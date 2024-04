Javier Davara: “Si hubiera llovido lo normal los últimos años no habría declaración por sequía en Tenerife”

Javier Davara (Santa Cruz de Tenerife, 1970) es Ingeniero de Minas, apasionado de su profesión y amante de la historia. Su trayectoria profesional está vinculada al sector del agua desde hace 28 años, primero en la empresa privada y luego en la esfera pública. Desde 2016 es gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), donde sustituyó a José Fernández Bethencourt, jubilado tras casi 25 años en el cargo.

¿Se mantiene el proceso de declaración de la sequia pese a las últimas lluvias?

Si hubiese llovido en estos dos años dentro de los niveles de pluviometría normales, no estaríamos en esta situación de declaración de la emergencia por sequía. Las precipitaciones registradas en las últimas semanas no han tenido un impacto significativo en la situación hídrica de la Isla. Uno de los principales indicadores es el nivel de llenado de las balsas de Balten y solo ha aumentado un 6% durante marzo en comparación con febrero. Además, si comparamos el 1 de abril de 2023, con el 67,4%, y el 1 de abril de 2024, cuando el almacenado se situaba en un 46,7%, es probable que la situación hídrica en el sector agrícola este año se repita con mayor severidad respecto al anterior. Para mitigar los efectos adversos son cruciales las medidas que se barajan incluir en la declaración de emergencia que se aprobaron en el pleno del Cabildo. Hemos recopilado información de todos los ayuntamientos, los propietarios de plantas de desalación con posibles excedentes, las administraciones del sector agrario así como trabajos internos elaborados exprofeso en el CIATF sobre incrementar el aprovechamiento de aguas subterráneas. Con base a ello, se determinarán los indicadores y medidas que regirán en la declaración, las cuales serán expuestas al público para su posterior aprobación definitiva.

¿El modelo de suministro a través del agua subterránea (pozos y galerias) es historia?

En absoluto; de hecho sigue presente puesto que representan casi el 75% de la oferta hídrica y continuarán desempeñando un papel fundamental en ella en los próximos años aunque ese porcentaje irá disminuyendo. El CIATF cuenta con un modelo de hidrología subterránea que ha pronosticado el comportamiento del multiacuífero insular durante casi dos décadas. El tiempo ha demostrado el acierto de ese diagnóstico pues los niveles del acuífero se sitúan en niveles muy próximos a los anticipados hace unos 20 años. El volumen del almacenamiento del agua subterránea proveniente de lluvias disminuye gradualmente, lo que afectará inevitablemente a los caudales de alumbramiento de pozos y galerías. En una magnitud estimada de 1.5 millones de metros cúbicos cada año o su equivalente, 4.000 metros cúbicos por día. Es cierto que algunas galerías, especialmente aquellas que se alimentan del subacuífero de Las Cañadas, pueden incrementar o mantener caudales y será bienvenido; sin embargo, estas aguas suelen tener una alta mineralización, con elevados niveles de sodio, flúor y conductividad salina proveniente de la actividad volcánica del entorno del Teide. Antes de ser utilizadas para consumo humano o agrícola será necesario desalinizarlas tal y como se está haciendo hoy en día.

¿La clave del futuro está en el agua desalada y regenerada?

El Pan Hidrológico de Tenerife ya establecía hace 30 años que, tanto la disminución de oferta aguas subterráneas como el incremento de la demanda, debían cubrirse con la producción de agua industrial; es decir la desalinización de la de mar o la regeneración de las residuales. Afortunadamente se ha mantenido esa estrategia. En cuanto a la desalinización, actividad industrial con una experiencia de más de dos décadas en Tenerife, depende únicamente de la energía. En el caso del CIATF provendrá en más del 50% en 2024 de las renovables producidas en la Isla; en 2025 y sucesivos será el 100%. En los últimos años, exceptuando la crisis energética por la guerra de Ucrania, el coste del agua desalinizada de mar producida por el CIATF ha estado por debajo del coste medio de la subterránea. En cuanto a la controvertida salmuera vertida al mar, tras 20 años de seguimiento de los programas de vigilancia y control en las conducciones de dilución al medio, no hemos tenido constancia de incumplimientos de la normativa ambiental. Respecto al agua regenerada, las razones para su adopción son aún más claras y contundentes. La tecnología implementada, mediante la construcción o ampliación de diez plantas de tratamiento, permite y permitirá que el agua residual tratada vertida al mar pueda ser aprovechada de manera segura con calidad agronómica garantizada y a la mitad de coste de producción de la desalada o subterránea. Este enfoque, respaldado por más de 30 años de experiencia demostrada por el Cabildo, la Universidad de La Laguna y el CIATF, ha facilitado la disponibilidad de nuevos recursos hídricos para el riego, al tiempo que ha logrado cesar en dos años los vertidos al mar en Tacoronte-Tegueste-La Laguna y en el importante núcleo turístico de Adeje-Arona, logros que veremos en breve en Granadilla, Guía de Isora, Santiago del Teide, Las Galletas y Santa Cruz, y a medio plazo en Puerto de La Cruz. Estos hitos económicos y ambientales son sólidos indicadores de que Tenerife está avanzando por el camino correcto en la materia de gestión del agua.

¿En qué momento está la red de balsas de Balten?

Los datos del 1 de abril indican un volumen de almacenamiento de 2,2 hectómetros cúbicos respecto a los 1,8 a 1 de marzo. Este incremento que se debe a las lluvias del mes pasado está muy por debajo del nivel almacenado el 1 de abril de 2023 señalado antes. Tenemos menos volumen almacenado para afrontar un verano que se prevé caluroso. La justificación más importante para la declaración de emergencia hídrica que tramitan. El sur está quizás un poco mejor con un nivel de almacenamiento del 60% mientras que en el norte es el 40%. Balten ha tenido que abordar los últimos años la reimpermeabilización de las balsas, algunas construidas hace más de 30 años, y ese también es un factor en contra. El plan de balsas de Tenerife fue una excelente y novedosa iniciativa del Cabildo en la década de los 80 del siglo pasado que vino a cubrir el déficit de grandes presas en la Isla condicionadas por su estructura litológica y la topografía. Fue posible así almacenar los excedentes de las galerías en invierno o de las escorrentías. Esas balsas son el complemento perfecto para retener el agua depurada y regenerada sin verterla al mar.

¿Es posible acabar con las pérdidas en las redes municipales?

Que una red de abastecimiento de aguas no tenga ninguna pérdida física es altamente complicado. Más en una Isla como oTenerife cuyos municipios tienen núcleos urbanos muy diseminados y por tanto redes de abastecimiento de mucha longitud. Además de sometidas a una alta presión como consecuencia de la topografía isleña. Pero si es posible alcanzar niveles muy aceptables que de acuerdo a la experiencia en el sector pueden situarse en torno al 10%. De hecho, los municipios mayores tienen rendimientos hidráulicos -el cociente entre el agua que suministra el sistema dividido por la que se factura al abonado- muy altos. No hace muchos años se establecía como bueno un rendimiento del 75% y con las nuevas tecnologías en medición de fugas y control de presiones hay municipios que llegan al 90%. Sin embargo, en la Isla también existen aquellos con capacidad de mejora. La buena noticia es que saben perfectamente lo que tienen que hacer, de hecho el CIATF elaboró hace unos cuatro años un plan económico y técnico para abordar las fugas, además hay grandes profesionales especializados en el control de esas redes de abastecimiento. También es cierto que algunos de estos ayuntamientos se han acogido a ayudas europeas y están trabajando. Un objetivo alcanzable es recuperar en unos tres años en torno a los 13.000 m3 diarios con lo cual se podría abastecer a una población de 50.000 habitantes. Lamentablemente, hoy se pierden tanto al subsuelo como por fraudes.

¿Puede optimizarse el sistema de riego en el campo de Tenerife?

A nivel global el consumo del sector agrícola no ha variado en los últimos diez años, según los datos del balance hídrico a 2020. Se mantiene en unos 87 Hm3 al año lo que supone un 43% del consumo total, muy por debajo de la media en España donde alcanza el 80%. Es llamativa esta diferencia y en parte se debe al coste del agua, pues en Canarias ha sido tradicionalmente mucho más alto. En el sector se cumple la máxima económica de a mayor coste de un bien, más se optimiza su consumo. En otras palabras, nadie suele cuidar lo que es gratis.

¿Influye el consumo del sector turístico en la actual sequia?

Según el balance hidráulico, el sector turístico consume unos 21 Hm3 al año que viene a ser el 10% del consumo total de la Isla muy por debajo del urbano que supone el 35%. La mayoría proviene de las desalinizadoras que gestiona el CIATF en Adeje-Arona, en Fonsalía y en Granadilla: las del Ayuntamiento de Adeje como la de La Caleta de Adeje o la veintena de desaladoras que algunos hoteles tienen autorizadas para el autoconsumo. Con estos datos creo que se puede sostener que el turismo no resta recursos al resto de sectores puesto que hacen uso de unas instalaciones que fueron precisamente diseñadas para abastecer al sector turístico. Por otra parte, las aguas residuales que genera el turismo en el mayor núcleo de la Isla, Adeje.Arona, se depuran y reutilizan al 100% para el riego. Lo mismo veremos en unos meses también en la costa de Santiago del Teide, Guía de Isora y Granadilla. Un ejemplo se dio durante la pandemia, cuando la ausencia de visitantes ocasionó una notable reducción en la producción de aguas residuales en los centros turísticos, lo que restringió considerablemente la disponibilidad de regenerada para el riego.

¿Modelo público (ayuntamientos), privado (indirecto) o mixto en la gestión integral del ciclo del agua?

Ese debate que tanta polémica suscitó hace años, está superado. Los municipios (18) con gestión indirecta, es decir a través de un operador especializado, tienen pérdidas de agua que no superan el 20%, mientras en los del sistema directo (13) son superiores al 40%. Añadir que los de gestión indirecta suelen tener un balance equilibrado entre ingresos y gastos, mientras los otros deben cubrir el desequilibrio económico con partidas municipales; es decir, se subvenciona el agua y esto no contribuye a su ahorro. Hay excepciones de combinación entre medios municipales con apoyo puntual profesional privado donde hacen un buen trabajo. Como casi todo en la vida, los problemas hay que ponerlos en manos de los profesionales. A lo que no debe renunciar la administración es al control apoyado por un cuadro normativo para evitar abusos en un sector tan estratégico; a partir de ahí, lo que pueda hacer un privado mejor y más barato, que lo haga. De la redacción de proyectos de ingeniería hidráulica a las labores de fontanería. Un ejemplo de colaboración público privada.

¿Satisfecho del trabajo en el Consejo Insular de Aguas y de la marcha del organismo?

El CIATF y el Cabildo tienen claro que debemos cumplir con la planificación dibujada hace 30 años para el sector del agua en Tenerife. El tiempo ha dado la razón a aquellos políticos, funcionarios y colaboradores del sector privado que apostaron por la protección de nuestro multiacuífero manteniendo los derechos de la inversión privada. Apostaron por la desalinización y, especialmente, por la regeneración de aguas residuales, procesos en los que fuimos pioneros. En breve volveremos a ser referencia nacional. Si no llega a ser por aquella planificación de principios de los 90 que el CIATF se ha mantenido firme en cumplir a pesar de la presión en ciertas ocasiones, no tendríamos en Tenerife un volumen de obras en ejecución y recientemente finalizadas por más de 400 millones y el objetivo de incorporar más recursos al sistema para acabar con los vertidos a mar y subsuelo. En líneas generales se conoce lo que tenemos que hacer y a donde queremos llegar; eso es una palanca de motivación para el magnífico equipo que tengo el orgullo de dirigir.

¿Habrá cortes en el suministro humano el próximo verano?

Anticipando un verano con 5 o 6 olas de calor similar a lo acontecido en 2023 prevemos incidencias muy puntuales en algunos núcleos tal y como ocurrió el año pasado con disminución de la presión de suministro, pero de ninguna manera se prevé un desabastecimiento generalizado.