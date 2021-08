Pedro Anatael Meneses, senador socialista, expresidente de la Autoridad Portuaria y experto en transporte marítimo. La opinión solvente de un enamorado de la mar con capacidad para terciar en el debate portuario de los últimos días. Lo tiene claro: «La única alternativa actual al tráfico marítimo de Los Cristianos con La Palma, La Gomera y El Hierro es un puerto ya construido, que no terminado: el de Granadilla».

Meneses hace un recorrido por parte de la historia marítima de Tenerife. Asegura: «Fui defensor de Fonsalía, pero ahora digo que el colapso de Los Cristianos, que ya preveíamos en los años 90, no puede esperar como mínimo diez años a su construcción sin alternativa». Por eso propone Granadilla y descarta algún mito «interesado». Como que «los ferries no pueden operar allí por los vientos. Eso no es verdad. Los barcos de tráfico comercial en la Isla pueden atracar allí perfectamente. Basta con varias rampas, que las hay prefabricadas y móviles, colocadas en la zona de ribera ya terminada. Y una estación marítima». Los Cristianos quedaría como un puerto deportivo y para barcos de recreo o excursiones. Reconoce que «me opuse a Granadilla, pero ahora me parece la alternativa porque no es solo industrial. Como Los Cristianos se trata de un puerto de interés general con el concepto modal de carretera-barco-carretera». Un posible nexo de unión en el futuro con Arinaga, en Gran Canaria. Santa Cruz, otra posibilidad, es «inviable» por la larga distancia del trayecto. De Fonsalía, Meneses valora «el turismo para contemplar los cetáceos que aumenta cada día». Y recuerda que «a día de hoy el puerto no es posible por ley».

Rechaza la posibilidad de soterrar la avenida Chayofita que propone el alcalde de Arona, José Julián Mena. Lo califica de «disparate». Rememora la solución que propuso para el Puerto de Los Cristianos –la ampliación– un ya lejano 1993 con Manuel Barrios (PSOE) de alcalde. Resume: «Contaba con el consenso de todos los agentes implicados, pero fue rechazada por el pleno». Ya incluía una conexión directa con la TF-1. Meneses pasa con clase por las diferentes posturas en su partido y concluye: «La historia se repite».