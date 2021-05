Coalición Canaria en Tenerife denuncia «la falta de inversiones públicas en la Isla durante los últimos dos años y medio». La vinculan con «la ausencia de liderazgo del Cabildo, que ni está ni se le espera» y con el «sectarismo de los dirigentes del PSOE al premiar a los Ayuntamientos en los que gobiernan y perjudicar al resto». Entienden que «al no tomar en cuenta el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (Medi), fijado en 2016 y sin actividad desde 2018, carecen de planificación en el ámbito inversor». Incluyen en esta crítica el que apenas se haya ejecutado «en el primer cuatrimestre del año el 5,6% del presupuesto insular». Lo afirman el secretario de Política Insular de CC y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el portavoz del grupo nacionalista en el Cabildo, Carlos Alonso. Han estado acompañados para completar la visión insular, por los alcaldes de Icod de los Vinos, Francis González, y de Granadilla, José Domingo Regalado.

Bermúdez abre las intervenciones con una frase: «Esta rueda de prensa nunca debía haberse celebrado, pero no nos queda otro remedio». Después de incidir en un Cabildo presidido por el PSOE «ausente» en la inversión lleva el discurso al Medi, aprobado para el periodo 2016-2025. Y aporta un dato: «Su ejecución en el tramo 2016-2018 llegó al 71%, mientras entre 2019 y el actual 2021 no se ha superado el 45%». Esta diferencia del 26% la traducen desde CC en que se han dejado de invertir un total de 214 millones de euros.

Además, valoran los nacionalistas que aún es peor «por la situación de pandemia» y que la Comisión paritaria creada al efecto «no se convoca desde diciembre de 2018». Bermúdez se pregunta: «Si no tienen en cuenta el Medi, cuál es su estrategia entonces».

«Panorama preocupante».

El secretario de política insular de CC esboza un «panorama preocupante» con «más de 155.000 personas paradas incluyendo los ERTE», y con el sector turístico, «nuestro principal motor económico, sin arrancar; por eso es fundamental impulsar la inversión en obra pública para generar empleo». Bermúdez explica que en los cuatro primeros meses de 2021, “la ejecución apenas alcanza el 7%». El importe del Medi en cada periodo considerado es similar y está en torno a los 775 millones de euros. En los tres primeros años se ejecutaron más de 550 millones de euros, mientras en los últimos tres no superan los 336 millones. «Eso supone que se han dejado de invertir en la Isla un total de 214 millones menos en los últimos tres años», critica José Manuel Bermúdez.

«Apoyo unánime».

Alonso, por su parte, recuerda el apoyo «unánime» de los Ayuntamientos de la Isla «desde todos los colores políticos» al acuerdo y también el soporte económico, a través de los fondos del FDCAN, del Gobierno de Canarias. El portavoz insular de CC subraya: «El Cabildo dejó de ejecutar el pasado año 171 millones de euros de su presupuesto y en este hay áreas como turismo con un cero en inversión». La formación política propone la reunión urgente de esa comisión paritaria del Medi y un debate social para definir la estrategia de cara a los fondos europeos.

Inciden desde CC en que «la inversión por habitante del Medi en el periodo 2016-2020 fue más elevada en El Tanque, Vilaflor, Los Silos, Buenavista del Norte y Santiago del Teide, y en ninguno gobierna CC» lo que demuestra «que no actuamos amos con sectarismo».

«Falta de liderazgo».

El alcalde de Icod de los Vinos, Francisco González, reitera «la falta del liderazgo del Cabildo». Insiste en que «no puede ser» que en el periodo 2020-2021 no se haya invertido en su municipio «cuando tiene un 32,46% de paro». Valora: «En el mandato anterior existía un liderazgo, y ahora no lo hay. Antes teníamos reuniones, se buscaba el consenso y había transparencia. Ahora esta senda se ha abandonado”. En este sentido, apunta obras en Icod afectadas por este «abandono en las inversiones”, como la carretera de El Amparo, La Vega y Las Manchas; aportaciones frenadas en materia deportiva como el Pabellón insular, y cultural caso del Teatro Fajardo; o el ejemplo de la paralización de la Finca Boquín

Sólo el Circuito del Motor.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, opina que «no se puede perjudicar a los vecinos por el color político de la corporación municipal». Destaca que «están paralizadas las obras previstas, salvo una partida de 1,7 millones de euros para este año que provienen en su mayoría del Circuito del Motor». Para el alcalde sureño existen otras obras muy importantes para el municipio, como “la renovación de las carreteras; la rotonda de El Médano con Los Abrigos; la estación de guaguas, la residencia de mayores, u otras inversiones muy necesarias en el Puerto, el aeropuerto o el Polígono”. Concluye Regalado: «No se puede perjudicar a los vecinos por el color político del que gobierne en un municipio. El Medi se había consensuado en el anterior mandato, incluso con un vicepresidente socialista en el Cabildo, que ahora no lidera. Los afectados no somos los alcaldes de CC sino los habitantes de Tenerife».

«Sólo 3,9 millones en la capital»

Para CC, «el caso de Santa Cruz es paradigmático», ya que la capital de la Isla, «solo tiene 3,9 millones de euros de inversión». En el conjunto de periodo 2016-2021, Santa Cruz ha tenido, según los nacionalistas, 44 millones de euros, Icod de los Vinos 7 millones y Granadilla 15,5. “Esas inversiones eran fruto del consenso, no de la discrecionalidad, y se abordaban en la Comisión paritaria, donde los ayuntamientos aportaban sus proyectos, algo que no ha ocurrido desde 2019 porque el Cabildo no la ha convocado”, criticó el alcalde de Santa Cruz, Bermúdez. El Medi, concluyen, «afianzó un nuevo modelo de gestión pública, bajo las premisas del buen gobierno, la administración por objetivos y una estrategia integral basada en el equilibrio territorial”