Un gesto solidario en La Orotava

Fran Delgado es un gran dependiente de La Orotava que desde que era un bebé sufre una atrofia muscular que en la actualidad sólo le permite mover el cuello y algunos dedos de las manos. La imposibilidad de moverse y de cambiar de postura por sí solo provocan que sufra mucho el calor que, en ocasiones, se siente en la vivienda donde vive con sus padres. Tras años de sufrimiento y ansiedad por la llegada de los meses más cálidos, Leroy Merlin La Orotava, a través de Acufade, ha tenido un gesto solidario que mejora la calidad de vida de este gran dependiente. La tienda ha donado un moderno aparato de aire acondicionado y el instalador Billy Eduardo Bari ha asumido el coste de su colocación. Esto ha permitido a Fran Delgado vivir el estío más tranquilo de su vida: «Antes le tenía pánico al verano y este año, por primera vez, lo he vivido con tranquilidad porque sabía que por fin no me iba a asfixiar».

