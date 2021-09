Unanimidad en la demanda de la obra de la nueva terminal de Tenerife Sur antes de 2026

Patronales y colectivos empresariales de la Isla se muestran indignados con la decisión de AENA de no incluir una partida económica para comenzar la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur en su planificación hasta 2026. La consideran imprescindible para Tenerife por su relevancia como destino turístico y resaltan que el Reina Sofía es uno de los más rentables de la red de aeropuertos de España pero, reprochan, está operativo con «una terminal cochambrosa».

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026 será aprobado el día 28 por el Consejo de Ministros y solo contempla 3,5 millones para redactar el proyecto de la nueva terminal. «Insuficiente» para atender «esta demanda social», que requiere una consignación no inferior a 10 millones de euros para redactar el proyecto «y no menos de 100 millones para comenzar la obra». Por ello, llaman a la unidad política y económica a fin de acelerar las gestiones, si bien echan en falta la convocatoria urgente del Comité Aeroportuario de Canarias «que emita una recomendación a AENA para que realice esta obra ahora, porque es el momento en el que necesitamos que se haga».

CEOE. Pedro Afonso, secretario general de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), se pronuncia en tales términos y pone tarea a las autoridades: «El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife deben asumir su representación institucional y exigir a AENA que cumpla el compromiso que tiene con Tenerife para realizar la rehabilitación integral de la terminal del aeropuerto del Sur. Tiene que ser antes de que se apruebe el DORA». La patronal empresarial demanda de los Ejecutivos regional e insular que «hagan suya esta demanda social y refuercen y redoblen su exigencia ante AENA para consolidar este proyecto».

La sociedad mercantil estatal AENA es acusada, en términos globales, de que «ignora, menosprecia, perjudica y maltrata a la Isla» por su decisión de no presupuestar el inicio de la obra de la nueva terminal del Tenerife Sur.

Ashotel. «Tres millones de euros para una infraestructura como esta no es para hacer algo importante», reflexiona el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Agustín Marichal. «Están diciéndonos no a todo. Se equivocan», asegura antes de abogar porque los representantes políticos trasladen con contundencia que «hay que renovar una terminal que está amortizada, en un aeropuerto que tiene una rentabilidad tan importante como para que AENA no pueda poner excusas financieras».

El DORA agrava la pérdida de competitividad del destino turístico Tenerife porque «las únicas intervenciones que contempla están en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Paloma de Mallorca, nuestros competidores nacionales». Marichal sostiene que el Gobierno de España «no está a la altura con Tenerife Sur para dotarlo de una terminal competitiva y moderna». La proximidad de la fecha en que será aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria reduce el margen de maniobra: «La cosa está bastante complicada, pero debemos presionar para que el Gobierno canario obligue a reunir a los organismos establecidos legalmente para situaciones como esta», en alusión al Comité Aeroportuario de Canarias.

Fepeco. «AENA lleva muchos años despreciando la economía y la sociedad de uno de los primeros destinos turísticos del mundo, sobre todo al aeropuerto Tenerife Sur. Nos trata como si fuéramos una colonia». La patronal de la construcción muestra un gran malestar a través de Óscar Izquierdo. El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) valora como «vergonzoso» que, mientras se registra este comportamiento hacia la Isla, los políticos tinerfeños «no levanten la voz en Madrid para defendernos de este atropello».

Izquierdo reclama una explicación del destino de los beneficios que genera el Aeropuerto Reina Sofía y que se informe del porcentaje que revierte en el mismo. Su sospecha es que ese dinero «AENA lo invierte en otros complejos de la Península». A su juicio, el aeródromo del Sur vive «una situación insostenible» en el momento en que «necesita una terminal de última generación». Por ello, exige a la sociedad mercantil «que las inversiones millonarias que se realizan en los aeropuertos de la Península también lleguen al Tenerife Sur». Un logro que se alcanzaría «si hubiera contundencia en todos los representantes públicos canarios ante sus partidos».

FAST. Las voces críticas con AENA aumentan en el sector empresarial, incluido el vinculado con la actividad turística. «Ha construido nuevas terminales en los aeropuertos de la Península y de las Islas, menos en Tenerife Sur, a pesar de ser, relativamente, el más rentable de España, con más de 100 millones de beneficios que obtiene cada año del Reina Sofía», argumenta José Fernando Cabrera, hotelero y presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST).

Hecho público que la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Granadilla no está contemplada en el DORA que aprobará el Gobierno central el último martes de este mes, Cabrera admite que «ahora, a última hora y contrarreloj, nuestra posibilidad es que, además de los honorarios para elaborar el proyecto, se incluya una partida, aunque sea pequeña, que garantice el inicio de las obras y su continuidad en el próximo plan de inversiones».

CEST. Roberto Ucelay, hotelero y presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), se pronuncia en la misma línea. La de reclamar «10 millones para elaborar el proyecto que solicita la sociedad civil de Tenerife para uno de los principales aeropuertos turísticos del país». Pero esa partida debe cumplimentarse con otra de 110 millones «para iniciar la obra en el último periodo del DORA». Excluir esta última inversión «es algo muy negativo para el turismo, la economía, la actividad y el empleo en la Isla».

Coalición Canaria. Carlos Alonso define esa medida como «un atentado a los intereses de la ciudadanía de Tenerife». El portavoz nacionalista en el Cabildo demanda unidad para «reclamar que se construya ahora». Es el planteamiento que trasladará al Pleno extraordinario que se celebrará (a petición de CC) a las 12:00 horas del lunes. «Esperamos llegar a un acuerdo para defender nuestros derechos. Volvemos a tender la mano, una vez más, y apoyaremos a Pedro Martín si reclama que se construya la terminal en el periodo 2022-2026». Alonso atribuye al presidente insular «tardanza para defender la construcción de la terminal». Se basa en que el pleno fue solicitado a mediados de agosto y en la falta de respuesta a una carta que le remitió el 22 del mismo mes, planteando la unanimidad. El 8 de septiembre formalizó ante todos los partidos la propuesta de un acuerdo institucional.