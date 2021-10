PP y CC exigen al Cabildo de Tenerife que acabe con los problemas del agua en el Noroeste

El Partido Popular ha presentado una moción al pleno del Cabildo para que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) incluya la propuesta del anillo insular de aguas «en el nuevo documento de propuestas del proyecto de Plan Hidrológico de Tenerife». Para el consejero insular Valentín González Évora, «la planificación hidrológica es fundamental cuando pensamos en el modelo de crecimiento sostenible, económico y ambiental de nuestra Isla».

Con este sistema, el PP confía en que «la disponibilidad del agua tanto en el sector primario como en el terciario esté garantizada en cantidad, regularidad, calidad y precio adecuado en todas las comarcas de Tenerife».

«La isla se configura como una demarcación hidrográfica en sí misma, cuya gestión se encuentra encomendada al Consejo Insular de Aguas», recuerda el PP, que propone exigir a este organismo que actualice el Estudio General sobre la Demarcación, lo que implica la necesaria ampliación y renovación de la capacidad de distribución de agua potable».

Valentín González Évora espera que el Plan Hidrológico de Tenerife incluya una conducción para compartir excedentes de agua entre comarcas

González Évora adelanta que «para que se pueda beneficiar tanto al sector primario como al terciario, es necesario que la planificación hidrológica tenga en cuenta la ampliación y renovación de las redes de transporte, además de incrementar la capacidad de almacenamiento, y de mejorar la distribución y reparto de este recurso tan importante».

A juicio del consejero popular, «es necesario que la nueva planificación hidrológica insular tenga en cuenta la ampliación y renovación de las redes de transporte y almacenamiento de agua. De forma que se dote a Tenerife de nuevas redes de transporte para su comercialización, a la vez que se lograría incrementar la capacidad de almacenamiento, la longitud de la red renovada, y se aumentaría la distribución y el reparto del recurso, así como la capacidad de metros cúbicos por cada día de reparto».

Coalición Canaria de Tenerife también ha demandado este miércoles una actuación urgente al Cabildo insular para solucionar los problemas de suministro de agua que vienen sufriendo los municipios del Noroeste. Para los nacionalistas, «estamos ante un problema de primer orden que afecta a la vida diaria de miles de personas y no vemos que el PSOE esté actuando con la inmediatez e importancia que tiene este asunto».

Coalición Canaria entiende que existe «una evidente dejadez» del Gobierno insular en este asunto básico

Para CC, «hay una evidente dejadez por parte del Cabildo de Tenerife, que es quien tiene que solucionar este problema de manera conjunta con los ayuntamientos». Y señala un posible interés partidista: «Pedro Martín no está ni se le espera. Parece que los problemas que afectan a municipios que no están gobernados por el PSOE no son una prioridad para él, ya que su partido no gobierna en La Guancha, Icod, Garachico, Los Silos ni Buenavista, que son buena parte de los municipios afectados. No podemos permitir que haya sectarismo en un asunto tan importante como este».

Para CC de Tenerife, «la situación es muy grave, al punto que el Ayuntamiento de Buenavista prohibió este martes el uso del agua para beber y preparar alimentos en las medianías del municipio debido a los problemas que sufre la Estación Desalinizadora de Aguas Salobres (EDAS) de Altos de Icod».

La formación nacionalista recuerda que los siete municipios del Noroeste ha denunciado sus problemas para el suministro del agua debido al exceso de flúor, las averías puntuales y los incumplimientos de las instalaciones, lo que ha provocado que Salud Pública no recomiende el consumo en diversas zonas de estas localidades o, directamente, en todo el municipio, tal y como ocurre en la actualidad en el caso de La Guancha.

Como primera medida a tomar, CC solicita que se ejecute «de manera inmediata» la actuación prevista desde el pasado mandato en el Cabildo para colocar 93 contadores y caudalímetros en los depósitos municipales de 12 municipios de Tenerife. En su opinión, «desde la llegada del PSOE a la Presidencia insular, el Cabildo tinerfeño está paralizado, ya no es el motor que era antes y no tiene capacidad de reacción ante los problemas que afectan a la ciudadanía de la isla. Exigimos una solución inmediata para que toda la población de esta zona pueda tener agua de calidad y desarrollar su vida con normalidad».

El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez Medina (PSOE), ya declaró a EL DÍA esta semana que el problema de escasez de agua en los siete municipios del noroeste de Tenerife no se resolvería con el acceso a más recursos de otras comarcas, sino actuando ante el gravísimo problema de pérdidas de agua potable en las redes municipales de estas localidades. Medina señala que en los balances hídricos que hace el CIATF no se detectan excedentes en otras zonas y pide a los mandatarios del Noroeste que «miren de puertas hacia adentro» y tomen medidas para acabar con unas enormes pérdidas de agua que oscilan «entre el 32% de Garachico y el 65% de El Tanque y San Juan de la Rambla».

A su juicio, «el problema está en la conducciones que hacen que el agua se les escape entre los dedos. La solución no pasa por meter más agua en sistemas que pierden la mayor parte», advierte. Las fugas desperdician el 65% del agua en El Tanque y San Juan de la Rambla, el 56% en La Guancha, el 55% en Los Silos, el 38% en Buenavista y el 32% en Garachico. Unos rendimientos en las redes de abastecimiento que, a juicio de Rodríguez, «son realmente pobres, ya que hablamos de que hay municipios que pierden dos de cada tres litros de agua».

Rodríguez dice que «a pesar de tratarse de una competencia municipal, desde el Cabildo se ha adjudicado un contrato de 2,1 millones de euros para colocar contadores y caudalímetros en todos los depósitos de entrada y salida de esas localidades. Son unos contadores que nos permitirán saber dónde se están produciendo las pérdidas para avisar a los ayuntamientos para que tomen las medidas oportunas».