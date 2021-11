Sí Podemos Canarias exige la reunión urgente de la Comisión de Residuos

El grupo de Sí Podemos Canarias mantuvo el pasado lunes una reunión con técnicos del área insular que, asegura Belda, «nos explicaron el proceso de licitación abierto». Añade que «nos dijeron que se pretende reducir o reciclar un mínimo del 60% del 75% de residuos orgánicos que se reciben en el CAT sin separar en origen».

Belda señala: «Nos garantizan que, en base a los pliegos y a las ofertas presentadas, se verá porque es posible que esas propuestas no incluyan los tratamientos térmicos de pirólisis, gasificación o plasma permitidos y que insisten en que no es incineración».

Las conclusiones del grupo pasan en primer lugar, indica su portavoz, por «la indignación por continuar en un camino de incumplimiento por el que ya nos ha advertido Europa y que a partir de 2022 se va a traducir en sanciones muy importantes».

Belda deja claro que «nuestra opción pasa por ubicar en la Isla varias plantas de compostaje que permitan recibir los residuos del quinto contenedor (el orgánico) de los 31 municipios de Tenerife». Recuerda en este sentido que «en el debate de la Isla, a propuesta nuestra y con el voto en contra del PSOE se aprobó una moción para favorecer que desde el Cabildo se ayudara a instalar ese quinto contenedor a los ayuntamientos».

Belda subraya: «Argumentaron que en muchos de ellos ya había contratos con empresas para la gestión de la basura, incluido ese contenedor. Dijimos que se podía buscar la fórmula de establecer uno paralelo solo para el orgánico. O cualquier otro sistema porque se trata de algo fundamental».

La consejera y portavoz lo aclara: «Si tras la Comisión que hemos pedido lo tenemos claro, no dudaremos en exigir que se dé marcha atrás a los pliegos aunque los técnicos insisten en que no hay incineración». Belda concluye: «Necesitamos que los expertos nos orienten, saber para formarnos una opinión clara. Y también existe la posibilidad de que la empresa que gane el concurso no lleve a cabo esos tratamientos térmicos».

Una posición muy clara es la del Foro Contra la Incineración que se resume en un absoluto rechazo al concurso. Lo argumenta: «Incineración, pirólisis, gasificación y plasma es quemar residuos y el que quiera seguir con los juegos de palabras, pues que lo disfrute; en este caso, a costa de un futuro más sostenible para este territorio tan frágil».

El Cabildo licita la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la explotación de una instalación de valorización de residuos, incluyendo reciclado y otros tipos de valorización –excepto la energética mediante incineración por oxidación–, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 15 de diciembre.