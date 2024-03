GEHOCAN y el Ayuntamiento de Adeje reúnen a medio centenar de empresas en la V Feria de Empleo Job Dating para “buscar talento”

La asociación profesional de Recursos Humanos de Canarias, GEHOCAN, en colaboración con el Ayuntamiento de Adeje y el Centro Comercial Siam Mall, promoverá el próximo 11 de abril, la V Feria de Empleo Job Dating que reunirá a más de medio centenar de empresas con un objetivo claro: encontrar talento.

La presidenta de GEHOCAN, Sonia Martínez, destaca la relevancia de Job Dating para los equipos directivos porque ya se ha convertido, insiste, “en la feria referente de Canarias donde se citan las empresas y los posibles candidatos. Es una oportunidad única y una cita obligada para quienes buscan personas proactivas y dinámicas, por un lado; y, por otro, para quienes quieren acceder a un empleo o persiguen mejorar sus condiciones”.

En esta línea, y con el objetivo de optimizar los recursos en la búsqueda de empleo y de talento, los reclutadores de algunas de las empresas participantes realizarán entrevistas express donde los interesados tendrán la oportunidad de desplegar su potencial.

Feria de empleo GC / El Día

Se trata de una fórmula directa, “donde los expertos en selección de personal se sientan frente a los potenciales trabajadores para conocer y descubrir sus aptitudes y, por otro lado, los empleados tienen la posibilidad de impactar en los reclutadores mostrando su capacidad”, explicó Martínez.

Son entrevistas dinámicas y rápidas que ayudan, además, a mejorar la capacidad en el proceso de búsqueda de empleo. “La interacción con los reclutadores permite incrementar las habilidades necesarias y las posibilidades de acceso al mercado laboral. Ese feed back con los profesionales de los Recursos Humanos puede ser de gran ayuda tanto a nivel personal como profesional”, subrayó la presidenta de GEHOCAN.

Feria de empleo GC / El Día

Es uno de los secretos de esta feria que en las siete ediciones celebradas anteriormente por GEHOCAN ha logrado reunir a más de 350 empresas y congregar a más de 15.000 asistentes.

La feria, que abrirá sus puertas a partir de las 10:00h y se desarrollará hasta las 16:00h del día 11 de abril, contará con la participación de las siguientes empresas: Hoteles Piñero Canarias, Koala Bay, Tivoli La Caleta, Pacto ett, Turijobs, Randstad, Heineken Canarias, Barceló Hotel Group, Multiópticas, Eduka-te Solutions, GF Hoteles, Mare Nostrum Resort, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Adrián Hoteles, Grupo Número 1, Leroy Merlín, Sanitas Seguros, Servicio Canario de Empleo, ECCA Social, Landmar Hoteles, Eurofirms, The Mint Company, Grupo Constant, Ilunion Lavanderías de Canarias, Lidl, Afes Salud Mental, Venture Group Tenerife, Inserta Empleo Grupo Social ONCE, Bxe, Fundación Don Bosco Salesianos Social, Casa del Oro, Inditex, Dinosol, Meliá Hotels Internacional, Beach Mate Resorts, Hotel Bahía del Duque, H10 Hotels, Dream Place Hotels, Activa Trabajo Canarias, Hotel Paradise Park, The Ritz Carlton Tenerife, Abama, RIU Hotels e Iberostar.

Empresas de primer nivel implicadas en la generación de oportunidades y en la búsqueda de talento que se alían con GEHOCAN para mejorar el tejido empresarial de Canarias, concluyó Martínez.