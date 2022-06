El alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González Fortes (SSP), subraya que el festival «Buenavista Diversa es una oportunidad maravillosa para marcar el camino de las políticas públicas de inclusión y diversidad». Una cita reorientada desde su quinta edición para «dar cabida a toda la diversidad que se puede encontrar en una sociedad tan compleja como la contemporánea, más allá del enfoque que dio origen a esta iniciativa, concentrada inicialmente en la diversidad funcional».

«Pensamos que Buenavista Diversa es una oportunidad perfecta para trabajar la sociedad diversa en la que nos encontramos. Es un reto importante para las administraciones públicas estar siempre lo más pegadas que sea posible a la realidad, de forma que se pueda legislar y se puedan tomar medidas que se adapten con el fin de mejorar la vida de las personas», detalla Antonio González.

Espacios para convivir

«Por suerte, nuestra sociedad es cada día es más diversa. Si no atendemos esa realidad, si no planteamos ejercicios de reflexión como los que en este festival proponemos a toda la sociedad tinerfeña, si no creamos espacios donde todas las personas podamos convivir y ser conscientes de nuestra diversidad, estaríamos planteando una acción de gobierno incompleta», reconoce el mandatario buenavistero.

El Gobierno local defiende una visión del municipalismo «como la corriente que puede convertirse en la piedra de toque del cambio de la vida de la ciudadanía, en la clave que hace llegar hasta la vida de cada persona las transformaciones que, sin la intervención de los ayuntamientos, sería muy difícil poner en marcha». Por eso Buenavista Diversa se convierte en «una oportunidad maravillosa para crear esos espacios de reflexión y puesta en común que nos marquen el camino para tomar medidas que se traduzcan en que, cada día, las personas sean más felices en nuestra sociedad y en nuestro municipio», apunta el alcalde de Buenavista del Norte.