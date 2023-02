La situación de «caos» que sufre el Parque Nacional del Teide «por el exceso de visitantes y la falta de medios materiales y sobre todo humanos para conservarlo» pone en peligro su gran riqueza natural. Esto denuncia la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello sobre el espacio protegido que recibe a más visitantes de Europa, tres millones en el año 2021 y 37 millones entre 2011 y 2021.

«Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife están permitiendo que se dé una situación muy peligrosa en los espacios naturales de la Isla como el Teide: la impunidad más absoluta como si del salvaje oeste se tratara. Resulta inconcebible que en un estado llamado del primer mundo se quiebre el estado de derecho de una manera tan evidente», critica la Fundación.

El colectivo, muy activo a la hora de denunciar los atropellos a los espacios naturales del Archipiélago, se refiere a tres hechos ocurridos en el Parque Nacional tinerfeño que coincidieron en la misma jornada, el pasado viernes, y que desnudaron la carencia absoluta de medios para controlar las actividades en un espacio tan sobrecargado de visitantes.

Según relata la Fundación, los servicios de emergencias del 112 no pudieron atender la llamada de un guía acreditado de montaña que requirió la presencia de agentes forestales o de los cuerpos de seguridad para que actuaran contra un joven que circulaba con una bicicleta eléctrica por el Parque Nacional del Teide en zonas donde está prohibida esta práctica.

El joven no solo infringía las normas de uso del espacio, sino que además respondió a las recriminaciones del guía con violencia, siempre según la Fundación. «El ciclista le empezó a gritar que quién era él para decirle nada, que se fuera para su país, que esta era su tierra y que aquí hacía lo que le daba la gana. El guía le contestó que él también es de aquí y que como se había puesto tan agresivo iba a llamar al Parque, para que viniera un agente a multarlo».

«Fue en ese momento cuando lo empujó y lo intentó deriscar montaña abajo. Le intentó soltar varios golpes, de los que lo salvaron las personas que iban con el guía al interponerse. Todavía tuvieron que aguantarlo una vez más cuando el ciclista bajó a toda velocidad, saliéndose del sendero, mientras insultaba al guía y a los clientes» que lo habían contratado para recorrer el Parque Nacional.

Al llamar al 112, el coordinador que atendió al guía le advirtió de que en ese momento había un accidente en el Llano de Ucanca, con un coche volcado en un accidente en que no hubo heridos de gravedad, y otro protagonizado por una persona que sufrió un infarto en una guagua en las Minas de San José, por lo que no podían mandar a nadie.

«Del análisis de esta respuesta, se sacan conclusiones claras y contundentes sobre la situación que vive el Parque Nacional del Teide», concluye la Fundación. «Es posible que de no haberse dado la coincidencia de circunstancias, se hubiera detenido al infractor, pero lo dejamos en posibilidad porque el Parque tiene una plantilla de agentes de medioambiente mínima, tan pequeña que no puede atender eficazmente su tarea», matiza.

Además, la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello aclara que «a pesar de las reiteradas peticiones, los agentes de medioambiente no están integrados en el 112, por lo que cualquier ciudadano no puede requerir su presencia». «Nos preguntamos por qué la Consejería de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias no hace la aparentemente sencilla gestión de integrarlos en el 112», se cuestiona.

El colectivo exige a Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, con competencias en la gestión del Teide, que «dejen de mirar para otro lado» y pongan los medios necesarios para proteger un espacio que es Patrimonio de la Humanidad.