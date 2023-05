Ocho nuevos puntos limpios para llevar el reciclaje de residuos a todo Tenerife

El Cabildo de Tenerife saca a exposición pública los proyectos para instalar nuevos puntos limpios en la Isla que duplicarán los ocho actuales hasta alcanzar la cifra total de dieciséis. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este lunes el anuncio de la licitación por un valor total de 5,7 millones de euros. La institución insular consiguió financiación de los fondos europeos Next Generation para sufragar el 90% del coste de la construcción de las nuevas infraestructuras desplegadas para que el reciclaje de los residuos llegue a todas las comarcas de la geografía insular. Con especial incidencia en donde resulta más necesario por tener las mayores carencias: el Sur y el Área Metropolitana.

Los nuevos puntos limpios se construirán en los municipios de La Laguna, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel, Vilaflor de Chasna, Guía de Isora y Tegueste. El plazo para presentar alegaciones a estos proyectos es de 20 días hábiles. Previamente a esta publicación, la institución insular se ha puesto en contacto con los ayuntamientos mencionados para solicitar la cesión de los terrenos necesarios para ubicar las nuevas infraestructuras.

La ejecución de estos ocho puntos limpios contempla un presupuesto total de 5,7 millones de euros, que será financiado en un 90% con fondos europeos Next Generation para la implementación de la normativa de residuos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto incluye también diversos trabajos de mejora en otros cinco puntos limpios que ya están operativos. El Cabildo de Tenerife busca terrenos en los ocho municipios para la instalación de estos nuevos puntos limpios con financiación europea. Cuando concluya el proceso se duplicarán estos espacios para la recogida de residuos hasta alcanzar los 16 en la red. La puesta en marcha de la iniciativa se conforma como una acción estratégica que busca acercar la separación de residuos a la ciudadanía. Entronca con la vocación de favorecer la implantación de una industria del reciclaje.

Los fondos europeos permitirán sufragar el 90% del coste total de la construcción de estas infraestructuras

Área Metropolitana. El punto limpio proyectado en Los Rodeos, en el municipio de La Laguna, conlleva una inversión de 569.678 euros. Su instalación permitirá reforzar el área metropolitana, la de mayor crecimiento potencial, en la que actualmente ya existen dos puntos limpios, en Jagua (Autovía de San Andrés, Santa Cruz) y Taco (Las Torres, La Laguna). Asimismo, se propone ubicar otro punto limpio en el municipio de Tegueste (429.048 euros).

Comarca Sureste. Por lo que respecta a la comarca del Sureste de Tenerife, hay proyectadas dos infraestructuras de este tipo, ambas en zonas próximas a los núcleos de población costeros con expectativas de desarrollo. Una de ellas, en el interior del Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), de Arico (571.428 euros), y la segunda en el núcleo de Las Eras, en el municipio de Fasnia con un coste previsto de 478.510 euros.

Abona. En la comarca de Abona también se instalarán en un futuro a medio plazo dos puntos limpios. Uno, en San Miguel de Abona (Las Chafiras), con un presupuesto de 563.194 euros; el otro, en Granadilla de Abona, en el ámbito de la cooperativa CoCarmen (583.124 euros), que se unirán al que ya existe en Arona (Malpaso), en concreto en la carretera de acceso a Cabo Blanco. Además, se localizará una tercera infraestructura en Vilaflor de Chasna, con la idea de que esté ubicada en la media distancia entre los dos núcleos principales del municipio sureño, Vilaflor y La Escalona. Para este espacio de reciclaje se prevé un presupuesto de 627.624 euros.

Suroeste. En la comarca Suroeste, al actual punto limpio de Armeñime (Adeje) se unirá otro más en Playa San Juan, en Guía de Isora (529.969 euros). Dará servicio a la parte oeste del municipio, así como a Santiago del Teide.

El BOP publica el anuncio de la licitación por un valor total de 5,7 millones de euros

Estructura insular. Como ente responsable del Servicio Público de Gestión de Residuos Urbanos y Asimilables en la Isla, el Cabildo de Tenerife es responsable de la gestión del Complejo Ambiental de Tenerife, en el municipio de Arico. Además dispone de cuatro Centros Logísticos, ubicados en La Guancha, Villa de La Orotava, Arona y El Rosario. Por último, mencionar los ocho puntos limpios, ubicados en Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz, Güímar, Arona y Adeje.

Puntos limpios. Los puntos limpios son infraestructuras de gestión donde se realiza la recogida de envases voluminosos, escombros de pequeña entidad (inferiores a dos metros cúbicos) y, en general, todos aquellos residuos que no son recogidos por los servicios municipales de recogida ordinaria, ya que exceden esa tarea, sino depositados por los particulares. Es el caso también de los electrodomésticos, aparatos informáticos, neumáticos fuera de uso, etcétera. La mayoría de los residuos son los escombros. Le siguen en los primeros puestos de este particular ranking la madera, los muebles, los plásticos, los aparatos electrónicos y los metales.

La red actual. Esta es una necesidad que marca la ley. En Tenerife no se construyen nuevos puntos limpios desde 2011, pese a que el PTEOR (Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos) de la Isla establece que debe existir uno por cada 40.000 habitantes y a un máximo de diez minutos en coche de cada núcleo de población. Los ocho actuales son claramente insuficientes y el Cabildo inicia ahora el camino para paliar este grave déficit hasta duplicar estas infraestructuras fundamentales para la correcta recogida de los residuos. Los puntos limpios están ubicados en toda la Isla. Así, en el Área Metropolitana hay dos: en Jagua (Dársena Pesquera de Santa Cruz) y Taco (carretera general La Cuesta-Taco, en La Laguna). En el Sur se ubican tres: Polígono Industrial Valle de Güímar, Arona (subida al Valle de San Lorenzo) y Adeje (cruce de Armeñime). Por último, en el Norte existen otros tres: Buenavista del Norte (Los Pasitos); La Orotava (Polígono Industrial San Jerónimo) y La Guancha (carretera de subida al casco del municipio).

Un servicio necesario. No son pocas las ocasiones en las que los tinerfeños no llevan los objetos que son susceptibles de recogida a los puntos limpios y los dejan en cualquier lugar. Desde los escombros del baño que se arregla a un colchón que ya cumplió con creces la función para la que fue adquirido hace décadas. Por dos razones fundamentales. Por un lado, el desconocimiento de dónde están esos espacios –pocos para el volumen de residuos generados en Tenerife–. Por otro lado, la dificultad para el traslado porque, según plantean los ciudadanos no hay facilidades para llevarlos allí o bien que el servicio los recoja en los respectivos domicilios.