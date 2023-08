El incendio que se inició durante la noche en los municipios de Arafo y Candelaria continúa devorando hectáreas en las alturas del municipio. Preocupa la fuerza del fuego y su futuro movimiento, pues podría alcanzar la dorsal de la isla y entrar en la zona norte de Tenerife.

Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, se encuentra en el centro de control que se ha colocado en el municipio de Arafo, donde ha compartido con El Día la última hora de las llamas. Los medios aéreos están teniendo problemas en algunos focos del incendio debido a la alta temperatura, que está provocando que el agua se evapore antes de llegar a las llamas.

Actualización: "La situación avanza hacia Arafo, hacia Candelaria y también se encuentra de camino a la dorsal. Es algo muy preocupante. Se están produciendo todas las reuniones de coordinación. Hay que confiar y agradecer todo el trabajo de los medios terrestres que están actuando y de los medios aéreos que han empezado a actuar desde primera hora de la mañana porque cuando se declaraba el incendio era imposible su actuación".

Trabajos de extinción: "Se ha trabajado toda la noche con los directores de incendio. Primero con el Cabildo la coordinación y, a partir de las cinco de la mañana, ya pasaba a nivel dos por parte del Gobierno de Canarias. También están trabajando los medios del estado con la UME. Están actuando 10 helicópteros de extincion y uno de coordinación".

Zona del fuego: "Lo que observamos muchas veces no se corresponde con lo que los medios ven en el momento. Está en la Corona Forestal. En la zona de Candelaria, ahora mismo, no hay riesgo para las viviendas, aunque estamos desalojando de manera preventiva la Charca del Establo, en la zona alta de Las Cuevecitas. Esperemos que no siga bajando el fuego. En principio dependerá de las condiciones meteorológicas, del viento.

Más desalojos: "Mucha precaución a la población, sobre todo en la zona de Igueste, por la zona de la dorsal, donde se ven las llamas de una manera imponente. El fuego sigue en una zona alta, aunque lo veamos cerca, pero es una zona impracticable por la orografía. No descartamos que a lo largo de la tarde se tenga que evacuar por precaución y por la salubridad del aire".

Personas desalojadas: "Aún no sabemos la cantidad de la gente que pueden ser evacuadas. En la zona de Cuevecitas hay muchas edificaciones que no son viviendas habituales, son zonas donde hay infraestructuras asociadas a trabajos agrícolas como fincas o cuartos de aperos".

Complicaciones en algunos focos: "Los medios aéreos están teniendo complicaciones debido a que la potencia y la energía de las llamas es tal que el agua se evapora antes de llegar al terreno, como explicaba uno de los jefes de extinción. Hay lugares en los que los medios aéreos tampoco pueden intervenir, lo que es un agravante".