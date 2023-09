El Cabildo de Tenerife recuerda que está terminantemente prohibido transitar por los montes de los municipios afectados por el incendio. Durante la jornada de hoy, sábado 2 de septiembre, se ha detectado por parte del personal del Cabildo a numerosas personas caminando por las pistas y senderos, así como personas en bicicleta y a caballo, por lo que se ha dado traslado a la Guardia Civil, que intensificará los controles y procederá, en su caso, a poner la correspondiente sanción.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, hace un llamamiento a la población “para que no vayan al monte. El incendio no está controlado, sigue habiendo reproducciones y es un riesgo para las personas. No se puede ir por las pistas ni senderos de los municipios afectados por el incendio. Hasta el momento la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar, pero no podemos permitir que estén en el monte cuando el incendio aún sigue activo dentro del perímetro. Hacemos un llamamiento a la precaución y a la responsabilidad”.

El Cabildo recuerda que sigue activado en nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) y el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) y que el incendio forestal no está controlado.

Municipios bajo medidas de grado 3

Así, el Cabildo aplica medidas de grado 3 en los municipios afectados por el incendio: Güímar, Arafo, Fasnia, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos.

Dichas medidas suponen la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y de transitar por las pistas y senderos forestales. También se prohíbe la estancia en el monte y realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas); las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas.

Además, no se puede circular con vehículos a motor en las pistas forestales con finalidad recreativa. La actividad cinegética está prohibida en dichos municipios, salvo en Güímar y Fasnia, donde sí se permite.

Carreteras

En materia de Carreteras, hay que recordar que los accesos al Parque Nacional del Teide por la TF-24 (La Esperanza) y TF-21 (La Orotava) continúan cerrados al tráfico para garantizar la seguridad de las personas y facilitar los trabajos de extinción. Además, permanece cerrada la TF-523 (Subida Los Loros). El acceso al Parque Nacional del Teide se puede realizar por Vilaflor (TF-21) y Chío (TF-38) y se ha decidido modificar el corte del Teleférico, trasladándolo hasta el Portillo Alto, de tal forma que las personas puedan acceder a los restaurantes que se ubican en la zona.

En cuanto a los senderos del Parque Nacional del Teide, los siguientes se encuentran cerrados en su totalidad: Sendero nº 1 La Fortaleza, Sendero nº 2 Arenas Negras, Sendero nº 8 El Filo, Sendero nº 14 Alto de Guamaso, Sendero nº 17 Igueque, Sendero nº 20 Volcán de Fasnia, Sendero nº 21 Corral del Niño a La Yegua Blanca, Sendero nº 25 Recibo Quemado, Sendero nº 29 Degollada del Cedro, Sendero nº 34 Montaña Limón, Sendero nº 36 Alto de La Fortaleza y Sendero nº 37 Cerrillar-Carnicería.

Por su parte, el Sendero nº 4 Siete Cañadas está cerrado parcialmente: desde el inicio por el Centro de Visitantes de El Portillo hasta su contacto con el sendero nº30 Los Valles (Risco de La Papelera), mientras que el Sendero nº 22 Lomo Hurtado está parcialmente cerrado desde el inicio en contacto con el sendero nº1 La Fortaleza hasta su contacto con el sendero nº33 Montaña Negra).