El alcalde de La Guancha pide consenso político para reabrir la playa de Santo Domingo

El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), lamenta el abandono de la playa de Santo Domingo y pide consenso político para encontrar por fin una solución a un cierre por riesgo de desprendimientos que dura más de 13 años. Considera que el Cabildo de Tenerife y Costas «han dejado solo al ayuntamiento» frente a este complicado problema, lamenta que aún no haya un proyecto definitivo sobre la mesa y reclama apoyo económico firme al Cabildo para que «el Consistorio pueda asumir el liderazgo en la búsqueda ante Costas de la solución definitiva».

Hernández pide a todos los partidos con representación en el Cabildo de Tenerife y en su ayuntamiento que «dejen de hacer política con este asunto» y «trabajen unidos para encontrar la manera de volver a abrir la playa para el disfrute de todos». Lamenta que «algunos sólo hablen de esta playa antes de las elecciones», ve «oportunista» la última proposición de Coalición Canaria en el Cabildo insular y se pregunta «¿por qué CC no pidió una actuación hace tres años y lo hace ahora, un mes antes de las elecciones?».

Antonio Hernández recuerda que es habitual que antes de cada cita con las urnas se vuelva a hablar de la playa de Santo Domingo: «Ya pasó en marzo de 2015, en marzo de 2019 y ahora se vuelve a repetir en abril de 2023, justo unas semanas antes de otras elecciones municipales, insulares y autonómicas», recalca con el temor de que este grave problema para el municipio vuelva a desaparecer de la agenda política después del 28 de mayo.

"Nos han ninguneado"

Con apenas 5.561 habitantes y un presupuesto de 6,4 millones de euros en 2022, La Guancha tiene muy complicado asumir en solitario las obras para asegurar los taludes de esta playa, tal y como han hecho en los últimos años los consistorios de Los Realejos y La Orotava en las playas de El Socorro y El Bollullo, respectivamente. Para Hernández, la falta de apoyo exterior es la clave que explica el retraso: «Nos hemos visto solos, nos han ninguneado y por eso ahora nos oponemos a que el Cabildo vaya a liderar esa hipotética solución. ¿Por qué no vamos todos los partidos a hablar con Costas para que se redacte una solución definitiva? No usemos esto políticamente. El Ayuntamiento de La Guancha debe liderar este proceso, con el apoyo económico del Cabildo de Tenerife, porque a nosotros sí nos duele ver que la playa sigue cerrada después de tanto tiempo».

El mandatario guanchero critica que «algunos sólo hablen de esta playa antes de las elecciones»

El mandatario recuerda que en este mandato 2019-2023 «el área insular de Turismo encargó un informe técnico a una empresa especializada que señala que el último proyecto que quedó de la etapa de Carlos Alonso, presentado en 2019, no garantiza la seguridad en la zona». Según Hernández, «en la actualidad no hay ningún proyecto en Costas ni tampoco existe ninguno redactado para poderlo ejecutar de forma inmediata». Las cuatro alternativas que ha planteado esa empresa especializada en ese informe tienen costes que oscilan entre 800.000 y 1,3 millones de euros, y aún deben desarrollarse en un proyecto de ejecución. Unas cantidades que el Consistorio norteño no podría asumir en solitario.

El último informe técnico cifra el coste total de las obras entre 800.000 euros y 1,3 millones

El Grupo Nacionalista de CC-PNC en el Cabildo defenderá ante la Comisión de Turismo que «se retome la senda iniciada en favor de la recuperación de la playa de Santo Domingo, instando a las administraciones competentes a evacuar el correspondiente informe de Costas y, al mismo tiempo, liderar el proyecto desde el Cabildo de Tenerife junto al Ayuntamiento de La Guancha y sus vecinos». Una iniciativa que el alcalde rechaza por entender que ese liderazgo debe situarse en el propio municipio afectado, «que ya ha demostrado que con el adecuado respaldo económico tiene capacidad de sobra para resolver los problemas que sufre».