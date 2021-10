El PSOE insta al alcalde de Arico a presentar una propuesta razonada sobre el vertedero

La portavoz del PSOE en Arico, Olivia Delgado, instó al alcalde a elaborar una «propuesta razonada, basada en criterios económicos, ambientales y sanitarios» para que el Cabildo «pueda estudiar» un nuevo convenio que compense al municipio por los perjuicios que genera la presencia y la actividad del Complejo Ambiental de Tenerife. En un comunicado, ayer defendió «la voluntad y actitud» del Gobierno insular y del consejero de Desarrollo Sostenible, Javier Rodríguez, a los que atribuyó una posición «de escucha activa y sosiego, frente al comportamiento infantil e irresponsable del alcalde». Al mismo lo acusa de «airear en los medios de comunicación lo que es incapaz de resolver con trabajo y diálogo, herramientas que parece desconocer».

Olivia Delgado explicó que abordó este asunto con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, de quien destacó su «compromiso» con el municipio tras un encuentro al que acudió en su condición de senadora. Recordó que el actual Gobierno insular adjudicó el nuevo contrato de gestión de residuos «para mejorar el reciclaje». En esa línea, apuntó que «Arico no puede seguir sufriendo las consecuencias de una gestión de residuos que no penalizaba enterrarlos, como ha venido ocurriendo durante décadas de gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo».

La concejala afirmó que el municipio «debe recibir las compensaciones que merece por el Complejo Ambiental», e incidió en que el alcalde debe «sentarse a dialogar» porque la crispación «da titulares, pero no resuelve problemas». Olivia Delgado aseguró que «el alcalde sabe perfectamente que no se pueden hacer varios convenios para lo mismo, porque eso sería ilegal».

Palabras que coinciden con el argumento del Gobierno insular para rechazar la exigencia del tripartito de Arico de renovar el convenio que compense al municipio por ceder dos millones de metros cuadrados para albergar el vertedero de la Isla. Su consejero Javier Rodríguez explicó al Pleno, en junio y en septiembre pasados, que no se puede aplicar el acuerdo adoptado por el mismo órgano (julio de 2020) para atender la petición del Ayuntamiento, porque un informe del Servicio Administrativo de Residuos advierte de que no están autorizadas dos subvenciones por el mismo concepto.

El PSOE de Arico planteó al pleno municipal –el viernes pasado– una propuesta en la que pidió «reforzar y organizar el área de Urbanismo» para el aprovechamiento del «desarrollo de la industria del reciclaje en el Complejo Ambiental y en el municipio». Al tiempo, instó al gobierno local a que, de manera urgente, inicie un expediente para implantar la gestión de recogida de residuos «basada en minimizar el impacto y en maximizar el reciclaje, optando por la separación en origen».

La portavoz socialista en el Consistorio ariquero también acusa al gobierno municipal de que «incumple reiteradamente con las leyes», porque tardó 21 meses en otorgar la licencia de obra para una planta de reciclaje de plástico que generará una veintena de puestos de trabajo.

En el lado opuesto se sitúa el Partido Popular en el Cabildo, que ayer vovlió a reclamar que la Corporación insular retome las negociaciones con el Ayuntamiento para reeditar el convenio que compense a Arico por «las deseconomías que provoca la ubicación en el municipio sureño del Complejo Ambiental de Tenerife». El consejero Valentín González recordó que en 2018 expiró el que estuvo vigente desde 2001 y que es el Consistorio ariquero el que solicita a la Administración insular «que se actualicen las cantidades». Petición a la que suma que el nuevo acuerdo incluya «la necesidad de invertir en ámbitos como los servicios sociales, la movilidad o las rebajas en la factura de la basura».

Valentín González pone sobre la mesa que no se ha cumplido el acuerdo del Pleno del Cabildo que en junio de 2020 decide «impulsar este convenio» y atribuye al Gobierno insular «falta de sensibilidad, casualmente, con municipios que no son del mismo color político», y menciona El Rosario y Los Silos. A su juicio, además, la ubicación del Complejo Ambiental «condiciona de forma definitiva el desarrollo económico del municipio de Arico».

Martínez (PP): «Decida de qué lado está»

«Debe decidir de qué lado está, de su partido o de su municipio», reclamó a la portavoz socialista Andrés Martínez (PP), concejal de Urbanismo. «Los intereses políticos no pueden estar por encima del bienestar de Arico», recriminó a Delgado. El portavoz de CC, Juan José Armas, orientó a su homóloga indicándole que corresponde exigir al Cabildo, no al gobierno municipal. «Si el jueves no hay voluntad para negociar, tendremos motivos para pensar que quieren dejar a Arico en la cuneta», señaló el alcalde, Sebastián Martín, ante la reunión prevista para pasado mañana entre ambas administraciones. Acude «con la mano tendida», ya que «cuando hay voluntad política se buscan las vías jurídicas y técnicas, que las hay». Sin embargo, «viendo determinadas actuaciones, tenemos dudas». El regidor explicó que desde enero hay contactos con el presidente para tratar este tema».