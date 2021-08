«Guaguas lanzaderas para acabar con la masificación en el Teide». Lo anunciaba el presidente del Cabildo, Pedro Martín, el pasado febrero después de los colapsos de vehículos del invierno para ir a ver la nieve. Martín consideraba fundamental ordenar las visitas al Parque Nacional. Decía entonces también que esperaba que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) quedara culminado a finales de este año. En ambos casos parece que se van a cumplir las previsiones. Hay consenso entre administraciones para definir el documento que debe regular qué se puede hacer y qué no dentro del espacio natural protegido. La gestión es responsabilidad del Cabildo de Tenerife.

Martín ha asegurado que espera que este año se pueda presentar el nuevo modelo de ordenación de las visitas. Las aglomeraciones sistemáticas durante las nevadas o las lluvias de estrellas, en opinión de Martín, obligan a crear un modelo de regulación a medio y largo plazo. Valora que «el turismo comienza a regresar y serán de nuevo millones de personas las que cada año se muevan por un espacio natural frágil».

Martín reconocía en febrero que el despliegue de enero, el Operativo Nevada, «probablemente no fue el mejor del mundo» pero aseguraba que «se concentraron 25.000 vehículos en El Portillo porque era la única zona donde había nieve. Eso acrecentó las dificultades en un entorno sin cunetas ni aparcaderos». Martín consideraba entonces que «se aprendió». También ha servido de experiencia positiva el operativo de este mismo mes con motivo del fenómeno de a Perseidas».

Pedro Martín decía que no era posible ampliar las carreteras y los aparcamientos por la propia condición del Parque Nacional. Y valoraba: «Debemos seguir con las mismas infraestructuras que teníamos hace 40 años, pero eso no significa que no estudiemos llevar a cabo cambios en el futuro”. Y como conclusión apuntaba: «La intención es ordenar y determinar una propuesta solida para llegar a un modelo que nos sirva para mucho tiempo a la hora de proteger este emblema de la Isla».