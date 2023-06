Francis González renuncia a seguir en el Ayuntamiento de Icod para posibilitar un pacto CC-PP

El alcalde de Icod de los Vinos en funciones, Francis González (CC), presentó en la mañana de hoy un escrito de renuncia a su condición de concejal electo ante la Junta Electoral de Zona para tratar de posibilitar un pacto de gobierno entre CC y el PP en la Ciudad del Drago. Nacionalistas y populares suman 7 y 4 ediles, lo que les permitiría alcanzar la mayoría absoluta, que son 11, siguiendo el ejemplo de los pactos en el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Santa Cruz. Este paso a un lado de Francis González pone ahora la pelota en el tejado de la exconsejera insular de CC Cory Yanes, que lideró la candidatura del PP local y es la llave de gobierno tanto para CC como para Alternativa Icodense (Aicod).

En la renuncia a la credencial de concejal electo de Francis González, a la que ha tenido acceso a EL DÍA, se plantea a la Junta Electoral de Zona de Icod que "con carácter urgente e inmediato se expida credencial a favor del número 8 de la lista de Coalición Canaria", que es Sebastián Gorrín García, "para que pueda realizar todos los trámites y tomar posesión en la sesión del próximo sábado 17 de junio".

El propio Francis González confirmó este jueves a EL DÍA su reununcia "tras valorarlo y hablarlo con los compañeros del partido en Icod y también con el secretario general de CC en Tenerife, Francisco Linares, que es quien está liderando las negociaciones abiertas". El alcalde en funciones señala que "a la vista de que no se desatasca y que no hay avances", respecto a un posible acuerdo de gobierno entre CC y PP en la Ciudad del Drago, "he pensado que apartarme puede ayudar a propiciar un entendimiento entre ambos partidos para dar un gobierno de estabilidad al municipio, sabiendo que hay otros acuerdos así en otras instituciones. Creo que eso sería bueno para los intereses de Icod de los Vinos".

"Siempre me he planteado la vida pública como una vocación y un acto de servicio público, así que busco lo mejor para los vecinos y es posible que esta sea una salida, en vista de que hay situaciones personales que lo impiden", dijo en alusión a las diferencias existentes respecto a su excompañera de partido Cory Yanes. Es vox populi que un gobierno local con ambos protagonistas sería inviable en Icod, ya que sus diferencias comenzaron a fraguarse en 2014, en el contexto de las luchas internas por el liderazgo en Coalición Canaria. "No nos hemos sentado en Icod porque las negociaciones están siendo llevadas por las comisiones negociadoras insulares de los partidos respectivos. Desde que se vio que no había posibilidad de acercamiento porque yo podría estar en ese gobierno, entendí que mi obligación y mi responsabilidad era dar un paso a un costado. Duele, cuesta, pero hay que asumir que la situación es la que es y que lo importante es buscar fórmulas de acuerdo que den estabilidad a nuestro municipio", recalca González.

"El pueblo ha hablado. Nos han pedido que busquemos fórmulas de acuerdos y un pacto CC-PP puede ser bueno para Icod de los Vinos, si todos sabemos sumar y trabajar en la línea de coherencia conforme a los acuerdos de gobernabilidad en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife", detalla González. A su juicio, en el mandato anterior, cuando en Icod gobernaron fuerzas distintas a las que gobernaban en esas dos instituciones, "la fórmula que se utilizó fue la de ahogarnos políticamente y biocotear e, incluso, dar marcha atrás a decisiones ya tomadas, como la apertura de las oficinas de la Agencia Tributaria Canaria o el nuevo instituto de Formación Profesional, para el que Clavijo dejó 9 millones de euros que luego nos negaron a Icod de los Vinos. También boicotearon la mejora de la playa de San Marcos o la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO). Todo eso fue parte de una estrategia".

Francis González espera y desea que con su salida de la política municipal icodense se abra la puerta a un acuerdo CC-PP: "Espero que se allane el camino y se sienten a hablar, como están hablando las comisiones negociadoras insulares, para que luego ese acuerdo se cierre en las comisiones locales. Mi renuncia es una forma de desbloquear esta situación para que se haga un esfuerzo en busca de ese pacto".

González seguirá siendo secretario general de CC en Icod de los Vinos y deja la puerta abierta a continuar en política en otros ámbitos, como ya hizo entre septiembre de 2017 y las elecciones municipales de 2019, cuando fue director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias. "Me siento joven, con ganas y tengo experiencia y vocación de servicio. Ya veremos qué pasa. También soy abogado de profesión y la política es algo temporal. Cumpliré con las obligaciones del cargo de alcalde en funciones hasta el último día, luego me iré una semana de vacaciones y después ya se verá", anuncia.

"No me lo esperaba"

Respecto al resultado electoral del 28M, Francis González reconoce que no se lo esperaba: "Teníamos indicadores y encuestas de junio de 2022 que nos daban datos que nos ponían cerca de una mayoría absoluta. Estudios posteriores continuaban en esa misma línea, la de que estaríamos peleando por una mayoría absoluta. Quedan análisis por hacer para entender lo que ha sucedido, que creo que tiene que ver con tiempos preelectorales, donde se perdió la confianza en ese cinturón del municipio que componen Las Canales, La Vega, La Cruz del Camino, El Amparo, Los Piquetes y Buen Paso. En Santa Bárbara ganamos y también en Las Lajas, la Playa de San Marcos y en todas las mesas del casco. Empatamos en Llanito Perera".

"Cuando garanticemos la gobernabilidad, haremos ese análisis en profundidad para entender lo que ha ocurrido. ¿Ha sido decepcionante? Pues sí, ya que entendíamos que hemos hecho un trabajo que merecía la continuidad. La decisión del pueblo es soberana y ahora habrá que ver por qué fue así y cuáles han sido los errores cometidos y las circunstancias que han hecho posibles estos resultados. No me los esperaba", concluye. A su juicio, CC fue víctima de "una campaña muy dura durante todo el mandato, casi de acoso contra mí, por parte de la oposición, especialmente de Alternativa Icodense, y sobre todo en redes sociales, con muchos perfiles falsos con críticas y mentiras, como decir que nos habíamos subido el sueldo, algo que hasta alguna murga llegó a cantar después y no era verdad. También repitieron continuamente la cantinela de que sólo se hacían fiestas y actos culturales en el casco. Algo que tampoco es verdad".

Francis González se marcha de la política local en el mandato que comienza, pero convencido de su trabajo: "Me quedo tranquilo porque si nos hemos excedido en cultura, mi conciencia está en paz. La educación y la cultura son los principales instrumentos de los pueblos para avanzar. Apuesto y seguiría apostando por eso. Porque genera desarrollo económico y también mejora la salud mental de la gente. Por eso nos dieron el premio al Pueblo Cultural del Año 2022. Dinamizamos mucho el pueblo y apostamos por la marca Icod, que también fue Pueblo Mágico del Año 2023. En pandemia y, después, quisimos dinamizar el pueblo y ayudar al comercio local. No fue todo Fiestas y Cultura, y no se centró todo en el casco. Hubo proyectos que en total suman más de 16 millones de euros, ejecutados, licitados o en redacción. Hicimos un trabajo de planificación y ejecución muy serio".