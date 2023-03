El Cabildo rechaza una comisión para investigar el ‘caso Mediador’

El Cabildo de Tenerife rechaza crear una comisión de investigación sobre el denominado caso Mediador. El portavoz de Sí Podemos Canarias, David Carballo, propuso al resto de grupos indagar sobre si hubo irregularidades en la corporación insular relacionadas con la supuesta trama de corrupción durante el Debate del Estado de la Isla, pero ninguno secundó la propuesta. Esto ocurre un día después de que se desvelara la pieza separada abierta por la magistrada del Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo para indagar un posible caso de corrupción en la gestión de exdirector insular de Deportes, Ángel Pérez. La medida la adoptó la jueza a raíz de un mensaje de Whatsapp enviado por Pérez Peña al mediador de la trama, Antonio Navarro Tacoronte. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, explicó que ya se había investigado internamente sin que se detectara nada ilegal aunque «volveremos a revisar todos los documentos». Al respecto valoró: «Imagínense si estamos tranquilos que hemos facilitado toda la documentación que nos ha pedido la oposición. Nos ha requerido más y vamos a dársela».

La intención de Carballo, que lanzó su idea in voce al aire, era impulsar esta iniciativa con la intención de «determinar las posibles responsabilidades a nivel insular» en relación con esta supuesta trama de corrupción. El grupo morado solo tiene dos consejeros tras la marcha de María José Belda, y no puede pedirla, según establece el reglamento. No obtuvo respuesta alguna, aunque durante todo el pleno planeó la sombra del llamado caso Mediador.

Casi cuatro horas después de comenzar las sesión apareció por fin de manera concreta el caso Mediador. Primero con el ofrecimiento de Carballo si consulta previa con ningún otro grupo. Luego con la intervención de la portavoz del Partido Popular Zaida González quien hizo girar las alusiones a la supuesta trama de corrupción sobre un presidente del Cabildo que está «de espaldas a la realidad que vive la sociedad de Tenerife».

González le cuestionó sobre si realmente había presentado la querella que anunció contra el mediador. Además se preguntó desde cuando conocía lo que ocurría y por qué no cesó antes de que dimitiera al director insular de Deportes, Ángel Pérez. Le echó en cara que recibiera «con tanta facilidad» a Marco Antonio Navarro Tacoronte cuando «le cuesta tanto recibir a los miembros de comités de empresa en conflicto laboral como los de Metropolitano».

En su respuesta, el presidente del Cabildo dijo a González que «usted me hubiera criticado igual si lo hubiera cesado con el argumento contrario». Añadió: «No voy a entrar en especulaciones pero el exdirector después de la denuncia de este señor decidió dar un paso a un lado».

Recordó que «hemos investigado y no hemos encontrado nada. Ninguna adjudicación, pliego de condiciones o contrato los que haya intervenido». Valoró: «Aquí no ha venido nadie a investigar ni se nos ha pedido nada. Ni hay investigación ni nadie imputado en el Cabildo». Explicó: «Me reuní con ese señor como con tantos otros, igual que él con un montón de gente; no paraba de darme mensajes negativos sobre el señor Ángel Pérez. Que no me fiara». Y sentenció para concluir: «Si se encuentra el más mínimo indicio actuaremos con la misma contundencia que en otros casos. Seré el primero en acudir a la justicia si eso ocurre».

Con Zaida González el presidente del Cabildo tuvo otro par de encontronazos verbales en la discusión sobe el traslado de usuarios del Febles Campos, la gestión del Hogar Santa Rita o, de nuevo, la huelga en el tranvía.

Curiosamente, el menos beligerante de los portavoces de la oposición –lógicamente, los grupos que forman el grupo de gobierno avalaron el argumentario de Pedro Martín– fue Carlos Alonso.

Su grupo ha pedido un pleno extraordinario para solicitar explicaciones a Martín, pero ayer estuvo contenido. Protagonizó el tercer momento de la jornada que tuvo a la presunta trama como centro.

En su discurso entró al trapo sobre este asunto al referirse a que «se ha suprimido la planificación inversora del Cabildo, concertada con todos los ayuntamientos, que promovía la equidad y la distribución de los fondos», y «se ha sustituido por una visión sectaria, favoreciendo las inversiones en los municipios en donde gobierna el Partido Socialista, con ayudas consignadas a dedo y marginando a otros que molestan al Cabildo». Añadió: «Se ha sustituido por la consigna de vamos a reventar al municipio que no nos baila el agua». Se explicó: «Permítanme que utilice estas palabras que he oído en estos días tan tristes para la política en las islas». Hace referencia a una frase supuestamente pronunciada por el mediador, Antonio Navarro Tacoronte.

Alonso reflexionó para concluir: «Lo lamentable es que no extraña a nadie oír esas palabras, se dan como normales porque parece que es normal que si el Cabildo lo gobierna el PSOE los ayuntamientos de otro color político deben buscarse la vida». Pedro Martín le respondió con una frase: «Usted se ha equivocado esta vez».

Habrá nuevos capítulos en el caso Mediador y su relación con el Cabildo de Tenerife. El siguiente, si no pasa nada inesperado antes, está previsto para el próximo 15 de marzo con la celebración de un pleno extraordinario monográfico a petición de Coalición Canaria.