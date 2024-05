El Ayuntamiento de Madrid multará por ruido los conciertos celebrados hasta ahora en el Bernabéu

De todos los problemas que vienen surgiendo en torno al Santiago Bernabéu en las últimas semanas el del ruido que rodea a los conciertos que se vienen celebrando es uno de los que más preocupan a los vecinos. Hoy mismo tiene lugar el primero de los dos shows que la cantante estadounidense Taylor Swift ofrecerá en Madrid. Y según ha confirmado el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Carabante, todos los grandes conciertos desarrollados en el estadio del Real Madrid desde finales de abril han superado los niveles de ruido contemplados en la ordenanza municipal.

Todos ellos, además, serán sancionados. "Se han tramitado distintos boletines de denuncia por parte de la Policía Municipal, que es la que nos los ha remitido, y una vez se tramiten esos boletines de denuncia se impondrá la sanción que corresponde. Pero habrá sanción para cada uno de los grandes conciertos que han celebrado hasta ahora. Tramitaremos esos expedientes sancionadores y concurrirá, como es lógico, una sanción para los promotores de esos conciertos", ha señalado Carabante a la entrada a una reunión de la Comisión de Movilidad Aérea de la ciudad.

Las sanciones serán para los promotores, no para el Real Madrid como propietario del estadio, ha apuntado el delegado, "porque es el promotor el que solicita la autorización para la emisión de esos ruidos". No obstante, ha añadido "el Real Madrid no puede ser ajeno a la realidad de ceder o alquilar un estadio para hacer conciertos sin tener en cuenta esa superación de ruidos". Desde Cibeles, ha asegurado, ya se ha trasladado al club que tiene que tomar medidas de mejora de la insonorización.

"Por eso el Real Madrid ha anunciado hoy que iba a llevar a cabo iba a llevar a cabo mejoras en la insonorización con la colocación de elementos que permitan hacer de barrera acústica y, por tanto, minimizar esas eventuales molestias", ha añadido Carabante.