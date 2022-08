La ciudadanía de El Rosario ya no tendrá que pagar tasas públicas por los trámites más comunes que realiza con la Administración. De esta forma, ya no se cobrará ninguna tasa municipal de las que hasta ahora se venían aplicando sobre varios trámitescomo la expedición del certificado de empadronamiento o su modificación, la expedición del certificado de viajes, el cambio de titularidad o de tarifa del servicio de agua o el aprovechamiento particular de pinocha. La concejala de Hacienda, Sara Cabello, explica que esta medida se llevará al pleno ordinario, que se celebra esta tarde, para su aprobación provisional.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, señala que esta medida «se toma en el contexto de reducción de tasas y precios públicos que viene realizando paulatinamente este Gobierno desde 2016, siempre con los informes favorables del área de Hacienda y del departamento de Tesorería, con el objetivo de disminuir, en lo posible, la carga fiscal que soportan los vecinos y vecinas de El Rosario estableciendo nuevos criterios de bonificación o, como en este caso, la gratuidad de aquellos trámites más frecuentes». Aprobación en el pleno Por su parte, la también primera teniente de alcalde, Sara Cabello, explica que una vez sea aprobada de forma definitiva por el pleno de hoy, esta medida deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que «estimamos que entrará en vigor antes de final de año». Además, detalla que esta modificación «beneficiará a una gran parte de la población puesto que afecta, fundamentalmente, a las gestiones más habituales que se suelen solicitar en el Ayuntamiento, según se desprende de las estadísticas de las Oficinas de Registro municipales». Esta medida viene recogida en la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos del Ayuntamiento de El Rosario y su objetivo es el de agilizar y simplificar los procedimientos más comunes y la obtención de varias certificaciones, instancias e informes de forma gratuita por parte de la ciudadanía. Por otro lado, cabe señalar que, en cuanto a la ordenanza fiscal general, se ampliarán los plazo en los que se pueden aplazar o fraccionar distintas tasas municipales y que la tasa nupcial por celebrar enlaces matrimoniales en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se reduce un 23’2%.