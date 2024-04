Un profesor de Tenerife borra un vídeo viral tras recibir duras críticas en redes sociales

Álvaro Patón es un andaluz afincado en Canarias, en Tenerife, más concretamente. Es profesor de ESO y un conocido influencer que sabe manejarse en redes sociales como TikTok o Instagram. En la primera de estas redes sociales tiene más de 674.600 seguidores y en su cuenta suele subir anécdotas que le ocurren mientras da clase en un conocido colegio de Santa Cruz de Tenerife. Hasta ahora, había recibido con casi unanimidad parabienes a sus vídeos como ejemplos de una manera moderna de impartir clases, incluso, con consejos útiles y prácticos sobre qué hacer para que una clase con una veintena de peques presten atención sin tener que alzar la voz o llamar la atención a uno o varios de sus alumnos.

Muchos medios de comunicación han publicado en diferentes ocasiones algunos de sus trucos para que los alumnos de Primaria a los que da clases le presten atención, otras veces muestra los últimos ingenios que tienen algunos alumnos para hacer y utilizar chuletas y en otras ocasiones ha subido a las redes también los mensajes que deja al alumnado al lado de cada calificación por lo que se ha ganado la admiración de los usuarios que llenan la publicación con sus comentarios.

Millones de visualizaciones

Sus vídeos tienen millones de visualizaciones y lo cierto es que es de agradecer la manera con la que muestra la forma que tiene de enseñar e incentivar a sus alumnos a superarse. Es también partidario de ir introduciendo el uso de los móviles dentro de las clases, a pesar de que hay una corriente, que es la dominante en la actualidad, que piensa todo lo contrario y está a favor de que se prohíba el uso de los móviles a alumnos dentro del horario escolar o, al menos, que se apaguen los móviles mientras se está dentro de clase. Siempre será preferible educar y enseñar a los alumnos a cómo deben manejar las nuevas tecnologías, que prohibirlas y ya está.

Tiene vídeos tan motivadores como este:

Pero ahora, el profesor e influencer Álvaro Patón ha sido objeto de duras críticas en redes como X y en la propia plataforma de TikTok donde publicó un vídeo que ahora parece que ha eliminado de su cuenta.

Una alumna se apura por no sacar un 10

Se trata de un vídeo en el que el maestro señalaba que "estaba tranquilo hoy dando clases y veo que hay una niña al fondo de la clase llorando". Afirma que la ve y se acerca para preguntar qué es lo que le pasa, "vamos fuera y me cuentas tranquilamente que es lo que te pasa", dice Patón a lo que añade que la alumna le dice que sí, que vayan fuera porque "tiene que contarle que se siente mal, que no está cómoda en la clase..."

Al decirle esto la niña, Patón entonces considera que el asunto es más serio de lo que podía parecer en un primer momento. Asegura que la alumna le dice que "quiere hablar con él porque es la única persona que le da confianza y que ha tocado fondo, que está hundida". Asegura que en ese momento "el corazón se le rompe" y explica que "es una niña que saca todo 10 y que se porta muy bien, así que no sabe qué es lo que le tenía que contar.

Asegura que la niña le dice que "han repartido la nota del examen de Francés y he sacado un 8,5", y todo esto simulando cómo se lo dijo la niña, que se lo habría contado llorando. Prosigue diciendo que entonces "cogió aire, tuve que ir con ella para abajo y decirle que esté tranquila, que no pasa nada, no te preocupes y el próximo examen, ojalá suspendas... ¡Qué rabia, cómo que un 8,5. Madre mía la gente así qué rabia me da", concluye.

El vídeo ha sido reproducido en otras redes sociales como Twitter, como ha sido el caso del usuario @PDuchement, que es profesor, perito judicial informático y escritor (y de Las Palmas de Gran Canaria), que ha realizado un hilo en el que ha criticado la profesionalidad de Patón. Dicho hilo cuenta con cientos de reacciones y respuestas que critican también el vídeo del profesor Álvaro Patón. Otras respuestas, en cambio, abren la posibilidad a que el maestro e influencer en realidad se había inventado la historia y simplemente buscaba reacciones o likes.