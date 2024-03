Canceladas 200 citas de seguimiento a personas trans por falta de endocrinos en Tenerife

Alrededor de 200 citas de seguimiento para mujeres y hombres trans en la provincia de Santa Cruz de Tenerife –según datos de las asociaciones– han sido canceladas por el Servicio Canario de la Salud (SCS) al no disponer de suficientes endocrinos para cubrir las necesidades de los pacientes. El servicio, que se encuadra dentro de la Unidad Transcan, lleva desde enero cancelando consultas por falta de personal, algo que preocupa al colectivo que insiste en la importancia de mantener un seguimiento periódico (cada 3 o 6 meses, dependiendo del caso) de las terapias hormonales para evitar efectos secundarios.

"En diciembre empezaron a cancelar algunas citas, pero en enero la situación se convirtió en masiva", resume Sarah Torres, presidenta de Transwomen Canarias, organización que nació para defender los derechos de las mujeres trans en las islas. Una situación similar están atravesando los hombres trans de la provincia, que según Dylan Constantini, portavoz de TransBoys Canarias, también desde hace "varias semanas" se han venido encontrando como sus consultas programadas se cancelan sin que se les proponga una nueva fecha.

El problema se ha generado después de que uno de los dos endocrinos que pasaban consulta en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) se haya marchado. "Ahora solo tenemos a un profesional pasando consulta y a veces no da a basto", explican desde las asociaciones que también aseguran que, en alguna ocasión, esta persona ha tenido que cogerse una baja por enfermedad y el servicio no lo ha reemplazado. "La persona que queda en el servicio está totalmente colapsada", recalca Constantini.

El HUC ha perdido uno de los dos endocrinos que trabajan en este servicio

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) del que depende esta consulta específica de endocrinología, afirma estar trabajando con el servicio para dar cobertura a esta consulta. Además, el hospital está en vía de contratación de un FEA (facultativo especialista de área) de Endocrino para reforzar este programa.

Ambos colectivos recuerdan que las terapias hormonales que siguen estas personas, especialmente durante el primer año, requieren de un seguimiento más o menos exhaustivos –dependiendo del paciente– para evitar efectos secundarios o complicaciones. "En el caso de los hombres se debe procurar que los niveles de testosterona se encuentren en niveles óptimos, pues si aumentan demasiado puede ocasionar poligloburia –exceso de glóbulos rojos– que, si no se trata puede dar lugar a trombos o problemas cardiovasculares", insiste Constantini.

En el caso de las mujeres trans, los problemas surgen cuando no se reemplaza de manera adecuada la testosterona por estrógeno. "Si no se regula de manera adecuada podría llevar a consecuencias fatales, como un fallo hepático", argumenta Torres.

A todo ello añaden ambos, que las cancelaciones se añaden a una situación de estrés y ansiedad que estas personas suelen sufrir durante su primer año de transición. "Son momentos muy complejos al principio y no se están atendiendo de manera adecuada", recalca Torres, que insiste que en el Protocolo de atención sanitaria a personas Trans* en Canarias se establece un máximo de tres meses para la primera cita con un endocrino para una persona que acabe de entrar en el sistema. "Actualmente se están dando casos de espera de entre 6 y 8 meses", resalta Torres.

Hay afectados que llevan más de dos meses esperando por una nueva cita

Constantini recuerda que son estos profesionales los que están preparados para atenderles. "Podríamos ir al médico de cabecera, pero muchos no saben cómo actuar o no se atreven a hacerlo", resalta el portavoz de Transboys Canarias, que añade que, además, cuando los valores de distintas hormonas en sangre en personas trans ser difíciles de leer incluso para algunos profesionales si no se tienen en cuenta las idiosincrasias del colectivo. "Yo, por ejemplo, tengo la testosterona alta, pero no me ocasiona ningún problema", argumenta.

Esto último es, además, un problema que está surgiendo en varios servicios de la Sanidad isleña, ya que no hay suficientes médicos en el mercado como para cubrir los periodos en los que los profesionales se ven obligados, por enfermedad, a solicitar unos días de baja. Esto ocasiona que algunas citas se tengan que reprogramar o buscar fechas alternativas, mientras los pacientes esperan sin saber exactamente cuándo podrán ver a su médico.