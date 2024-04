Burger Fest 2024 La Laguna: estas son las hamburguesas que optan a ser las mejores de Canarias

Las hamburguesas más codiciadas de Canarias estarán presentes en la nueva edición del Burguer Fest La Laguna que tendrá lugar desde el viernes 19 de abril hasta el domingo 21. Será un fin de semana en el que la música se fusionará con la gastronomía en la Plaza del Adelantado. 25 mil personas acudieron a la cita el año pasado y se espera que en esta ocasión el festival bata records.

Una buena representación de las food trucks y hamburgueserías de las dos provincias del Archipiélago tendrá un espacio en el evento para que quienes asistan puedan degustar sus creaciones más punteras. Además, entre los participantes se elegirá la mejor hamburguesa de las Islas a través de un concurso en el que no solo el jurado tiene voz y voto: la votación popular también coronará a uno de los bocados.

La lista de puestos se completa con Foodtrucks, Carpas Food y otras donde se servirán bebidas. Las primeras seguirán la moda de la comida rápida servida sobre cuatro ruedas y con un toque vanguardista. Un formato que ha experimentado un notable auge en los últimos años. Las carpas, por su parte, trasladan la esencia del local original al festival.

Food Trucks

Las food trucks disponibles son una mezcla entre proyectos que originariamente realizan sus creaciones dentro de las furgonetas, como Gozo y La Chula, y locales consagrados a los que se puede asistir durante todo el año, pero que en esta ocasión se presentan en un formato más callejero, como All or Nothing o Dedos Tenerife. Estas dos últimas hamburgueserías, junto a otras como el Está Rico Burger, han sido merecedoras de varios galardones a nivel autonómico y nacional. La ganadora del Burger Fest Las Palmas 2023 de Malditas smash burgers buscará revalidar su título en esta edición.

La particularidad de la última opción del listado, Ital truck, reside en los ingredientes de su creación: la primera burger del concurso 100% plant based. Entre sus ingredientes, todos veganos, resaltan la carne de champiñones y garbanzos, plátanos fritos y guarnición de papas fritas al orégano y mojo picón.

Carpas Food

Este formato de carpa acogerá una visita directa desde la capital española, Briochef, única representación peninsular en el concurso. También, directa desde Lanzarote, estará presente la mejor burger de Canarias 2023 (Leo’s Burgers Lanzarote). Por su parte, el Travel Bar World Food será la opción sin gluten perfecta.

Para acompañar

Aunque el plato principal sea la popular comida rápida, el festival tiene cabida también para una amplia carta de cervezas del mundo, en la que habrá opciones artesanas made in Canarias, mojitos y otras bebidas. Si aún queda espacio para el postre, la zona dulce será un must.

Premios y cuantías

Un jurado experto elegirá la mejor hamburguesa del concurso. La primera posición recibirá un suculento premio de 1.000 euros. La segunda creación que más guste será premiada con 300€ y la tercera, con 150€. La elegida a votación popular también recibirá 300 euros y una mención especial.