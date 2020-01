"Icod contará con una aplicación de información para turistas"

El alcalde de Icod de los Vinos, Francis González, acude a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) con el objetivo de promocionar los atractivos del municipio, que será uno de los primeros de la Isla en contar con una aplicación móvil para informar a los visitantes.

¿Con qué objetivos viene Icod a Fitur?

Hemos venido a defender Icod con la realización de un vídeo promocional que está vinculado a una aplicación informática. Se trata de una herramienta muy potente que tratamos de promocionar unida al lema de esta campaña, Icod, Sé feliz. Se trata de un municipio que tiene muchos atractivos, está a los pies del Teide, tiene la mayor masa forestal de Canarias y el mayor tubo volcánico complejo laberíntico del mundo. Tenemos patrimonio civil y religioso, además del emblema natural de Canarias, el parque del Drago. Contamos con un centro comercial de los mayores de Canarias al aire libre, también la playa de San Marcos y una gastronomía con un plato exclusivo como es el condumio de conejo. Icod es el pueblo que más tradiciones vivas conserva. Además, tenemos 2.000 camas no solo en el ámbito del casco histórico sino también en viviendas vacacionales y casas de turismo rural dispersas por todo el territorio.

¿Qué actos desarrollará el municipio en esta feria?

Hemos hecho una cata de vino porque entendemos que nuestros caldos tienen que estar presentes. Echo de menos que en el stand de Canarias no haya atención al vino y por eso lo hemos hecho nosotros a través de una cata comentada por el sumiller Hugo Javier Pérez. Un icodense que ha sido campeón de Canarias y subcampeón de España. Tendremos también la presentación del vídeo promocional y la aplicación.

¿Cómo ve la presencia de Canarias en Fitur?

Echo en falta la unidad institucional a la hora de promocionar Tenerife y Canarias. He visto un stand de Tenerife y otro de los municipios turísticos, a los que estoy agradecido por dejarnos hacer la presentación. Pero su espacio está también en un rincón. No se entiende porque todos los municipios de Canarias son municipios turísticos. Icod aunque no tenga esa etiqueta es un municipio turístico como lo son todos los pueblos de Tenerife, tanto los que tienen como los que no tienen camas. Todos los municipios de la Isla tienen este carácter porque tenemos algo que ofrecer que hace que vengan a quedarse o a disfrutar del paisaje, las tradiciones...Espero que Fitur 2021 sea una feria donde estén presentes en el diseño, la colaboración y la planificación todos los municipios de Canarias.

¿Cree que se ha dejado de lado a los municipios que no están considerados como turísticos?

Todos son turísticos y no se por qué no hay más alcaldes de otros municipios. Yo sí se que Icod es de los pueblos más visitados de Canarias y que es necesario estar presentes. No solo para traer el folleto sino para mostrar el esfuerzo que hemos hecho. Solo hay dos municipios de la Isla que tengan una aplicación como la nuestra. Uno es Icod y el otro La Laguna. Nadie mejor que los responsables políticos y los técnicos de un ayuntamiento para poder mostrar y defender lo que es particular de cada municipio, pero para que se recoja en una campaña institucional de la Isla. Ojalá para el próximo año podamos hablar de que no hay distintos stand sino uno que engloba todo.

¿La aplicación de Icod ya está funcionando?

Ya está en funcionamiento. Hay que seguir trabajando en el contenido y continuar incorporando a instituciones y empresas. Ahora tenemos en torno a una cien, pero tenemos que seguir creciendo. La intención es que la aplicación contenga toda la restauración, todos los lugares de alojamiento y una agenda cultural, donde no solo se recoja la fiesta sino las actividades del día a día y los eventos culturales. Hay muchos turistas que están en Icod y que deben tener esta herramienta para conocer todo lo que sucede en el municipio.

Uno de los grandes atractivos turísticos del municipio es el Parque del Drago, ¿cómo van las gestiones para abrir el centro de visitantes?

Se lo he planteado al presidente del Cabildo en la primera reunión que tuvimos después de que nos permitiera estar. En noviembre le planteé cuál podría ser la propuesta conjunta porque debe de existir una programación en la que el Cabildo debe ayudarnos desde el punto de vista económico para sacarla adelante. Hubo una buena recepción y me pidió que se lo trasladara formalmente y así lo hice llevando una hoja de ruta. Estamos pendientes de la visita del presidente a Icod, precisamente para acordar varias cosas, entre ellas que conozca el potencial del Centro de Visitantes. También tanteamos que el producto de Icod esté gestionado entre el Cabildo y el Ayuntamiento, tanto la Cueva del Viento, como el Parque del Drago y la Finca Boquín.

Otro de los atractivos de la zona es la playa de San Marcos, ¿en qué estado está el proceso para mejorarla?

Desde el 25 de julio inicie un proceso de participación ciudadana, sobre la base de la propuesta técnica que había elaborado Gesplan, para que fuera enriquecida por los vecinos. Han habido diferentes reuniones en distintos núcleos poblacionales de Icod en las que han participado un número importante de personas. El grupo de gobierno ya ha hecho una alegación dejando claro qué es lo que queremos. Esto es que el talud antirreflexión que está previsto para la zona cercana al refugio pesquero esté, pero metido debajo de la carretera de tal forma que no haya ningún impacto. Una escollera en la zona de poniente que tendrá una especie de cabeza de fémur. Los técnicos entienden que con las actuaciones supondrá que se eliminen las reflexiones y que la arena no se vaya. Si la arena no se va se irá depositando y acumulando. Además a través de un proceso de recarga de arena natural podemos hacer que la playa pase lo antes posible de tener 2.800 metros cuadrados de superficie de arena en marea baja a 8.700 metros de arena. Además, todo esto irá acompañado del proceso de actuación urbanística. Hay que darle continuidad a lo que hoy en día se está ejecutando entre la rotonda y la iglesia, que yo espero que en abril esté terminado. La propuesta de actuación del ámbito urbano llegaría hasta el límite con el refugio pesquero, porque una de las acciones futuras es seguir estudiando si cabe la eliminación o el retranqueo del refugio pesquero. Yo defiendo que el sector primario debe estar presente en nuestra economía local y por lo tanto debemos trabajar en el futuro para ver si es necesario el retranqueo o el traslado del refugio pesquero. Es una obra compleja y me he jurado no meter la pata en la playa de San Marcos. Por lo tanto, las actuaciones deben de ser con sentido y con cabeza para que no nos arrepintamos como ha pasado en el pasado de las actuaciones negativas en la playa de San Marcos.

¿Hay ya solución para lo que podría ser otro atractivo, el mariposario?

En su día defendí que con una nulidad del Plan General aflorarían las normas subsidiarias y con ellos el mariposario no tendrá que retranquearse ni demolerse en la parte trasera porque cumplirá. El Plan General se metió a regular un ámbito que es del Plan Especial del Casco. Si hacemos eso, lo que faltaría son las cuestiones estéticas y ya le hemos dicho al propietario que presente una propuesta técnica para empezar a negociarla con Patrimonio en el Cabildo. Si no conseguimos la obtención de la nulidad, si se aprueba el Plan General, que espero que sea antes de julio, ese ámbito del mariposario no tendrá que demoler nada porque se determinará que no puede regular ese ámbito. La cuestión está enfocada y bien por la vía de la nulidad o con la aprobación del Plan General nos puede dar luz para resolver definitivamente el problema del mariposario, porque es un recurso importante para el municipio.

¿Cree que Icod sabe sacar partido a nivel turístico?

Hay que trabajar más, tenemos que cerrar con empresas la entrada al Parque del Drago y retomar la estrategia del Centro de Visitantes. El comercio también es importante. Estoy empeñado en que los sábados por la tarde tenemos que abrir todos, incluso negociar para recuperar un privilegio que tuvo Icod hace años, por una concesión real tenía posibilidad de abrir incluso los domingos. Icod no debe dar la espalda al turismo desde el punto de vista del comercio. Si hay 2.000 camas imagina la cantidad de gente que puede ir al pueblo a comprar además de los que lo visitan diariamente