El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha presentado este viernes su programa electoral que ha definido como el del "comienzo del cambio" en la Isla tras un ciclo político de tres gobiernos "sin solucionar" los principales problemas.

En un acto ante los medios de comunicación ha detallado que no ponen "límites" a sus expectativas de crecimiento --tienen actualmente cuatro consejeros y no descarta llegar a ocho-- y no renuncian a ser la "fuerza mayoritaria" en la corporación, al tiempo que ha dejado claro que solo suscribirá pactos que permiten tener "gobiernos estables" y no estén en manos de "minorías", como le ha sucedido en este mandado a Pedro Martín (PSOE) junto a CS y el apoyo externo de Sí Podemos.

Cinco ejes para el cambio

El programa electoral de los populares tinerfeños se componen de 180 medidas y cinco ejes que tratan de "recuperar la confianza" de los ciudadanos, "remover obstáculos" para agilizar proyectos y acabar con la "parálisis" de este último mandato.

Ha dicho que en el próximo mandato debe comenzar "el pincipio del fin" del "colapso" de tráfico que hay en la isla, y mientras se espera a que terminen las grandes obras viarias en 2028, ha indicado que los ciudadanos no pueden seguir "tragando colas" por lo que ha propuesto una "política agresiva" de transporte público.

En ese sentido, se ha mostrado a favor de mantener el transporte gratuito para los usuarios frecuentes, construir una red de aparcamientos disuasorios consensuada con los ayuntamientos y fomentar el uso del taxi a través de nuevas herramientas que garanticen la puntualidad y un servicio, especialmente en lugares alejados, cofinanciado por el Cabildos y los consistorios.

Sobre las carreteras, ha indicado que no vienen "a cambiar nada más" sino a impulsar "sin dilaciones" la ejecución de los grandes proyectos como la vía de circunvalación de La Laguna, el tercer carril de la TF-5, el carril BUS-VAO o la mejora de los accesos a los polígonos industriales mientras que a largo plazo promoverán el desarrollo de los trenes del norte y el sur.

Apoyo al puerto de Fonsalía

Además ha reivindicado la construcción del puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, desechado en este mandato y que serviría para "desahogar" el puerto de Los Cristianos, y construir el aeropuerto que necesita el sur de Tenerife "y no el que quiere Aena".

En el caso del turismo ha propuesto un plan para renovar zonas degradadas y que haya una "política integral", sin que haya "reinos de taifas ni decisiones sectarias", y que se impulse el uso del big data y la "digitalización" del destino.

En esa línea, y a diferencia de lo que ocurre en este mandato, ha prometido que habrá consejero de Turismo en el próximo gobierno.

Afonso ha propuesto también vincular la formación a la empresa para aumentar la creación de empleo en el sector industrial y un plan de infraestructuras agrarias y de comercialización de productos para lograr la recuperación del sector primario.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ha defendido que Tenerife sea "una isla verde" pero sin caer en visiones "utópicas" y por ello propone "conjugar" el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente.

Ha cargado contra la política actual de gestión de residuos que ha incurrido en "mala praxis" en el complejo ambiental de Arico y se ha mostrado "preocupado" por la gran cantidad de vertidos irregulares que hay en la isla, por lo que confía en que se mejoren a través del plan de cooperación y saneamiento.

En clave energética ha mostrado su apoyo decidido a la central hidroeléctrica de Güímar y a la construcción de una regasificadora en Granadilla para evitar "seguir contaminando quemando fuel", opción apoyada por el actual presidente, Pedro Martín, pero que descartó por su "sumisión" al presidente canario, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena.

En el campo social ha reconocido que hay que apoyar a las personas más vulnerables pese a que se cree empleo y por ello, para hacer frente a las 7.000 personas que hay en listas de espera para acceder a una cama sociosanitaria, ha planteado la creación de una mesa de trabajo público-privada para evaluar cuantas plazas hay libres y financiarlas con recursos públicos.

Oficina de apoyo a los ayuntamientos

Ha prometido también una red de equipamientos públicos para atender a personas con enfermedades raras o grandes dependientes, una estructura presupuestaria estable para las ONG con el fin de que no dependan de las subvenciones y la recuperación del programa Ansina de apoyo a las personas mayores.

En ese sentido, ha señalado que es "inadmisible" que el Cabildo retirara programa "sin tener alternativa" por lo que ha indicado que recogerán "lo mejor" de esa propuesta y la actualizarán para que, de la mano con los ayuntamientos, llegue a todos los rincones de la isla y con los mismos servicios. "No haremos rehenes a los mayores de cuitas políticas", ha agregado.

Asimismo, ha avanzado la creación de una oficina de apoyo a los ayuntamientos para agilizar contrataciones e incidido en la necesidad de incrementar la construcción de vivienda pública para hacer frente al aumento de la demanda y escasa oferta.

Afonso ha insistido en que el programa electoral está "vivo" y no se "guarda en un cajón" ni es una "foto fija" y ha abogado por hacer una política que devuelva el "equilibrio" al desarrollo económico insular pues el polo "se ha trasladado al sur", el área metropolitana "resiste" como sede administrativa y el norte está "deprimido" y con la isla baja con "despoblación".

Sobre la lista electoral ha indicado que "está en el horno" y se presentará en menos de dos semanas pero ha remarcado que se usará el "talento" que hay en la formación y se buscarán perfiles que tengan experiencia en la administración pública, conozcan la realidad de la isla "y no se enreden en politiqueos".