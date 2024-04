Las familias denuncian lagunas en las necesidades educativas especiales

El caso reciente del alumno del aula Enclave con TEA -trastorno del espectro autista- Elan Fleitas y de su familia, que reclamaron sin éxito su participación en el viaje de fin de curso de los estudiantes de 6º curso de su centro, ha sido un ejemplo más que, a juicio de Confapa Canarias -Confederación regional de Federaciones de AMPAS-, pone en evidencia las lagunas que existen en la escuela pública para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Por este motivo, los representantes en las Islas de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado, han creado una comisión sobre Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) «en defensa del derecho a la inclusión y la equidad consagradas en la normativa educativa».

La iniciativa, integrada por representantes de las federaciones insulares de Fuerteventura, La Palma, Lanzarote y Gran Canaria, con la colaboración de madres y padres de alumnado con necesidades educativas especiales de Tenerife, denuncia la «discriminación» que ejerce la administración educativa y le insta a garantizar que las escuelas sean espacios «verdaderamente inclusivos», a través de la dotación de personal y materiales especializados.

En este sentido, el presidente de Confapa Canarias, Pedro Gil, -preside la Federación de Ampas de Lanzarote (Fapa Lanzarote)- señaló que dicha situación deficitaria no sólo afecta al alumnado con necesidades educativas específicas, sino a las familias y a los propios centros. «La pésima gestión de la inclusión que se hace desde la administración pública afecta a toda la comunidad educativa y genera grandes problemas en los centros educativos que se ven desbordados para resolver situaciones cotidianas».

Realidad social

Gil apuntó que la diversidad es una realidad social a la que los centros educativos no son ajenos, y para garantizar su correcto abordaje hace falta personal especializado. «Hay que garantizar la inclusión y el éxito educativo de este alumnado, ya esté escolarizado en aula ordinaria, en aula Enclave o centro específico. Y la tarea no se puede abordar sólo con el alto grado de compromiso de los equipos directivos, de los docentes, del PAS y de las propias familias. El riesgo que comporta no tener esos recursos supone truncar el presente y el futuro de toda una generación», subrayó el presidente de Confapa Canarias.

Reunión con las AMPA

Al frente de la Comisión NEAE se encuentra Jorge Hernández, presidente del AMPA El Pilar del IES Luis Cobiella Cuevas (La Palma), quien lamenta que la Consejería de Educación no escuche a los padres y madres antes de tomar decisiones que afectan a la escolarización del alumnado con necesidades específica. «Les pedimos que clausuren el Comité de Ocurrencias y se sienten a hablar con las familias», apuntó Hernández en referencia a la puesta en marcha por parte de Educación, del Programa 21+, el anuncio de apertura de nuevas aulas enclave, o la dotación presupuestaria para becas NEAE. «Una vez que se tiene un diagnóstico confirmado, lo que el alumnado necesita es contar con los profesionales formados que les atiendan en sus necesidades, tanto educativas como sanitarias, y que sea personal público. Las familias no deberían tener que pedir subvenciones o becas para garantizar las terapias que sus hijos necesitan».

Subvenciones

Respecto a la falta de material especializado, el coordinador de la Comisión NEAE de Confapa Canarias aclaró que el peso de la dotación cae muchas veces en las AMPAS, «que se ven obligadas, y arrastradas por los propios equipos directivos», a pedir subvenciones para dotar adecuadamente las aulas Enclave de los centros. «Corresponde a la administración dotar de los medios adecuados, no es de recibo que las familias tengan que estar buscando fondos privados para que sus hijos cuenten con el material específico que se necesita en el colegio».

Medios humanos

Jorge Hernández añadió que, si bien la escasez de material es alarmante, no lo es menos la falta de medios humanos en los propios centros educativos, que atiendan dicha realidad. «No cuentan con el personal auxiliar necesario que garantice la atención a las NEAE en Aula Ordinaria, ni las integraciones de Aula Enclave en Primaria. En el caso de la ESO, Hernández calificó de «nefasta» la situación, al sustituirse a maestros de taller por «personal externo, sin formación específica, que sólo desarrollan la función de cuidadores, y sobre las que los claustros o equipos directivos no tienen control organizativo porque sus empleadores son empresas privadas».

FP Adaptada

Finalmente, las familias critican la escasa oferta de Formación Profesional Adaptada que impide al alumnado desarrollar todas sus capacidades. «No todos quieren ser jardineros, y la mayor parte de ellos podrían asumir un sinfín de labores cualificadas de las que no existe oferta formativa».

Ante dicha situación, Confapa Canarias propone abrir una ronda de encuentros con docentes, profesionales sanitarios, ONG dedicadas a la discapacidad y diversidad funcional y partidos políticos, para consensuar un documento único en defensa de la inclusión educativa, antes de que finalice el presente curso escolar.