El cura que dañó los frescos de una iglesia de Tenerife pide perdón: "Lo lamento, no conocía la existencia de esas pinturas"

"Lo lamento. He pedido disculpas a todas las autoridades". Héctor Lunar Guevara, el cura que ha causado daños a unos frescos protegidos de más de 300 años de antigüedad en la parroquia de San Antonio de Padua, en el municipio tinerfeño de El Tanque, pide perdón.

En declaraciones a EL DÍA, Héctor Lunar asegura que desconocía la existencia de esos frescos, que estaban protegidos por una pintura especial en espera de que pudieran ser rehabilitados. "No sabía que detrás de esa capa de pintura estaban esos frescos. Nadie me lo comunicó. Mi única intención al añadir otra capa de pintura en esa zona de la iglesia era acondicionar la iglesia con vistas a los actos de la Semana Santa", aclaró.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes. Así lo cuenta la Hermandad de Nuestra Señora del Buen Viaje de El Tanque, en una denuncia comunicada por las redes sociales: "Cayó la gota que colmó el vaso. Hoy (por el pasado viernes 8 de marzo) se ha cometido un delito contra el patrimonio histórico de nuestro municipio. El párroco Héctor Luna Guevara ha decidido, siguiendo sus propias normas, raspar y pintar los laterales del presbiterio de la parroquia matriz de San Antonio de Padua, que estaban protegidos con pintura especial y pendientes de restaurar".

El cura Héctor Lunar, en septiembre de 2022 cuando tomó posesión como coordinador de las parroquias de El Tanque en la iglesia de San Antonio de Padua. / El Día

La nota de la Hermandad añade: "Lo ha hecho sin conocimiento de la riqueza artística que hay detrás de la pintura blanca, sin permiso de Patrimonio, algo que es obligatorio, ni tampoco el Ayuntamiento tenía conocimiento de ello".

El párroco asegura que "es ahora cuando ha sabido que debía haber pedido permiso a las autoridades" debido a que la iglesia, incluidos los frescos, están protegidos después de que en 2011 la parroquia matriz de El Tanque fuera declara Bien de Interés Cultural (BIC).

"Si me tienen que sancionar, que me sancionen. Mi error fue no informarme de estas riquezas que tenía la iglesia de San Antonio de Padua", resalta el sacerdote, que detalla que expertos en patrimonio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Obispado están realizando catas para determinar si esos daños son irreparables o no.

"Pido disculpas a las autoridades y a la comunidad religiosa de El Tanque. No era mi intentación causar esos daños cuando contraté los tratajos de mejora de la iglesia. Lo siento mucho", reiteró el párroco, natural de Caracas, capital de Venezuela, y que abandonó ese país hace cuatro años tras recibir presiones y amenazas por criticar al chavismo. "Ahora quedamos en manos de Dios y de los que saben", añadió.

La Hermandad de Nuestra Señora del Buen Viaje, la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Buen Viaje y otros colectivos sociales de El Tanque han pedido al Obispado de Tenerife que aparte al cura de esta parroquia y han trasladado los hechos al Ayuntamiento para que adopte las correspondientes medidas.

El párroco confía en que las relaciones con la comunidad se restablezcan y que se anteponga el bien del colectivo. "Pido también disculpas al pueblo de El Tanque", aseguró.

La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales, confirmó que esta nueva capa de pintura convencional ha causado daños a los frescos, cuya gravedad se tratará de determinar ahora. Precisamente este lunes, la alcaldesa recibió la visita de especialistas en patrimonio del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias para determinar si los frescos se pueden rescatar o se han perdido para siempre.