El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, asegura que el alcalde de Arico, Sebastián Martín, “está haciendo de trilero” en el caso del parque eólico La Morra. El Pleno municipal acordó demandar del Ejecutivo regional que cumpla la sentencia firme que retrotrae el expediente de esta infraestructura al momento en que el Gobierno autónomo autorizó su construcción, al no haber recabado la autorización preceptiva del Ayuntamiento.

Para Valbuena, con ello el alcalde “está haciendo un juego de cartas intentando engañar a la población”, porque atribuye al pleno ideas que le fueron planteadas por la Dirección General de Energía en una reunión que mantuvieron ambas partes, según manifestó en declaraciones realizadas a Onda Tenerife. El consejero también afirma que “le hemos comunicado al juez que vamos a ejecutar la sentencia” y explica que “estamos haciendo la resolución y se le está comunicando al promotor que no tiene licencia para estar funcionando”. Comunicación que extiende a la compañía Red Eléctrica de España y al Ministerio de Transición Ecológica.

En ese proceso, José Antonio Valbuena anuncia que su Consejería, “tal y como dice la sentencia”, procederá a “solicitar al Ayuntamiento [de Arico] que informe sobre este parque”. En un ejercicio de contradicción, el consejero advierte que “el Ayuntamiento nunca ha informado sobre este parque. Algo tendría que decir. Porque las cosas no se dicen en los plenos”. A renglón seguido explica que lo procedente es un expediente administrativo que contenga informes suscritos por técnicos y por el concejal que corresponda. Con ello, obvia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la autorización del parque eólico La Morra porque el Gobierno regional la otorgó incumpliendo con el precepto de recabar del Ayuntamiento la autorización.

Valbuena Alonso alude al hecho de que una de las tres formaciones que forman el gobierno municipal es Coalición Canaria, el partido “que autorizó y firmó todos y cada uno de los parques instalados en Arico”, por lo que le reprocha a Martín Pérez que pida responsabilidades “a un gobierno y a un consejero que no ha autorizado ni uno solo”.

En clave más política, aún, Valbuena se refiere a que “estas son las cosas de un alcalde que ha ido pasando de partido en partido, que no lo quiere ninguna fuerza política y que, seguramente, acabará en Coalición Canaria, que viene siendo el sumidero de estos sin patria del mundo de la política, que llegan al poder con trampas y haciendo gala de una deslealtad que a mí no me genera ninguna confianza”.

En todo caso, el consejero de Transición Ecológica no se pronunció sobre la paralización del parque eólico La Morra, que permanece activo a pesar de que La Sección Especial de Casación Autonómica del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) inadmitió los recursos de casación interpuestos por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias y por la empresa Alas Capital.

En una comparecencia parlamentaria, Valbuena anunció ayer que el Ejecutivo autonómico establecerá criterios objetivos y zonas favorables para la instalación de parques eólicos en las Islas a través del Plan de Transición Energética, cuya redacción concluirá a finales de este año y que dará protagonismo a los Cabildos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Arico, la también senadora Olivia Delgado, mostró su satisfacción porque con ello el Gobierno regional ha roto el desastre organizativo registrado hasta ahora y “pondrá fin al caos vivido en municipios como Arico”.