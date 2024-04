"No podía más, venía temblando a trabajar": así vivió Juan Carlos Castañeda sus "peores momentos" por culpa de la ansiedad

La salud mental ha pasado en los últimos años de ser un tema tabú y prácticamente silenciado a ocupar uno de los principales lugares en el debate público. De hecho, tres de cada diez canarios sufre algún problema de salud mental y está a la cabeza del país en personas con este tipo de trastornos. Principalmente son la depresión y la ansiedad, que copan la mayoría de consultas relacionadas con este tema.

Canarias es la segunda región de España –tan solo detrás de la comunidad valenciana– que más veces acude al médico como consecuencia de episodios de ansiedad, depresión, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo o fobia. Los motivos son "diversos" pero expertos como José Pereira, jefe de servicio de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias, señalan claramente a dos: la pandemia y la situación socioeconómica de las Islas.

Pero detrás de las grandes cifras están las personas que sufren ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de patología relacionada con la salud mental. Algunos de ellos, como es el caso de Juan Carlos Castañeda, leyenda de la radio en Tenerife, conductor del 'Hoy por Hoy' en Radio Club Tenerife y voz del Tenerife también en la Cadena SER, se atreven a dar el paso de verbalizar su situación.

Castañeda sufrió ansiedad y en el programa 'Punto de Partida' de la Televisión Canaria explicó cómo fue su relación con la ansiedad y cómo consiguió superarla. "La ansiedad te hace prisionero del miedo. Te hace llorar, te hablas ti mismo diciéndote que no llores pero no puedes parar a llorar", reconoce el periodsita.

Durante su relato, el locutor de radio, definió su situación en aquel momento como "un túnel infinito y sin salida, era kilométrico. En ese túnel no ves luez, no ves futuro". Su discurso es tan crudo que durante la charla con Miguel Ángel Daswani, presentador del programa, asegura que pensó que si amanecía "muerto" le "hacía un favor a su entorno".

"Me refugiaba en un sillón, me ponía en posición fetal cuando me venían los ataques de ansiedad y a rezar. Tomaba las pastillas y empiezas a pedir que las pastillas te hagan efecto inmediato para relajar ese nivel de miedo, de inseguridad, de caos...", resume.

Juan Carlos Castañeda cree que la ansiedad "te hace prisionero del miedo" y que te hace llorar: "Te hablas a ti mismo diciéndote que no llores pero no puedes parar a llorar".

Los peores momentos de la ansiedad que sufrió fueron después de la pandemia, cuando aún no se podía acudir a los estadios de fútbol a relatar los partidos, es por eso que lo hacía a través de la televisión desde los estudios de radio, un viaje que era todo un reto para Castañeda: "No me pude enfrentar a la ansiedad, combatí las primeras embesticas con ansiolíticos. Transmitía los partidos por televisión y me sentía tan inseguro y tan carcomido por la ansiedad que me tomaba un par de pastillas para poder llegar al locutorio para cantar goles".

Castañeda hace público y habla sin pelos en la lengua de cómo se sintió para que gente que se puede sentir en su situación actúe, pide ayuda y vea que se puede salir de esta situación. "Hacía que no pasaba nada pero estaba roto por dentro", sentencia.