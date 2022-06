Un hospital "infrautilizado" en el Sur de Tenerife

Coalición Canaria de Tenerife denunció hoy la situación que padece en la actualidad el Hospital del Sur de Tenerife, una infraestructura que, según los nacionalistas, “está totalmente infrautilizada, ya que se ha quedado en un gran consultorio y no en el hospital de tercer nivel que necesita el Sur de la isla". Para CC, "es necesario que esté a la altura de los hospitales de referencia de la isla, como el de La Candelaria y el HUC”.

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC y senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo; la secretaria de Organización de CC de Tenerife y diputada autonómica, Rosa Dávila; el portavoz de Grupo Nacionalista CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, mantuvieron esta mañana una reunión con representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur para analizar la situación de esta infraestructura y para exigirle el Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) que “ponga en marcha un hospital completo para esta zona de la isla, que alivie las listas de espera y que dé respuesta a las diferentes patologías”.

Fernando Clavijo lamentó que en estos tres últimos años “no se haya avanzado en casi nada después de todo el trabajo que permitió la apertura de este hospital y todos los recursos que se destinaron y las infraestructuras previstas para que fuera de tercer nivel”.

El líder de los nacionalistas canarios, que resaltó el papel de la plataforma ciudadana en toda esta lucha, denunció que las infraestructuras del hospital estén “totalmente infrautilizadas”, y exigió al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres que “realice una apuesta decidida por la Atención Primaria y que se dote al hospital de los profesionales necesarios para que los ciudadanos y las ciudadanas del Sur no se tengan que desplazar a Santa Cruz y a La Laguna”.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado (CC), resaltó que el Sur de Tenerife “se merece un hospital de tercer nivel, que esté a la altura de La Candelaria y del HUC. No podemos seguir esperando más”. A su juicio, el Sur “tiene la población suficiente, más el turismo, para tener un hospital en condiciones, el hospital que la población merece, y no vamos a parar de exigirlo".

Rosa Dávila criticó que el Hospital del Sur “no avance" y que "ahora mismo sea como un gran consultorio, pero no es hospital. No sirve para aliviar las listas de espera y no da respuesta a las necesidades de intervención quirúrgica”. La diputada nacionalista demandó al Gobierno de Canarias que “ponga en marcha un hospital completo que permita aliviar las listas de espera y dar respuesta a las distintas patologías".

Jordi Esplugas, integrante de la plataforma, recalcó que “llevamos muchos años reivindicando un hospital completo para el Sur de Tenerife. Para nosotros esto es una prioridad”. En la actualidad, “tenemos un hospital comarcal de segundo nivel al que le falta mucho. Las necesidades actuales son muy superiores y han cambiado mucho, y las infraestructuras tienen que mejorar”.

Bárbara Rodríguez, también integrante de la plataforma, aseguró que la población del sur “necesita un hospital, no un geriátrico. Queremos un hospital en toda regla”. Lamentó que “se esté dejando a gente por el camino, por eso tenemos que aliviar las listas de espera. No hay que abandonar a las personas". Para Rodríguez, "la gente del sur nos merecemos un hospital como el HUC y La Candelaria”.