Sí Podemos amenaza con romper el acuerdo que dio al PSOE el gobierno del Cabildo

Sí Podemos Canarias anuncia que romperá su pacto con el PSOE, que sustenta desde fuera el gobierno del Cabildo, si los socialistas respaldan en el pleno de hoy (10:00 horas, Salón de plenos) la propuesta de su socio, Ciudadanos, para impulsar el tren del Sur. Sí Podemos Canarias recuerda que «los proyectos de trenes del Sur y del Norte son una línea roja en los acuerdos programáticos firmados». La formación morada critica que «a Enrique Arriaga (vicepresidente y líder de Cs) parece no importarle que se cumpla un consenso» que permite un equipo de gobierno formado por el PSOE y la formación naranja. Sí Podemos Canarias recuerda en un comunicado que en el acuerdo suscrito con el PSOE a comienzos del mandato (julio de 2019) «por los que apoyamos la moción de censura para expulsar del poder a Coalición Canaria después de más de 30 años, quedó fijado este compromiso».

El 10 de julio de 2019, PSOE (11 consejeros) Sí Podemos Canarias (3 consejeros), PSOE (11) y Ciudadanos (2) registraban una moción de censura contra el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, de CC (11 consejeros), que solo 24 horas antes había firmado un acuerdo de gobierno con el Partido Popular (4 consejeros). En virtud de aquel acuerdo, el socialista Pedro Martín se convertía en el nuevo presidente de la institución tinerfeña con el apoyo de Cs y Sí Podemos Canarias, que quedó fuera del grupo de gobierno. Sus consejeros, María José Belda, portavoz, David Carballo y Ruth Acosta– renuncia precisamente en el pleno de hoy para dar paso a Moisés Lubary– han mantenido con sus votos al grupo de gobierno. La excepción tuvo lugar el 19 de noviembre del pasado año en la Comisión plenaria de Medio Natural, Sector Primario y Cooperación Municipal. La consejera nacionalista Blanca Pérez presentó una moción para suspender la licitación de una planta de reciclaje del Complejo Ambiental de Tenerife (CAT) en Arico al entender que la intención era «quemar la basura». La iniciativa fue apoyada por el Partido Popular y también por Sí Podemos Canarias.

En minoría

En caso de que Sí Podemos Canarias retire su apoyo al equipo de gobierno, este quedaría en minoría. Cabe recordar que legalmente no es posible una nueva moción de censura pues solo está permitida una ene Cabildo durante el mandato de cuatro años. Sí Podemos Canarias criticaba ayer en su comunicado «la falta de escrúpulos» de Enrique Arriaga al intentar romper un pacto «que le ha permitido ser vicepresidente del Cabildo». Rechaza también «su interés por mantener un lugar en la política insular a partir de 2023, aunque no tenga partido con el que continuar su trayectoria». Sí Podemos Canarias pone de relieve que «el vicepresidente Arriaga trabaja por sacar adelante proyectos de CC». La formación morada no admite que, el Plan Insular de Movilidad Sostenible, en el que el Cabildo trabaja, contemple la inclusión del tren del Sur. Añaden que «ahora se realiza una consulta ciudadana sobre los proyectos de los trenes». Valoran que «de cara a la galería y para transmitir la falsa sensación de que las decisiones sobre movilidad tienen en cuenta la opinión de los tinerfeños».

Sí Podemos Canarias califica de «incoherencia» que Cs apueste por «macroproyectos ultradesarrollistas» que implican «destruir nuestro frágil territorio». Ello «sin apostar previamente por mejorar el servicio de guaguas y otras medidas no invasivas, como los carriles Bus-VAO». El coste de la infraestructura, que cifran en más 2.000 millones de euros, es otro factor para rechazar el proyecto. En opinión de Sí Podemos Canarias esto supone «tirar el dinero público de la Unión Europea y del Estado».