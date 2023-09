La pesadilla que nos sobrecogió a todos

"No hay derecho a que se cometa una atrocidad como esta"

"Está muy claro que este incendio ha sido provocado; no surgen cinco focos de repente así como así. No hay derecho que se cometa una cosa de este tipo porque no sólo pones en peligro a quienes viven en esta zona de monte sino que pones en riesgo la riqueza de esta isla, que además, al ser tan escarpada, pues convierte la extinción del fuego en una labor muy muy complicada. En mi caso, gracias a los vecinos de la casa de al lado, que crearon un cortafuego, la cosa no llegó a más pero las llamas estuvieron contra las vayas de mi finca, que no se fundieron pero están todas quemadas"

José Bermejo, 89 años, vecino de Las Lagunetas