La escritora Elsa López y la filósofa de ciencia Eulalia Pérez, nuevas doctoras Honoris Causa de la ULL

La escritora Elsa López y la filósofa de la ciencia Eulalia Pérez engrosan la lista de mujeres que ostentan el título de doctoras Honoris Causa de la Universidad de La Laguna (ULL). El Paraninfo acogió el acto solemne en el que el rector de la institución académica, Francisco García, reivindicó el papel transformador del conocimiento y del feminismo como motores de cambio. Así, la Universidad reconoció a «dos destacadas personalidades del ámbito académico y sociocultural» que, además, a lo largo de su carrera se han vinculado de las más diversas formas a este centro académico que ha decidido reconocer sus carreras profesionales y sus aportaciones personales a la sociedad canaria.

Elsa López y Eulalia Pérez Sedeño han entregado su vida a su pasión por dos disciplinas «que nos distinguen como universidad pública y que resultan especialmente necesarias en los tiempos que corren: la literatura y la filosofía», expresó el rector lagunero, quien afirmó que el acto era «una llamada a la esperanza» ya que el trabajo y el ejemplo de ambas mujeres «nos nutren con ese pan, imprescindible para afrontar ese futuro incierto que nos tocará vivir». Por ello, agradeció la labor de ambas «por proporcionarnos, con su trabajo y su ejemplo, ese alimento tan necesario» en cualquier momento de la Historia.

No obstante, Francisco García también alertó de que en la actualidad «se ciernen amenazas sobre nuestras sociedades que nos sitúan ante el riesgo de volver a épocas de oscuridad que creíamos superadas», y por eso destacó la importancia de la concesión de estas dos distinciones en particular ya que las dos homenajeadas «actúan como faros ante tanta penumbra, que nos sirven de guía para orientarnos en la niebla de la sinrazón, la violencia y el oportunismo». Afirmó que, tanto López como Pérez, «se han hecho a sí mismas obedeciendo a sus grandes pasiones, en una sociedad poblada de múltiples factores de discriminación».

Desigualdad palpable

El rector lagunero hizo hincapié en las «desigualdades de género» a las que se enfrentan las mujeres y que «abarcan una amplia gama de contextos y situaciones que afectan a su desarrollo personal y profesional». Pero tanto Elsa López como Eulalia Pérez se han enfrentado a esas múltiples desigualdades que marcan la trayectoria académica e investigadora de cualquier mujer. Francisco García habló en este punto de que solo una de cada cuatro mujeres alcanza la posición más alta en la carrera investigadora. Este fenómeno es conocido como «el efecto tijera» y refleja un claro desequilibrio que persiste a pesar de los avances iniciales hacia la igualdad.

Además, las mujeres en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) presentan tasas aún más bajas de solicitudes y éxitos en proyectos de investigación, con solo un 42,5% de las solicitudes, frente a un 57,5% de los hombres, según el último informe del Ministerio de Ciencia e Innovación Científicas en cifras, correspondiente al año 2023. Es por ello que el rector lagunero destacó las contribuciones «especialmente relevantes» de la profesora Eulalia Pérez Sedeño.

En esta línea, el rector lamentó que la ULL no haya sido una excepción en lo que se refiere a la brecha de género puesto que, de las 44 personas que han sido distinguidas como doctores Honoris Causa a lo largo de los años, tan solo tres eran mujeres –María Rosa Alonso, Margarita Salas y Teresa Anguera Argilaga–, hasta el reconocimiento que protagonizan ahora Elsa López y Eulalia Pérez. Así, aunque se trata de un avance en la buena dirección, aún es «manifiestamente insuficiente», sentenció García. Por eso habló de la necesidad de «persistir y comprometernos en no dar ni un paso atrás: nunca más en las decisiones que se tomen en este ámbito nuestra universidad debe reducir el porcentaje de doctoras frente al de doctores Honoris Causa».

Impresionantes carreras

La profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje Inmaculada Perdomo fue la encargada de glosar la figura de Pérez Sedeño, mientras que la docente del Departamento de Filología Española Nieves Concepción hizo lo propio con la laudatio de Elsa López. La primera indicó que Pérez Sedeño fue la primera catedrática en España en Filosofía de la Ciencia. Recientemente jubilada, ha destacado a lo largo de su carrera por su gran capacidad para crear redes científicas internacionales y de análisis sociológico y epistemológico de la biotecnología. Además, ha dirigido una veintena de tesis doctorales y ha sido investigadora principal de 25 proyectos nacionales de investigación.

Eulalia Pérez Sedeño Eulalia Pérez Sedeño fue profesora de la Universidad Complutense de Madrid hasta 1999, cuando obtuvo la cátedra de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Se incorporó con posterioridad al CSIC. Profesora investigadora en universidades europeas y norteamericanas, ha estado desempeñado también labores de representación institucional y ha sido presidenta de la Sociedad de Lógica y Metodología de la Ciencia en España y coordinadora de la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Durante su intervención, Pérez Sedeño señaló que tradicionalmente se ha considerado que el método científico elimina de la ciencia cualquier influjo subjetivo. Por eso se preguntó si realmente la ciencia «es neutra y objetiva» y, en ese caso, qué se puede hacer con el feminismo, «que pretende introducir sus valores en la ciencia». Sin embargo, «muchos son los casos en que los valores feministas han servido para mejorar la ciencia», alegó. En esta línea, puso como ejemplo lo sucedido a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las sufragistas lucharon por rebatir las teorías supuestamente científicas que intentaban justificar la inferioridad intelectual de las mujeres. Indicó que la ciencia no se puede entender fuera de su contexto sociocultural y, por eso, «las interacciones sociales de la comunidad son capaces de reajustar las hipótesis hasta que generen un producto que es el que se presenta finalmente como conocimiento científico». | PG

En su intervención, la investigadora del CSIC defendió que «desarrollar una nueva ciencia feminista va unido a crear una nueva realidad social y política» y por ese apostó por «adoptar un enfoque feminista» porque «ayuda a visibilizar los sesgos de género y corrige las desigualdades en el propio ámbito científico».

Por su parte, Nieves Concepción glosó la figura de Elsa López, a la que describió como «escritora, profesora, investigadora y gestora cultural». Después de prácticamente medio siglo de actividad cultural ininterrumpida, la calificó como «un referente para Canarias y su literatura».

Elsa López Rodríguez Nieves Concepción Lorenzo, profesora titular del Departamento de Filología Española, fue la madrina de Elsa López Rodríguez, quien desempeña su labor desde hace ya cinco décadas en distintos ámbitos. Calificada como referente de la mujer canaria escritora, fue catedrática de Filosofía en Enseñanza Secundaria, pero su trayectoria intelectual es conocida por su producción literaria, particularmente la poesía, «que define lo que soy», tal y como ella misma ha expresado en diferentes ocasiones. La solidez y originalidad de su obra literaria le valieron ya en el año 2022 la concesión del Premio Canarias de Literatura. El viaje, la pérdida, el mar, los viajes o el viento constituyen elementos básicos de su escritura y de su voz poética, expresó la madrina de esta nueva doctora Honoris Causa. Referente para las mujeres escritoras, tanto dentro como fuera de las Islas, su cultivo de las letras y su labor en pro de la cultura en general, la Universidad de La Laguna la consideró merecedora del título de doctora Honoris Causa, institución a la que agradeció este gesto puesto que, indicó durante su intervención, «la Universidad de La Laguna sigue siendo en mi imaginario ese lugar romántico donde uno se inicia en la lucha por la inteligencia y donde determinados seres humanos que saben y conocen ya el camino, o al menos algunos tramos del mismo, se preocupan porque los demás puedan transitar por ellos de la mejor manera posible». | PG

Visiblemente emocionada por esta distinción académica, Elsa López leyó el texto Desvelar el final, firmado por ella misma y en el que reflexionó sobre el trabajo de toda su vida y cómo ha ido poco a poco superando los retos que se ponían ante ella. A pesar de que creía que ya lo había logrado todo, al recibir la noticia de su nombramiento honorario, fue consciente de que su vida aún no había concluido. Ya en el año 2006 escribió Travesía, un testamento literario para que, llegada la hora, todo fuera más fácil para ella y sus allegados, pero al recibir la distinción de la ULL, fue consciente de que todavía no había llegado ese momento. «Ahora sé que todavía no me había sido desvelado el final y aún me quedaban sorpresas y regalos que recibir como este honor que hoy ustedes me conceden», indicó la escritora, quien además recordó su trayectoria académica como doctora en Filosofía. Gracias a esta faceta ha pasado numerosos años de estudio y trabajo que no solo incluyen la publicación de sus escritos sino también participación en seminarios, viajes, investigaciones y trabajos de campo. Así, reconoció que, desde muy temprano, su meta fue la de «estudiar y aprender para luego educar; entregarme a esa labor de intentar revelar a los más jóvenes cómo era el mundo que les había tocado vivir; cómo avanzar por él obteniendo las armas necesarias para desarrollar un criterio propio que les permitiera evolucionar sin miedo y sin necesidad de humillar a los que no son, no piensan o no sienten igual que uno».

La escritora, quien recibió el Premio Canarias de Literatura en 2022, reflexionó sobre lo que significa obtener el doctorado Honoris Causa, un galardón que difiere al recibido por una obra en concreto. «Te premian porque una institución que representa el progreso considera que has sabido vivir dando valor a esas causas por las que luchaste y piensa que eres digna de merecer lo que te otorgan; una institución que ha valorado tu voluntad y tu resistencia tanto como tu claridad, tu entrega y tu confianza ciega en el entendimiento». La ponente consideró la ULL «un modelo a lo largo de la historia para muchas generaciones» que ha estado vinculada a personas referentes en su vida, como su propia madre, quien inició sus estudios superiores en la institución tinerfeña.

La intervención del rector, que cerró el acto, estuvo precedida de la actuación de la cantante Fabiola Socas, acompañada por José Antonio Afonso Romero a la guitarra.