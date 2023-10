Un vuelo que partió de Manchester con destino a Lanzarote el pasado 21 de octubre se convirtió en una verdadera odisea para los pasajeros, ya que, debido a condiciones meteorológicas adversas, el avión hizo una parada no prevista en Tenerife y finalmente aterrizó en Benidorm. El viaje no dejó indiferente a nadie, de hecho el desconcierto se propagó entre los pasajeros como entre los tripulantes de cabina que no supieron dar respuesta a los viajeros en un momento en el que pedían explicaciones, lo que hizo que se generalizara un ambiente bastante hostil.

El vuelo LS981 había estado en el aire durante aproximadamente cuatro horas cuando las condiciones climáticas obligaron a la aeronave a aterrizar en Tenerife. Si bien los desvíos por razones climáticas no son inusuales, lo que sucedió en esta ocasión desconcertó a todos a bordo. A través del sistema de megafonía, el comandante de la aeronave anunció que el vuelo se dirigiría a Alicante, en lugar de continuar su ruta hacia Lanzarote. Uno de los pasajeros, visiblemente molesto, declaró: "No nos dieron ningún tipo de explicación, nos sentimos prisioneros". Además, informó de que la tripulación y el piloto también estaban indignados y no entendían la decisión, según reveló al diario Manchester Evening News. Odisea en el aire... y en tierra La odisea del vuelo hacia Lanzarote no terminó ahí. Tras aterrizar en Alicante en las primeras horas de la madrugada, los pasajeros tuvieron que esperar durante 40 minutos para recuperar su equipaje, otros 30 minutos para abordar una guagua y, finalmente, hacer cola en las calles de Benidorm para encontrar alojamiento en un hotel, llegando alrededor de las 05:15 horas. Jet2 ha ofrecido una explicación oficial para esta extraña secuencia del vuelo desviado, culpando a las condiciones climáticas adversas. La aerolínea emitió un comunicado en el que se disculpó sinceramente con los afectados y declaró: "Aunque comprendemos las enormes molestias que esto causa, nunca pondremos en peligro la comodidad, la seguridad y el bienestar de todos. Hemos proporcionado a los clientes alojamiento en hoteles, y nuestros equipos han estado trabajando sin descanso para cuidar de todos. Podemos confirmar que el vuelo saldrá hacia Lanzarote esta tarde", señala la compañía