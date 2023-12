El Recinto Ferial de Santa Cruz acoge hasta el próximo domingo la XXXIX Feria regional de Artesanía que organizan el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, La muestra, con entrada gratuita, de 11:00 a 21:00 horas, y eje en la tejeduría, reúne durante estos seis días a 140 profesionales de 53 de los 87 oficios artesanos registrados, 43 tradicionales y 31 en peligro de desaparición, entre otros factores por la falta de relevo generacional. Visibilizar y paliar en lo posible este grave problema es uno de los principales objetivos del encuentro anual.

La inauguración contó ayer con la presencia del vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Manuel Domínguez resaltó que la Feria de Artesanía se ha convertido en «referencia y centro de reunión del sector». Valoró: «La artesanía hay que verla como un tesoro cultural a conservar». Recalcó que «es objetivo de este Gobierno trabajar por dignificar los oficios y mantener, reactivar e impulsar la actividad artesanal». Es el sentido de la ayuda de la Dirección General de Industria, dotada con 400.000 euros para formación, mejora de talleres y comercialización.

"Arte y manos"

Lope Afonso, por su parte, indicó que artesanía «en su etimología encierra dos palabras: arte y manos. Aquí se añade otra como impulso, corazón. El corazón que le ponen nuestros artesanos capaces de forjar una tradición y un acervo cultural». Efraín Medina destacó el esfuerzo realizado por los profesionales «para mostrar sus mejores trabajos en una feria que ha vuelto a recuperar su esplendor y a brillar con luz propia». Mientras, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, resaltó la colaboración institucional en «un escaparate del talento que se produce en el mundo de la artesanía canaria y su forma de expresarlo».

La primera visitante

Pili, mediana edad, de Santa Cruz, fue la primera en cruzar la alfombra roja para entrar al Recinto durante una mañana con poca presencia todavía de púbico. «Y yo, con estos pelos» decía divertida. Mostraba orgullosa los productos de la gastronomía palmera que ya había comprado tras admirar la representatividad de todas las islas y antes de manifestarse frontalmente opuesta al pleito insular, Su intención: seguir comprando tras echar una visual. De Gran Canaria, en concreto de Telde, viene, junto a 25 compañeros artesanos, Domingo Suárez, jaulero y carpintero desde hace muchos años. Conversa con Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo que encabeza la embajada de la Isla. Domingo no cree que su trabajo tenga continuidad porque «mi hijo sabe un poco pero tiene su trabajo y esto es muy sacrificado porque un día comes y al otro te mueres de hambre». Muestra con orgullo una estructura hecha de cañizo destinada tradicionalmente a conservar el queso porque «antes no había neveras», resume. Justo al lado está el puesto de Marroquinería Viky. Yes Viky Díaz, su propietaria, la que atiende. Viene de Santa Úrsula, donde tiene su tienda física, un taller de peletería y recuperación de prendas de piel. Es muy clara:«Vengo a vender, previa muestra de mi trabajo, claro». Reflexiona: «El calor inusual hace guardar las chaquetas de cuero, no se ven y, por lo tanto, no se venden». Sigue la ruta. Gianni &Da Fonseca vienen de Lanzarote. Es la cuarta vez que acuden al Recinto Ferial y concluyen: «Lo mejor es venir sin grandes expectativas». Su sector es el de la cerámica, porcelana, modelado y reciclado de materiales. Con eso, la pareja hace prácticamente toda clase de objetos con sus manos en el taller que es parte de su casa en un pueblo de la Isla conejera de sugerente nombre:Punta Mujeres.

'Calado 2.0'

Carmen Díaz trae desde Icod de los Vinos su Calado contemporáneo en un estand que llama la atención por su belleza estética. El calado es la base unido a la fotografía, la plata o soportes de otros artesanos. Asegura Carmen que trabaja oyendo la radio, en concreto la Ser y a Rolo, en su taller «abierto al cliente con cita previa». Era artesana del mantel calado tradicional y evolucionó con la base en ese mantel de tantas casas canarias. Considera el Recinto «un marco ideal para mostrar mi trabajo» y la feria «una gran oportunidad» para quien ya tiene puntos de venta en Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote.

Oferta y demanda

Cristina y Nuria son amigas y residentes en Santa Cruz. De las primeras en entrar, ya han comprado y piensan seguir haciéndolo. Califican la feria de «preciosa y muy útil para dar a conocer los oficios artesanos que, por desgracia, se van a perder si no se pone remedio pronto». Así se lo ha explicado una bordadora de La Palma unos metros más allá. Esther llega precisamente de la Villa de Mazo y está entre las 900 personas que integra la marca Artesanía Canaria. Espera «si se puede» vender aunque considera que «lo importante es participar». Sus nietos, Ingrid (12)y Yaret (7) «hacen sus pinitos» con el bordado tradicional aunque no tiene muchas esperanzas de que continúen con el oficio. Otra vez el eterno relevo generacional. Del sur procede Alicia que estaba cerca en una charla y se acercó. Le gusta lo que ve porque «es muy bonito preservar y recuperar oficios tradicionales que son la huella de nuestro pasado». Va a comprar algo antes de irse. Muy cerca, en el escenario central, suena la relajante música del dúo que forman Pedro Izquierdo, al timple, y Daniel González con la guitarra. Complemento a compra y venta.

Tejedores

Dentro del estand institucional se conforma un espacio con un telar para que los artesanos trabajen en vivo. Además, una pantalla proyecta imágenes aportadas por todos los Cabildos insulares en relación al oficio de la temática, la tejeduría. El espacio expositivo recoge, además, piezas artesanales confeccionadas con telas que han sido premiadas. El material gráfico irá acompañado de piezas representativas del oficio para su exposición en el puesto de cada Isla. El del Lanzarote acoge alfarería tradicional;el de La Palma, tejeduría y preparación de seda;El Hierro, cestería de caña y mimbre;Tenerife, rosetas; La Gomera y Fuerteventura, calado y taller de juncos, y Gran Canaria, cestería de pírgano. Los estands están rotulados con oficio, nombre de la persona artesana, denominación del taller y la Isla. La distribución de artesanos es la siguiente. Tenerife, 68; Gran Canaria, 26; La Palma, 26; Lanzarote, 8; Fuerteventura, 3; La Gomera, 4 y El Hierro, 5. De los 140 participantes, 29 desarrollan algún oficio tradicional.

'Lana lunera'

Durante la XXXIX Feria de Artesanía de Canarias se realizarán acciones para la dinamización como la impartición de talleres, actividades lúdicas y actuaciones musicales. La gala inaugural tuvo lugar anoche a cargo del grupo Añate y su espectáculo Lana Lunera, un homenajeará a todos aquellos artesanos que trabajan la lana.