Arriaga: «Culminar las infraestructuras pendientes es la solución al tráfico»

Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Carreteras, defiende que «acabar las infraestructuras pendientes es la solución al problema de la movilidad en Tenerife». Esta falta de culminar obras en marcha está en el origen de los problemas del tráfico y de las habituales colas, sobre todo en la Autopista del Norte, la TF-5. Arriaga considera que «la solución está en marcha con los proyectos ya iniciados», pero, valora y critica, «llegamos tarde porque la inacción que hemos heredado nos hace tener ahora veinte años de retraso». Son algunas de las consideraciones del responsable insular en el seno del foro organizado por Prensa Ibérica, empresa editora del periódico EL DÍA/La Opinión de Tenerife con la colaboración del área de Carreteras del Cabildo que reunió a unas sesenta personas en las instalaciones del Real Casino de Tenerife.

Colapso en las vías de la Isla, reconocido durante el encuentro, y los proyectos que se plantean para solventar esta situación. Son las dos grandes líneas del debate que abre el director de El DÍA/La Opinión de Tenerife, Joaquín Catalán. Esboza un breve repaso de la situación de las carreteras de la Isla con un panorama de enorme crecimiento poblacional de la Isla, el boom turístico y el aumento del parque automovilístico. Son el origen, entre otras causas, de los grandes atascos de tráfico habituales cada día en la autopista del Norte, la TF-5, y en la zona de Guaza, en la TF-1, la del Sur.

«El presidente (Pedro Martín) reconocía recientemente que los viajeros viven en un enfado permanente, aunque utilizó una palabra más gruesa». Lo asegura el presentador del acto, quien aprovecha para enviar todo su «apoyo y solidaridad a nuestros hermanos palmeros, víctimas de la ira del volcán». El foro se prolongó durante una hora y media, y fue moderado por el periodista de EL DÍA Moisés Álvarez Montero. Participaron el vicepresidente del Cabildo tinerfeño y consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga; el director insular de Carreteras, Tomás Félix García y el director insular del área de Movilidad, José Alberto León.

Enrique Arriaga inicia su intervención comentando un vídeo en el que se muestran las colas en la TF-5 «un día cualquiera». En las imágenes no solo se observa el atasco desde el municipio de Tacoronte sino que, además, reflejan el enorme enfado de los conductores que no dudan en hacerlo patente en sus testimonios. La tardanza en llegar hasta la capital ronda los 45 minutos. El vídeo desgrana los horarios de la ruta a partir de primera hora de la mañana. Sorpresa: El audiovisual corresponde al año 2000. Para Enrique Arriaga se pone de manifiesto que «en 21 años no se ha solventado el problema, ya que no se han ejecutado ni obras ni proyectos con inacción los últimos 15 años».

Los datos.

El vicepresidente insular aporta algunos datos respecto a la situación de las vías: la Isla cuenta con 1.500 kilómetros de carreteras que se encontraron al llegar al gobierno insular «sin un mantenimiento correcto» y en marzo de 2019 se contabilizaron 840.000 vehículos aunque «es muy probable que ahora sean más». Y por si fuera poco «con un 50% de superficie protegida». «Todos estos datos resumen que llegamos tarde porque las obras tardan además un tiempo en hacerse realidad», aclara el consejero insular. Arriaga valora que solventar la situación de las carreteras de Tenerife pasa por dos tareas fundamentales: «Finalizar las infraestructuras, ya previstas en el PIOT de 2005, y priorizar el transporte público rápido y eficaz con carriles VAO de conducción inteligente». Además, señala: «Hay que hacer rápido al transporte público para que la gente deje su coche». El responsable insular detalla que en los dos años y medio correspondientes al mandato actual, el Cabildo ha puesto en marcha un total de 240 obras frente a las 160 desarrolladas durante toda la legislatura anterior. «Se trata sobre todo obras de emergencia y tareas mantenimiento, además de mejoras de la seguridad vial y solución a los atascos», puntualiza. Arriaga cifra en casi un 30% más el aumento del presupuesto en mantenimiento e informa de que en estos momentos se procede al asfaltando de las autopistas norte y sur. «Hay mucha vías sin asfaltar desde hace 30 años», lamenta. Admite que «las grandes obras no son competencia del Cabildo sino del Gobierno de Canarias pero coincidimos en la hoja de ruta de los grandes proyectos a ejecutar». Arriaga reconoce, tras ser cuestionado por la relación de la institución con el Gobierno de Canarias que «ha habido discusiones desde la legislatura anterior». Pero insiste en dar un mensaje: «Yo agradezco públicamente su labor al director de Infraestructura José Luis Delgado, que fue consejero del Cabildo de Tenerife. Con él nos sentamos para establecer obras prioritarias con la idea de mejorar la movilidad y así hemos retomado muchas en Tenerife». Recuerda el consejero insular de Movilidad y Carreteras: «Además de la conservación de las vías, hemos hecho un enorme trabajo en cuanto a paisaje integrado». Además señala que «en algunos sitios se han plantado palmeras, en otros dragos y en otros tabaibas, según las características del entorno». El responsable insular de carreteras desecha la apuesta por un carril reversible como vía para aliviar el tráfico que le proponen en un interesante turno de preguntas puesto que esta medida «ya se probó en la TF-5 en 2005 y fue un auténtico caos». Desde su perspectiva insiste: «Vemos más prioritarios y factibles los carriles Bus VAO de conducción inteligente, ITS por sus siglas en inglés». El vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, indica que pese a todo lo expuesto «no se pueden afrontar infraestructuras hasta el infinito porque el espacio es limitado» y añade que «la solución es el transporte público que realmente ha crecido en estos años, aunque también lo ha hecho el vehículo privado». Al respecto, comenta que un proyecto «interesante» es el de los parking disuasorios en las ciudades grandes que valoren la alta ocupación, «pero deben acometerlo los ayuntamientos. El consejero critica: «En carreteras creo que Gran Canaria nos ha tomado la delantera y ahora estamos en camino al equilibrio. Tenemos los proyectos, pero nos queda la financiación porque son obras caras». Arriaga informa de que «la vía de cornisa para Santa Cruz, por ejemplo, habría que reformarla por completo y hay infraestructuras estratégicas pendientes como la ampliación del tranvía hasta Los Rodeos». Reitera que «si sale el tren del Sur aquí es porque lo apoyan en Gran Canaria». En resumen, «allí van todos a una y aquí estamos peleados». Y lamenta el vicepresidente del Cabildo: «Hay una guerra política que intuyo irá creciendo durante el año que viene con cambios radicales de posicionamiento que no entiendo como el de CC sobre la depuración de aguas, por ejemplo» . A pesar de que asegura que no quiere hablar de pleito insular, Enrique Arriaga recuerda que «Las Palmas ha metido la metroguagua en el convenio de carreteras con el estado; hay 69 obras en este acuerdo y como mucho se harán 20.» Concluye su reflexión: «Las que queden después también son necesarias y ya no se pueden incluir por ley en este convenio. Hay que trabajar para que entren en los próximos que se firmen».

Conservación.

Durante su intervención, Tomás Félix García también ofrece datos. Por ejemplo, el aumento del presupuesto anual en Conservación de los 8,8 millones de euros en 2019 a los 16 actuales con un nuevo contrato que en el periodo de seis años, tres más tres, alcanzará la cifra de 96.5 millones para actuar en 824 kilómetro de carreteras en la Isla. Está dividido en cinco grandes zonas, Anaga, Área Metropolitana, Norte, Oeste y Sur. A García le parece «una evidente mejora este nuevo contrato para el mantenimiento de vías». Enumera 241 actuaciones en el mandato distribuidas por toda la Isla que, valora, «aparece llena de manchas como pueden comprobar en el mapa». E incide en que «se pueden ver las máquinas por nuestras carreteras, de norte a sur y de este a oeste». Pone ejemplos como el de la TF-565, la vía insular que une los núcleos del Roque y La Escalona, en los términos municipales de San Miguel y de Vilaflor, en el sur. «Para nosotros son fundamentales las obras de emergencia como la llevada a cabo en la carretera de La Esperanza, el cruce de El Médano o el asfaltado de la TF-1, que están en proceso de actuación pero otras ya finalizaron y son claves como la de la curva de Las Caletillas», añade el director insular de Carreteras. Destaca esta última o la del puente a la altura de Güímar cuando un camión chocó. Recuerda: «Cortamos la TF-1 a las dos de la tarde y salió todo muy bien». También hace referencia al talud de Almáciga o al de la TF-5 a la altura de Los Realejos». El director insular de Carreteras, informa asimismo de que la corporación insular «ya tiene nuevos contratos de zonas verdes y paisaje y en diciembre saldrán los de las vías de alta capacidad». De esta manera, resume, «el mantenimiento crecería tanto en personal como en la inversión de la empresa privada». Espera «que se vea todo este esfuerzo de ahora como una realidad alrededor de mayo del año que viene». Para finalizar lanza un reto: ««Intentamos llegar a los 100 kilómetros anuales de asfaltado» y, añade, «nos satisface que el nuevo firme de las autopistas quede bien y sin molestar al usuario gracias al trabajo nocturno».

Carriles Bus VAO.

Por su parte, el director insular de Movilidad, José Alberto León, analiza los carriles Bus VAO. «Hemos proyectado 50 kilómetros más con el sistema de conducción inteligente, además de adjudicar ya el proyecto de obra en la TF-1 y tener muy pronto el de la TF-5». León aclara que el sistema consiste en «crear una zona de luminarias en rojo y verde para poder pasar o no al tercer carril». Detalla: «Tendremos cinco zonas en la TF-1 y una en la TF-5 para lo que llamamos desembarque. La idea es fomentar el uso del transporte público o el compartir vehículo porque a día de hoy el 80% de los coches tienen un solo conductor». León informa de que «se han incorporado al transporte público muchos jóvenes» y avanza que desde la institución se sigue «intentando convencerlos con el mejor servicio posible». Valora: «Tienen mucha conciencia medioambiental y eso ayuda». José Alberto León admite que uno de los grandes problemas para la movilidad en Tenerife «es el asentamiento muy diseminado en la Isla. Digo que es como una isla con muchos barrios». Por esta cuestión el Cabildo tiene previsto «un servicio de transporte a demanda para las medianías porque nuestra obligación es la movilidad para todos».

Todo por la movilidad.

«El transporte público necesita ser rápido para convertirse en atractivo», puntualiza Enrique Arriaga. Añade que la apuesta por los carriles Bus VAO es «a corto plazo» por lo que ya han contactado con la Dirección General de Tráfico (DGT) para culminar el proyecto. «Estamos dando pequeños pasos para mejorar la movilidad en la Isla pero resulta evidente que no hay una única solución mágica», comenta el responsable de Movilidad del Cabildo, quien advierte de que «los carriles Bus VAO solo son posibles en autovías de tres carriles». Además, recuerda que se encuentra en elaboración un Plan Insular de Movilidad «que nos dará las directrices en este ámbito para los próximos veinte años. No se trata de los proyectos ahora en marcha sino de los que se panifiquen». Reflexión final de Arriaga: «Estamos convencidos de que vamos en el camino correcto para conseguir que de una vez por todas la Isla de Tenerife se mueva y pueda llegar al nivel de Gran Canaria que nos lleva años de ventaja y lo cierto es que nos ha adelantado por la derecha».