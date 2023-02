Franquet opina que Villar «no es adecuado» para llevar Santa Rita

La vicepresidenta insular, consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y responsable del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Marián Franquet (PSOE), no renuncia a que el Cabildo tinerfeño tenga representación en el patronato que gestiona la Fundación Canaria Hogar Santa Rita, responsable de la mayor residencia de mayores de España. Franquet advierte de que «estamos abiertos a entrar y a colaborar con Santa Rita, para lo que estamos elaborando un convenio para intentar que la gestión sea lo más transparente posible. Si lo permiten, entraremos sin ningún problema, pero parece que eso no va a ser así al menos mientras el actual director gerente», Tomás Villar, «continúe en ese puesto». A su juicio, «esta persona no es la adecuada para gestionar un recurso de estas dimensiones».

«Le hemos pedido formalmente a la Fundación Canaria Hogar Santa Rita entrar en el patronato que la gestiona y nos han dicho que no. No nos han argumentado el porqué de su negativa y eso, desde luego, nos deja preocupados», advierte Marián Franquet. Respecto a una futura limitación legal en el número de plazas residenciales, Franquet indica que «la tendencia es tener cada vez centros más pequeños, pero Santa Rita tiene un modelo dispar con todo lo que se promueve a nivel nacional e internacional. Llegado el momento, habrá que analizar las disposiciones legales. Creemos que su estructura da juego, porque podría albergar varias residencias en un espacio tan amplio. Nosotros estamos muy dispuestos a colaborar en ese cambio, pero la Fundación debe poner de su parte». A raíz de los retrasos en los pagos de los salarios a la plantilla, formada por unos 450 trabajadores, Franquet subraya que «Santa Rita tiene unas dificultades en la gestión que no se producen en otras entidades. Tenemos que saber por qué sucede para poder ponerle soluciones. Lo que no se puede es estar eternamente en el sinvivir en el que tienen a los trabajadores, que un mes cobran, otros mes tardan mes y medio, y dentro de dos meses no saben... Las hipotecas y los cargos de los trabajadores vienen puntualmente y así no pueden seguir». Concentración de protesta El Comité de Empresa del Hogar Santa Rita ha vuelto a convocar para hoy, de 13:30 a 15:00 horas, una nueva concentración de protesta a las puertas de la residencia por los retrasos en el abono de los salarios. La representación de los trabajadores quiere mostrar su malestar por la gestión de la Fundación Canaria Hogar Santa Rita, «en lo relacionado con el continuo retraso en el pago de salarios y la indefensión que nos produce que no haya ninguna garantía para que esto no se repita en los siguientes meses». Para los convocantes, «una vez más se pone de manifiesto la incapacidad de la dirección de esta Fundación, que ha comunicado en asamblea al personal que no hay garantía para cumplir con el pago de los salarios en los siguientes meses. El Patronato de la Fundación Canaria Hogar Santa Rita sigue sin asumir responsabilidades ni dar solución alguna». Los 450 trabajadores del Hogar Santa Rita cobraron la nómina de enero el pasado 17 de febrero. Retraso en el abono de los sueldos que ya se había producido en los meses abril, julio y septiembre del pasado año 2022. Respecto a esta nueva protesta, Franquet insistió en que «la empresa siempre trata de poner el foco sobre el IASS como su principal pagador, pero la realidad es que no sabemos quiénes son sus principales pagadores porque no tenemos acceso a la información de una manera transparente». Cada año, el IASS transfiere en torno a 6 millones de euros a la Fundación Canaria Hogar Santa Rita para mantener 374 plazas concertadas.