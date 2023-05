Ocurrió en un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife y fue grabado por una pareja, testigo de toda la escena. Un hombre ha sido retenido y puesto a disposición de la Policía por presuntamente entrar en los aseos femeninos de un centro comercial de la capital tinerfeña. El vídeo se ha compartido en diferentes grupos de mensajería instantánea y se ha hecho viral.

Ha ocurrido hace escasas horas. Un hombre ha sido reducido por el personal de seguridad de un popular centro comercial de Santa Cruz de Tenerife después de que una mujer indicara que había entrado en los aseos femeninos del centro y éste intentara huir a la carrera para evitar ser identificado por los miembros d ela seguridad del centro antes de que llegara la Policía.

"Está todo grabado", le dicen los miembros de seguridad al hombre que intentaba zafarse e irse del lugar, pero sin éxito. Según se escucha en el audio del vídeo, la mujer que acompaña a otro hombre que es quien está grabando la situación dice: "No es la primera vez que entra".

El hombre, que aseguró haber entrado por error en los baños de mujeres, comenzó a encararse a los integrantes de la seguridad. "No me toques, no me toques, por favor", les dice.

En un momento en el que el hombre, sospechoso de haber entrado en los aseos femeninos, intenta dialogar con el personal de seguridad, se da cuenta de que está siendo grabado y le cuestiona a la persona que graba: "¿Me estás grabando, verdad? Eso es violación a mi intimidad y te vas a llevar un buen (inaudible)". La persona que sostiene el móvil, y que sigue grabando, le indica a esta persona que "no le toque" a lo que el otro le asevera que se equivocó. "Yo me equivoqué, subnormal", le espeta.

"Déjenme salir por las buenas o por las malas, no cometan una tontería", suplica el hombre mientras se oye en el audio que ya se ha llamado a la Policía. Es entonces cuando se produce un forcejeo entre éste y los integrantes de la seguridad a los que de un manotazo les tira por los suelos una defensa y otro objeto que portaban. El hombre termina por huir a la carrera y logra sortear una de las puertas del centro comercial hasta que es reducido en la acera donde acaban por los suelos los tres a la espera de que llegue la Policía.