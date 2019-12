El Gobierno canario no se posiciona sobre la operación turística prevista en la costa

El Gobierno de Canarias no tiene pronunciamiento oficial sobre la operación turística de construir cuatro hoteles de lujo en la costa de Arico, dijo ayer el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena. El consejero dio esta respuesta al diputado del grupo Sí Podemos Canarias Francisco Déniz, después de que éste insistiese en decir que se trata de algo ilegal y de un "atentado" tanto social como medio ambiental. El diputado de Sí Podemos Canarias indicó que las obras afectarían a la flora y a la fauna de un terreno casi virgen y afirmó que si bien se dice que se creará empleo eso no será así porque la mayoría de los vecinos no reúnen los requisitos.