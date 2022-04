Coalición Canaria de Tenerife celebró este mediodía un encuentro insular en La Orotava en el que la formación nacionalista puso en marcha la iniciativa Tenerife Te Necesita, un proyecto con el que los nacionalistas tinerfeños quieren sentar las bases de lo que será la Tenerife del futuro a partir de un diálogo abierto con diferentes ámbitos y sectores de la sociedad tinerfeña para “proyectar la isla que queremos y sacarla de la pérdida de peso y liderazgo que sufre desde hace más de dos años por la ineficacia de los distintos gobiernos del PSOE a nivel insular, autonómico y estatal”, informa en un comunicado la formación nacionalista.

Ante un millar de personas que abarrotaron el Auditorio Teobaldo Power de La Orotava, los nacionalistas tinerfeños hicieron un llamamiento a la sociedad tinerfeña para luchar contra “el inmovilismo de los gobiernos actuales y para proyectar juntos el futuro, buscando nuevas soluciones antes las nuevas realidades que padecemos” tras la pandemia y la actual crisis económica.

El encuentro congregó a afiliados, cargos públicos y representantes de todos los municipios de Tenerife y donde se llevaron a cabo varios reconocimientos y homenajes a la isla hermana de La Palma y los afectados por el volcán, a nuestros “hermanos” saharauis y a Ucrania, siempre en apoyo de los pueblos a los que se intenta someter.

El secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, inició su intervención exaltando la “dignidad, el respeto y el sentimiento por nuestra tierra que tenemos en Coalición Canaria”.

Tras su agradecimiento a los diferentes comités locales de la isla “por mantenerse ahí y ser valientes”, Linares recordó como CC “ganó en municipios como La Laguna, Tegueste o en el Cabildo de Tenerife. En 2023 vamos a ganar las elecciones”.

Francisco Linares resaltó que “no somos una colonia, no somos una franquicia. Esta es nuestra tierra y no se vende”

En su intervención, Linares hizo varias promesas. “En primer lugar, por respeto y dignidad a nuestros mayores, volveremos a recuperar ANSINA. Eso no se toca. Nuestros mayores no se tocan”. También los jóvenes. “Quiero que nuestros jóvenes se queden aquí, que no tengan que irse fuera”, resaltó el líder de los nacionalistas tinerfeños.

Además, anunció que desde CC “apostaremos por el transporte guiado. Vamos a apostar por los trenes del norte y del sur. Y también vamos a desempolvar el proyecto del puerto pesquero, marítimo y pesquero del Puerto de la Cruz”.

Linares también tuvo palabras para el “Gobierno cuatripartito socialista de las flores. Se van a ir al rincón de pensar”, dejándoles claro que “no somos una colonia. No somos una franquicia. Esta es nuestra tierra y no se vende”.

“El nacionalismo canario ha vuelto a la calle. Tenemos el mejor proyecto y también a las mejores personas. Nunca nos fuimos, seguiremos trabajando con humildad y sin miedo. Nuestra tierra no se vende y necesita un gobierno libre y nacionalista”, sentenció Linares

Fernando Clavijo

Por su parte, el secretario general nacional de CC-PNC y senador, Fernando Clavijo, exclamó que dos años y medio después “aquí seguimos, y como estamos demostrando en este auditorio, más fuertes, con más ganas, con más ilusión y más convencidos si cabe de que este proyecto es necesario para Canarias”.

“El empuje y el trabajo de cada una de las 8 islas es lo que hace grande a este partido. La fuerza que nos empuja, que nos mueve, es la de los 25.000 afiliados y afiliadas. No hay motor más fuerte que ese para avanzar todas juntas. Y Tenerife sabe bien lo que es tirar de Canarias, con liderazgo y solidaridad”, resaltó Clavijo. Pero “lamentablemente, hoy, ese liderazgo se ha perdido; ya no es referencia para el resto de las islas y no lo es porque ahora mismo no hay nadie que esté trabajando por Tenerife, que esté liderando Tenerife y que esté luchando por Tenerife”.

En estos dos años y medio “ha quedado claro que ninguna otra fuerza política conoce, entiende, defiende ni llega a donde llega CC porque ninguna tiene una base tan grande, tan sólida y tan resistente como la nuestra. Nuestro jefe no está fuera de las Islas, a miles de kilómetros, ni mira para otro lado. Nuestras jefas y jefes son más de 2 millones de canarias y canarios. Esa es la diferencia. Miramos, pensamos, conocemos y creemos en Canarias”.

El senador autonómico aseveró que “CC es un partido que siempre ha estado con los pies en la tierra, a pie de calle y, ahora más que nunca lo estamos demostrando porque, en estos dos años tan duros para muchas familias, no hemos dejado de estar al lado de quienes peor lo han pasado y lo están pasando”.

Fernando Clavijo asegura que “Canarias ahora mismo es un barco sin rumbo y así no podemos prosperar”

“Nuestro valor es la autenticidad. No somos copia de nada ni de nadie. Cada una, cada uno de ustedes es imprescindible y vital. Sin esa mirada particular de cada persona, de cada Isla, no se entiende Canarias. Y gracias a ella, demostramos que vivimos la realidad y, con esa visión real, cercana y humana, trabajamos en la búsqueda de soluciones y ofrecemos respuestas. No somos de prometer, ni de incumplir. Somos de arrimar el hombro, remangarnos y luchar juntos por esta tierra”, destacó el líder de los nacionalistas canarios.

Clavijo reiteró que Canarias “ahora mismo es un barco sin rumbo. Quienes lo dirigen en sus principales instituciones, en pactos solo unidos por su odio al nacionalismo, ni saben, ni pueden llegar a puerto, o lo que es peor, no saben a dónde dirigir el barco. Su única preocupación es estar, ocupar el sillón, pero Canarias no puede prosperar así. Y Coalición Canaria es muy consciente de ellos”.

“Nos hemos sentado con las universidades, con asociaciones, colectivos sociales y económicos, con funcionarios, con autónomos y con familias en un proceso activo de escucha que nos está permitiendo trazar la Canarias que queremos ser. No la que quiere Coalición Canaria; la que quieren todos los canarios”, resaltó Clavijo, quién aseveró que “con ese destino en mente, vamos a trabajar para volver a ponernos al frente del timón. Porque en política se está para servir, para trabajar, para gestionar, para solucionar los problemas de los canarios, para generar oportunidades para las islas y para mejorar la calidad de vida de todos. Para que la próxima generación pueda vivir aquí, y tener su proyecto de vida aquí, en su tierra”.

Rosa Dávila

La secretaria de Organización de los nacionalistas tinerfeños y diputada autonómica, Rosa Dávila, puso en valor a los afiliados y simpatizantes de Coalición Canaria que “durante los dos años de pandemia, confinamiento, cierres han sido el corazón de un partido que no ha parado ni por un momento, celebrando cientos de reuniones, realizando propuestas, defendiendo Tenerife y Canarias”.

En este sentido, destacó “la importancia para Tenerife que tiene un partido sin otra obediencia que no sea la del pueblo canario y el enorme deseo de cambio que detecta en los municipios, donde los ciudadanos están deseando que sean las elecciones para que volvamos y acabar con el caos que han generado los distintos gobiernos socialistas”.

Rosa Dávila reivindicó la presencia de las mujeres en política “como la única para avanzar en una sociedad más democrática

Además, Dávila insistió en la importancia de tener referentes femeninos como Ana Oramas, entre otras, y reivindicó la presencia de las mujeres en política “como la única para avanzar en una sociedad más democrática”.

Carlos Alonso

Por su parte, el portavoz de los nacionalistas en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, señaló que “Tenerife lleva paralizada tres años y el Cabildo ha perdido el liderazgo. Con la llegada del PSOE, el Cabildo ha desaparecido de los asuntos relevantes y no lidera las soluciones para los grandes problemas de Tenerife. Lo único que ha hecho es repartir dinero a dedo a sus ayuntamientos socialistas, generando un desequilibrio en la isla”.

El político nacionalista indicó que “frente al gobierno de la destrucción, el que ha eliminado Ansina, el que no ha creado ni una sola plaza nueva sociosanitaria y el que cerró el Cidemat, ofrecemos nuestra experiencia en la gestión”. “Desde Coalición Canaria vamos a dar respuesta a sus necesidades. No queremos experimentos como Ciudadanos, VOX o Podemos. Queremos que ustedes nos ayuden a construir una isla mejor, queremos escucharles y aportar las soluciones para tener un futuro mejor, donde nuestros mayores estén bien cuidados y nuestros jóvenes puedan tener un proyecto de vida”, resaltó Alonso.

En esta línea, aseveró que “lo ocurrido con ANSINA es el mejor ejemplo de que Tenerife no tiene gobierno. Es un clamor en la calle el sectarismo, la incompetencia y el abandono de Pedro Martín y sus socios. El Cabildo ha desaparecido como motor económico y solo da subvenciones, eso sí, a sus ayuntamientos”, denunció.

José Manuel Bermúdez

El secretario de Política insular de CC de Tenerife y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, dejó patente que “Tenerife sufre una parálisis indisimulable. Desde su llegada al Cabildo, los socialistas han frenado el crecimiento económico y social que vivía la Isla. Es la consecuencia de los pactos contra natura firmados por el PSOE y su consentimiento como rehenes de los radicales”.

“La censura contra Carlos Alonso que unió al PSOE, Ciudadanos y Podemos le está saliendo muy cara a Tenerife. La izquierda más radical se ha adueñado de Tenerife. Ha vuelto el no al progreso de la isla. Mientras esos mismos votan si en Gran Canaria, en Tenerife todo son cortapisas para el progreso de nuestra gente, como con el tren y la regasificadora”, recordó Bermúdez.

Jonathan Domínguez

El portavoz de Coalición Canaria en La Laguna, Jonathan Domínguez, dejó claro que “Coalición Canaria es un proyecto vivo, que ilusiona, una organización que hace equipo, que trabaja mano a mano con la ciudadanía, porque en el ADN de nuestro partido tenemos como eje primordial al ciudadano, y eso implica que queremos e impulsamos su participación en los asuntos de su interés”.

“Somos un partido que nació de los barrios, de los pueblos y ahí siempre nos hemos mantenido, con mucho orgullo; tanto cuando hemos estado gobernando como en la oposición, no hemos perdido la perspectiva de nuestros vecinos y vecinas, porque tenemos vocación de servicio público, porque lo que queremos para Canarias, para Tenerife, para La Laguna es una sociedad justa, participativa y solidaria”, sentenció el portavoz lagunero.

Muy emocionado durante varias partes de su intervención, Domínguez exclamó su “orgullo” por pertenecer a Coalición Canaria “porque somos la llamada a la esperanza de que podemos devolverle al pueblo las instituciones que, como ocurre en La Laguna, están secuestradas por unos sectarios”.

Concretamente del caso lagunero, el portavoz nacionalista dejó claro que “vamos a volver, no solo para gobernar, sino para devolver la laguna a los ciudadanos, que ahora lo tienen secuestrado”.

Ana Dorta

Por su parte, secretaria general local de Guía de Isora y secretaria Ejecutiva de CC de Tenerife, Ana Dorta, denunció los “constantes incumplimientos del PSOE con la comarca sur de Tenerife”. “Donde están las residencias de mayores, las soluciones para acabar con las interminables colas de tráfico o las viviendas sociales para las familias más necesitas”, se preguntó sobre el escenario del Teobaldo Power.

Además, hizo hincapié en la “falta que de respeto que representa el reciente anuncio de la construcción de un nuevo Hospital del Sur cuando el gobierno socialista ha sido incapaz de continuar la obras que ya estaban en ejecución. “No ha sido capaces de poner en marcha los quirófanos que CC dejó concluidos y ahora salen con una nueva promesa que quedará en nada”, recordó.

Asimismo, lamentó que este mismo, el PSOE “no haya sabido concluir obras tan importantes iniciadas por Coalición Canaria, como el Centro de Formación Profesional de Adeje, el instituto de Secundaria de Guaza, en Arona o el Centro de Salud de Llano del Camello, en San Miguel”, entre otras.

Dulce Gutiérrez

Para la portavoz de los nacionalistas en La Victoria y secretaria Ejecutiva de Relaciones Exteriores de CC de Tenerife, Dulce Gutiérrez, “Coalición Canaria tiene el talento y el talante acreditado para seguir adelante con el proyecto que ha proporcionado un verdadero avance en Tenerife y en Canarias”. En la actualidad, “tenemos un Gobierno autonómico sumido en la modorra permanente, atajado por las directrices serviles del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Durante su intervención, la líder de los nacionalistas en La Victoria aseveró que “el Norte de Tenerife se mantiene a flote a duras penas gracias, exclusivamente, a la ciudadanía, porque el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se ha convertido en el alcalde del Sur. En el Norte ni se le conoce”.

Serafín Mesa

El secretario general de los Jóvenes de Coalición Canaria de Tenerife, Serafín Mesa, destacó que el proyecto “Tenerife Te Necesita” que hoy arranca “busca dibujar la ruta de Tenerife para los próximos años. Una ruta que debe ser diseñada por la ciudadanía de Tenerife, por las personas que viven en esta tierra y la defienden. Nos hemos visto sometidos a dos años de caos, donde hemos observado como Tenerife ha ido perdiendo liderazgo mes tras mes, dónde un Gobierno de Canarias, que se vende como progre, han hecho todo lo contrario a lo que decía que iba hacer. O peor aún, directamente no ha hecho nada, como pasa en el Cabildo Insular de Tenerife”.

“Coalición Canaria es la única alternativa realista a la hecatombe que está sufriendo Tenerife. Y la ciudadanía lo sabe, es la ciudadanía la que nos lo dice. Por ello, hoy queremos arrancar #TenerifeTeNecesita de mano de todas las personas que viven en Tenerife que quieran seguir construyendo nuestra isla, desde lo local con una visión global, desde Tenerife, con Coalición Canaria, para Tenerife”, resaltó Mesa.

El líder de los jóvenes tinerfeños desveló ante el auditorio “sentir miedo”, un miedo “por el futuro de la juventud canaria, porque la desidia del Gobierno de España, y el mirar para otro lado del Gobierno de Canarias, lo estamos sufriendo la juventud tinerfeña y canaria”. “Que cada vez vemos nuestro futuro más oscuro, más difícil, con mayores dificultades para acceder al mercado laboral o para poder tener los recursos económicos para invertir en educación y formación. Hemos llegado a tener la misma tasa de paro juvenil que Gaza, un territorio en guerra, un 60% del paro juvenil. Y mientras tanto, un gobierno sumiso que mira a otro lado”, criticó.

“La juventud tinerfeña es el presente y será el futuro de esta isla, estamos preparados. Queremos un Tenerife con futuro, una isla con garantías, una Isla sostenible, diversa, una isla que tenga en cuenta a la juventud para seguir desarrollándose. Y la única opción para tener esa isla es que Coalición Canaria gobierne en Tenerife y en Canarias, teniendo como prioridad lo que siempre hemos tenido: las personas, Tenerife y Canarias”, sentenció.