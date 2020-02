CaixaBank inaugura en Icod de los Vinos una oficina del nuevo modelo Store

CaixaBank inauguró esta semana, en el Norte de Tenerife, la nueva oficina Store Icod de los Vinos, que reúne el nuevo concepto creado por la entidad para ofrecer un servicio innovador y adaptado a los comportamientos de los clientes. El nuevo espacio está situado en el número 41 de la céntrica calle San Agustín.

El acto de inauguración contó con la asistencia del alcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), y del director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, que estuvieron acompañados por más de medio centenar de asistentes, entre clientes de la entidad financiera y representantes de entidades sociales de la localidad con las que se implica cada año la entidad a través de la Obra Social "la Caixa".

El objetivo de este modelo "es que el cliente se sienta que está en el centro de todo: cuenta con un gestor de referencia con el que puede concertar una cita cuando lo desee, dispone de un horario más amplio, de más espacio y de más servicios tecnológicos", según afirmó el director territorial de CaixaBank en Canarias.

Francis González puso en valor "la vocación de servicio que históricamente ha tenido esta entidad financiera con Icod de los Vinos" y destacó la intensa acción social desarrollada conjuntamente. El alcalde también señaló que "la nueva Store es una invitación a la emprendeduría y al futuro, y una apuesta por el pueblo de Icod en su conjunto".

CaixaBank ha sido la primera entidad financiera del sector en transformar el modelo de oficina bancaria tradicional. Ha apostado por innovar mediante la creación de oficinas más grandes, ubicadas en zonas comerciales de referencia en las áreas urbanas, con más empleados, más servicios y apertura ininterrumpida mañana y tarde de lunes a jueves, y los viernes hasta las 14:00 horas.

Este nuevo modelo responde a las conclusiones de diversos test realizados con clientes, no clientes y empleados que aportaron sus opiniones sobre cómo querían que fuese la oficina del futuro. La buena acogida de las primeras Store consolidó el modelo como referencia de atención bancaria en zonas urbanas. Actualmente, CaixaBank trabaja en la extensión de las oficinas Store por toda España y en Canarias la entidad cuenta con 18 oficinas Store.

Las oficinas Store son un paso adelante en la estrategia de innovación de CaixaBank, reconocida a nivel internacional como una de las entidades líderes en la aplicación de las nuevas tecnologías en los servicios financieros.

La tecnología y la digitalización son clave en el modelo de negocio de la entidad, que cuenta con 6,3 millones de clientes digitales, la mayor base de España. Además, CaixaBank ha desarrollado proyectos que han marcado hitos tecnológicos en el sector, como la creación de los primeros cajeros que permiten realizar reintegros mediante reconocimiento facial y sin tener que introducir el PIN, un proyecto elegido como uno de los Proyectos Tecnológicos del Año en los Tech Project Awards de la revista The Banker.

Gracias a su estrategia de transformación digital, CaixaBank se ha situado entre los bancos mejor valorados del mundo por la calidad de sus productos y servicios digitales. En 2019, la entidad ha sido reconocida como la Mejor Transformación Bancaria en Europa Occidental por la revista Euromoney, y el Banco Más Innovador en Europa Occidental por la revista estadounidense Global Finance. Además, ha sido reconocida como mejor entidad de Banca Privada del mundo por su comunicación digital a sus clientes, en los Wealth Tech Awards de la revista PWM, del grupo Financial Times.

CaixaBank es el grupo financiero líder en banca minorista en España y uno de los más importantes de Portugal, con 15,6 millones de clientes en el mercado ibérico y la mayor red comercial del país.