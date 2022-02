Tarsis Morales: «Tacoronte necesita modificar su PGO»

Morales entiende que en la situación política actual no se puede abordar este cambio, que sitúa como «una prioridad» para la corporación del próximo mandato. «La última modificación que se hizo del planeamiento local no se hizo como se tenía que hacer y ahora nos vemos con la necesidad de transformar urbanísticamente el municipio para poder recuperar suelo, construir viviendas, crear nuevas vías y hacer más atractivas las zonas comerciales», apunta.

«Nuestro PGO atiende a criterios de hace 25 años, así que por mucho que, por ejemplo, se invierta en la promoción del comercio local, si no contamos con espacios más atractivos y cómodos, con más zonas peatonales, es todo mucho más difícil», lamenta. Con esa revisión del PGO, Morales espera resolver cuestiones claves, como la reubicación de la estación de guaguas, los conflictos por la ubicación de gasolineras o, a largo plazo, la construcción de una nueva sede del mercadillo del agricultor, «con aparcamientos, espacio para oficinas y mejores servicios».

Tarsis Morales cree que «un municipio sin una transformación urbanística ordenada, no va a ningún lado». Y para hacer realidad ese objetivo, es necesario abrir de nuevo el debate sobre el PGO. En 2009, tras meses de polémicas, protestas y discrepancias políticas, el Pleno tacorontero revocó, de forma unánime, la aprobación inicial del nuevo PGO y el proceso se paralizó.

En la actualidad, algunos problemas tratan de solucionarse con revisiones o modificaciones puntuales del planeamiento, «pero es insuficiente, ya que Tacoronte necesita esa hoja de ruta que marque lo que hay que hacer a medio y largo plazo. Por ejemplo en la costa, que es una joya y debe ser el motor de nuestro desarrollo en los próximos años». Tarsis Morales ha trabajado en este mandato para tratar de desbloquear un proyecto de mejora del litoral «atascado desde hace años con Costas y el Cabildo de Tenerife». Para el edil de Urbanismo, «es necesario resolver todas las cuestiones que impiden la ejecución del proyecto de la red de saneamiento de aguas residuales de Mesa del Mar y su conexión con la depuradora de Valle Guerra, así como el paseo litoral entre El Pris y Mesa del Mar». Este paseo serviría para generar un espacio muy atractivo para vecinos y visitantes, además de para ubicar la citada red y las estaciones de bombeo necesarias para llevar las aguas residuales de Mesa del Mar a El Pris y desde allí hasta la infraestructura comarcal de Valle Guerra, en La Laguna.

«La costa de Tacoronte tiene mucho potencial para generar actividad económica y turística, así que puede ser uno de nuestros principales motores», asegura el edil de Urbanismo. Aunque entiende el atractivo que puede generar la recuperación del antiguo camping de la playa de la Arena, Morales aboga por «resolver primero las cuestiones de seguridad y todo lo que tiene que ver con la revisión del sistema de mallas y barreras de protección del talud situado detrás de la playa».

«En la actualidad se redacta una memoria sobre la situación de los sistemas de protección contra desprendimientos en esta zona de la playa de La Arena y eso nos permitirá empezar a priorizar en las actuaciones más urgentes e importantes. Lo primordial es garantizar la seguridad y, cuando lo hayamos logrado, abordaremos la cuestión del camping, que es una instalación muy interesante para desarrollar y que ha suscitado mucho interés entre posibles inversores», avanza Morales.

La crisis interna del PSOE

Tarsis Morales reconoce que la crisis interna del PSOE, que se zanjó con la expulsión de Carlos Medina y Sandra Ramos, convertidos ahora en ediles no adscritos, «ha dificultado la labor de gobierno» y, en especial, del Grupo Municipal Socialista, que pasó de contar con cinco concejales con responsabilidades de gobierno a sólo tres. En medio del ruido, Morales prefirió «mantener la tranquilidad y no salir a responder a los medios», y ahora espera que «pronto se normalice la situación del PSOE en Tacoronte», coordinado por una gestora. La reducción en el número de ediles obligó a reestructurar las áreas y a ceder a Nueva Canarias la de Obras y Servicios «por una cuestión de lógica, ya que no se trataba de acaparar por acaparar», señala Morales. En la actualidad, los tres ediles socialistas se reparten una docena de áreas: Julio Navarro lleva Seguridad, Movilidad y Cementerios; Sandra Izquierdo, Cultura, Fiestas y Comercio, y Tarsis Morales se encarga de Urbanismo, Costas, Patrimonio, Accesibilidad, Contratación y Hacienda. Respecto a esta última, que asumió hace apenas tres meses, Morales resalta que con la incorporación de un nuevo interventor se trabaja «en nuevas medidas y procedimientos para reducir el elevado periodo medio de pago».