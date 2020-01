La espera quirúrgica baja hasta los 133 días

La espera quirúrgica ha bajado hasta los 133 días a final de 2019. Esto representa un descenso de casi una semana -seis días concretamente- con respecto a diciembre del 2018, según datos proporcionados por la Consejería de Sanidad. La responsable del área, Teresa Cruz Oval, indicó que hoy, en Consejo de Gobierno, va a trasladar los datos de las listas de espera, en los que -afirmó- "hay datos buenos", especialmente a las de pruebas diagnósticas. La responsable del área afirmó que, en todo caso, no se siente "satisfecha" con estos números y admitió la necesidad de seguir trabajando para mejorar los datos. "No estaría satisfecha ni aunque fueran 25 días", afirmó. Respecto al periodo de publicación, la consejera afirmó que empezará a realizarse de manera mensual previsiblemente a partir del 21 de enero, "cuando se apruebe en Consejo de Gobierno". De esta manera, se retomaría una forma de transparencia que ya había adoptado la Consejería de Sanidad al mando de Jesús Morera (PSOE) y que eliminó poco más tarde su sucesor, José Manuel Baltar (CC). La consejera alegó que para hacer esa publicación de forma mensual, se ha realizado un exhaustivo trabajo previo a nivel informático, basado en centralizar la información en un registro único en la Dirección de Programas Asistenciales. De esta manera, se garantiza un método único que corregía los diferentes criterios de inclusión de datos. "Desde octubre hemos sacado las listas de espera de manera interna para comprobar que éramos capaces de llevar a cabo esta tarea", afirmó la consejera. La publicación oficial de las listas de espera en la página web de la Consejería de Sanidad se realizará entre el martes y miércoles, como afirmó Cruz Oval. Los sindicatos, sin embargo, en su comparecencia hicieron alusión a unos datos extraoficiales que, según la consejería, "son falsos". Concretamente, los sindicatos hicieron alusión a un aumento en la demora media para las intervenciones quirúrgicas que se habría situado a finales de año en 151 días. Para los sindicatos, la publicación de estos datos ponía de manifiesto la "incompetencia" de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, al frente del área. No obstante, la misma consejera confirmó que este dato no es real y remarcó que hoy se presentarán los reales.