensión del Consistorio es intervenir en el Charco del Socorro y en las playas del Cabezo (Puertito de Güímar), La Caleta, La Puente y Caleta del Tablado.

Arico

La situación más complicada se mantenía ayer en la costa ariquera, de donde fue necesario desalojar a un centenar de vecinos a causa del fuerte oleaje que empezó a azotar el Sureste de Tenerife en torno a las tres de la madrugada del miércoles. Una treintena de ellos no pudieron retornar a sus casas ya que de las 60 afectadas, 14 viviendas permanecen a la espera de la valoración técnica para autorizar el regreso. Durante la tarde, las administraciones trabajaban para encontrar un alojamiento para una persona que reside en Las Arenas. El Ayuntamiento mantiene operativo el centro de coordinación que habilitó en Las Maretas, al tiempo que lleva a cabo los trabajos necesarios en materia de limpieza y desescombro de todos los espacios públicos. A media tarde, el vicepresidente primero y el consejero de Sector Pirmario del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso y Valentín González, respectivamente, visitaron los enclaves más perjudicados por la acción del mar: las localidades de Las Eras, El Porís de Abona, Las Arenas y Las Maretas.

Además de las afecciones a algunas de las viviendas, los desperfectos se registraron en zonas de baño, paseos, playas y calles. El gobierno ariquero entiende que las actuaciones que se requieren se llevarán a cabo por la vía de emergencia.

El operativo

Desde la madrugada del miércoles, el operativo que intervino lo formaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife; las Policías Locales de Candelaria, Arafo, Güímar y Arico; Policía Canaria, Guardia Civil, 112 del Gobierno de Canarias, personal de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, así como Protección Civil de La Orotava, Granadilla, La Laguna, Santa Úrsula, El Rosario, Garachico, La Matanza, Tacoronte, Candelaria, Arafo, Güímar y Arico; Emergencias QRV Canarias, Ayuda en Emergencias Anaga, Asociación para el Desarrollo y Actuaciones de Emergencia (ADAE) y Emergencias Tamadaya.

Recomendaciones

Las autoridades apelan a la corresponsabilidad de la ciudadanía y reiteran la necesidad de atiendan las indicaciones establecidas, además de reclamar que no accedan a zonas que puedan suponer un riesgo. En esa línea, el Cabildo de Tenerife recuerda que, ante una situación de fenómeno costero o riesgo de inundación, las personas no deben situarse en el extremo de muelles o espigones donde rompan las olas, no arriesgarse a tomar fotografías o vídeos en la línea de costa donde rompan las olas, no circular por carreteras cercanas a la línea de playa durante las pleamares y evitar realizar actividades deportivas y lúdicas cerca de la línea de costa.

El fuerte oleaje comenzó a hacerse notar durante la pleamar de las tres de la madrugada del miércoles. Afectó a la costa comprendida entre El Rosario y Arico. En el municipio rosariero, al final solo resultó afectada una vivienda, que estaba habitada pero que no precisó ser evacuada ni desalojada. En el transcurso del día, unas 150 personas tuvieron que dejar sus casas en toda la comarca ante el riesgo de inundación teniendo en cuenta los efectos del primer embate del mar y las previsiones para la pleamar de las 15:30 de la tarde del día 10: cinco viviendas en Playa La Viuda (Candelaria); 15 en Playa de Lima (Arafo); en Arico, 60; una, en Bocacangrejo (El Rosario), y en Güímar, otras 70.

El fuerte oleaje anegó casas, calles y carreteras y afectó a vehículos y mobiliario público. Además de causar destrozos en vías, paseos, callejones y caminos, también dañó infraestructuras como el muelle de Tajao (Arico), la carretera del litoral de Agache al paso por Santa Lucía y la avenida de El Socorro (Güímar), así como la piscina municipal de Candelaria, donde dejó en riesgo de desplome una vivienda en Playa La Vida y empeoró el estado de otra casa de la calle Obispo Pérez Cáceres, que había quedado seriamente dañada por un temporal que se originó el 23 de mayo de 2021.

Durante la madrugada de ayer y todo el día la situación se normalizó. Ta tarea emprendida es la de limpiar, reparar y evaluar los daños.